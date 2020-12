Roberto Cachanosky: por qué el Gobierno le recuerda a Cuba y al Apolo 11

Roberto Cachanosky: "Va a ser muy difícil que se logre un nivel de actividad económica que te permita bajar la desocupación, la pobreza y la indigencia"

"El Gobierno no genera confianza con su comportamiento", dijo el economista Roberto Cachanosky. Según indicó, la falta de confianza se deriva de las peleas que hay dentro de la administración de Alberto Fernández , ya que la agenda judicial repercute en la seguridad jurídica. Además, destacó que "va a ser muy difícil que se logre un nivel de actividad económica que permita bajar la desocupación, la pobreza y la indigencia".

"Este es un Gobierno en el que se pelean adentro, que está preocupado por los problemas judiciales, pero no por generar la confianza ni la seguridad jurídica. En la Argentina no hay seguridad jurídica y sin eso no tenés inversiones y sin inversiones no podés crecer", sostuvo durante una entrevista en el programa +Info que se emite por LN+.

Sobre la reactivación que propuso una cartera del Gobierno para reencauzar la economía a través de las exportaciones de cabras y cueros, señaló que lo ve como algo positivo. "En vez de cortar y hacer piquetes si hacen eso es fantástico. Siempre y cuando no me saquen plata del bolsillo para hacer ese tipo de cosas. Si quieren hacer algo serio es fantástico; ahora, si van a hacer algo que va en contra de los contribuyentes les diría que se queden quietos y no molesten. Esto me hace acordar a los '70 cuando se obligó a exportar unos autos a Cuba. Todavía estamos esperando a que nos paguen, estamos hablando de hace 40 años", apuntó.

"Esto es una cuestión política. Tiene que ver la cultura del trabajo y que se lo tomen en serio; que vean a Toty Flores que no quiere ser piquetero, sino tener la dignidad de todos los días llevar el pan a la mesa porque trabajaste e hiciste el esfuerzo", ejemplificó sobre la idea de impulsar las exportaciones.

Para el economista es difícil negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Es una misión imposible. Se tienen que poner de acuerdo en qué es lo que quieren, el Fondo no va a exigir mucho en esas condiciones; creo que van a decir: bueno, hacé lo mínimo, yo te renuevo el plazo de pago y si no tenés ahora pagame más adelante. Reperfilan los vencimientos con el Fondo. Dudo que le vayan a dar un centavo más a la Argentina y hasta ahí llegó la historia", sostuvo.

Recordó también que la Argentina entró en el Fondo Monetario en 1956 y firmó 27 acuerdos desde entonces con el organismo. Según indicó, la mayoría los firmó el peronismo, después lo hicieron los militares, radicales, etcétera.

"Rara vez se cumplen los acuerdos con el Fondo. Esté directamente no lo van a cumplir. Si se fuese a acordar con el Fondo salir adelante, con toda esa cantidad de acuerdos que firmamos hoy tendríamos que ser una potencia, que no somos", expresó.

Aclaró, además, que otro acuerdo no sería garantía de nada. "Que la gente no se haga ilusiones. La solución no está en un acuerdo con el Fondo. El problema es esencialmente político, hay una parte del Gobierno que está preocupada por los problemas judiciales, la otra parte que no sabe para dónde ir y la ciudadanía mirando a ver qué va a pasar con su futuro", subrayó.

Especificó que el rebote en la posible recuperación de la economía en 2021 va a ser propio de la caída que hubo en la pandemia y se va a dar por inercia. "Por ahora hay un aumento en la actividad, los índices te lo van a mostrar porque venís del quinto subsuelo y subiste, y si pasás de 1 a 2 aumentás el 100%, pero tu promedio era 50% y era histórico. Así que si decís que aumentaste el 100%, y sí, aumentaste el 100 por ciento, pero es una mentira estadística", explicó.

Cuando se miran los datos del estimador mensual de la actividad económica que publica el Indec, dijo, donde se anticipa el comportamiento del producto bruto, se puede observar que en la Argentina todavía estamos en actividad económica por debajo de noviembre de 2019, el último mes de Gobierno de Mauricio Macri y por debajo de febrero de este año, antes de que entrara la cuarentena.

Por otro lado, indicó que para bajar la inflación hay varios problemas, ya que se está pisando la tarifa de los servicios públicos, pero con esta maniobra se aumenta el gasto porque se continúa dando subsidios a las empresas para que mantengan los precios. Por ejemplo, señaló: los colectivos que hicieron un paro porque no reciben el subsidio. "Lo que no pagás con el boleto del colectivo, lo pagás con la inflación. Cuando corrijan las tarifas de energía, luz, agua, colectivo, tren se te van a disparar todos los precios que ya tenés, con una inflación promedio con 1,5% mensual. Saltaste del escalón del 2,5% mensual y ahora estás en el 4%, aproximadamente", dijo.

"Vas con escalones hacia arriba y aun así estás pisando las tarifas de gas, luz. Tenés pisado el tipo de cambio y releva precios cuidados. Mirás cómo aumenta la canasta básica alimentaria que indica la línea de indigencia y sube más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es lo que más está subiendo: los alimentos. No estoy diciendo que pongan más controles de precios a los alimentos, porque no vamos a tener más alimentos después, pero están fracasando. Va a ser muy difícil que se logre un nivel de actividad económica que te permita bajar la desocupación, la pobreza y la indigencia", resumió.

"Con este Gobierno yo no creo que haya recuperación alguna, pero hay una razón y es que la economía es un comportamiento estancado por el contexto político en el que estamos", argumentó.

Por último, el economista también recordó la frase del Presidente, de que no se podía copiar el modelo sueco porque iba a haber 30.000 muertos en el país. "Ya lo pasamos. Hoy, la Argentina tiene por millón de habitantes 935 muertos y Suecia 809 muertos por millón de habitantes. Hicieron desastre sanitario y una masacre económica", observó. A su vez, recordó el despliegue que se hizo por el vuelo que fue a Rusia a buscar la vacuna contra el Covid-19.

"Hay una azafata llorando, yo creo que llora porque le dijeron a cuánto está el asado de tira, ¿no? No se puede creer. ¿Sabés cuántos aviones hay en vuelo todos los días? 120.000. Estos se ponen a llorar porque fueron a Rusia, no fueron a la luna en el Apolo 11. Fueron, volvieron y hacen una épica de eso. Es tomarle el pelo a la gente que la ha pasado mal", se quejó.

