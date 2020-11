Roberto Cachanosky: "Todos los empresarios se están rajando a Uruguay"

Roberto Cachanosky, en "Comunidad de Negocios"

El economista Roberto Cachanosky alertó que cada vez más empresarios argentinos buscan la residencia fiscal en Uruguay y más empresas dejan el país"por un sándwich y una coca", lo que repercutirá en la creación de puestos de trabajo en un país con elevados índices de pobreza y desocupación.

"No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo cada vez que le mando un WhatsApp a algún empresario conocido que hace tiempo no veo me dice ' acá estoy, en Punta del Este' o 'acá estoy, en Uruguay'. Se están rajando todos. Es muy común. Tenés empresarios que se van, que son los emprendedores, hacedores y empresas que se van que dicen 'por un sándwich y una coca te vendo todo y me voy porque esto es inviable´", afirmó Cachanosky y dijo que esto afecta al común de la gente en que no se va a generar empleo.

"Va a haber pocos puestos de trabajo en un país que tiene una alta desocupación y una fenomenal pobreza", agregó.

-El viernes empezaron a surgir fallos que declaran la inconstitucionalidad del tema de los jubilados, que apuntan a la discrecionalidad de este Gobierno con los jubilados ¿Cómo lo ves?

-Tiene lógica desde el punto de vista jurídico. La cuestión es cómo hacemos para solucionar el problema de los jubilados. Cuál es el sistema de ajuste que sea sostenible porque uno puede decir una fórmula y el otro, otra, pero el problema es si la podés sostener y la verdad es que ninguna de las fórmulas hasta ahora es sostenible. Recordemos a la gente que en un sistema de reparto los que están en actividad pagan un impuesto para mantener a los que están jubilados, no es que uno paga y va ahorrando a lo largo del tiempo con un sistema de capitalización. De manera que la jubilación de las personas está en función del salario que está cobrando cada uno porque es un porcentaje de eso que vas a cobrar, de la tasa que apliques, de la tasa de ocupación.

De manera que no es función ni de la inflación, ni de la recaudación de los impuestos. Ahora esto ya es un problema y, de acuerdo con las tasas que se aplican en la Argentina, tendría que haber cuatro personas en actividad por cada jubilado. Hay 1,3. Es inviable y esto empeoró cuando el kirchnerismo incorporó a tres millones y medio de personas al sistema previsional sin que hubiesen aportado nada.

-Básicamente la foto que hay en materia económica hace que esto sea inviable.

-La foto y la película. Si yo tuviese que decidir alguna propuesta yo separaría entre los que aportaron y los que no aportaron. El tipo de ajuste que les haría a los que aportaron sería mayor al que los que no aportaron. Hay tres millones y medio de personas que pretenden vivir de lo que aportaron entonces lo que estás haciendo es igualar a todos para abajo. Un 65 o 70 por ciento de los jubilados cobran la mínima, entonces estás igualando a todos para abajo y hay gente que hizo grandes aportes y tendría que estar cobrando de acuerdo con su aporte más, entonces a ese lo van liquidando y lo van igualando para que todos ganen poco. Pero están contentos porque tienen 7 millones de jubilados que están todos hambrientos.

Cachanosky, en "Comunidad de Negocios" 24:05

Video

-La economía en blanco y negro es algo que se vuelve recurrente y a color digo jubilaciones inflación y dólar.

-Y no te olvides del problema del Banco Central que está ahí pendiente, pero es un problema no menor. Hoy lo que debe el Banco Central a los bancos en Leliqs es mayor a todos los pesos que hay en circulación. Eso es un problema que seguro no se va a poder resolver bien porque el Banco Central no tiene ingresos propios para poder pagar ese stock de deuda ni los intereses que tiene que pagar así que ahí tenés $2,6 billones aproximadamente de stock de deuda del Banco Central con los bancos por estas famosas Leliqs y pases que pagan una tasa de interés. Y, para que tengas una idea o para que la gente tenga una idea, el total de pesos que hay en circulación son 2,3 billones, de manera que la deuda del Banco Central es mucho más grande que los pesos en circulación. Tiene que pagar eso y se arma un zafarrancho fenomenal en muy poco tiempo. Por eso algunos creen que podés llegar a caer en un proceso hiperinflacionario dependiendo de si hay corrida financiera o no.

En cuanto a las jubilaciones son el 51% del presupuesto de la nación aproximadamente, pero además tenés todo lo que son los planes sociales y el otro tema que tenés es la inflación. En la inflación lo que tenés es una fuerte caída en la demanda de dinero a modo de ser que el Banco Central no emite un peso, aunque en realidad está emitiendo.

Acá hago un pie de página. Te acordás que el ministro había salido a decir que no iba a recibir más adelantos transitorios del Banco Central, bueno en realidad financia al Tesoro con la emisión monetaria por dos caminos. Uno es con la famosa cuenta adelantos transitorios que tiene restricciones legales en cuanto a cuánto pueden emitir por ese lado, pero después inventaron lo que son las transferencias de utilidades. O sea, el Banco Central tiene utilidades porque tiene un bono que no vale nada, pero como subió el dólar entonces las calcularon en base a eso, y en un cálculo rarísimo, inventaron una utilidad de $2 billones. Entonces el Banco Central le da esta utilidad al tesoro y como no tiene con que se la emite. O sea que tienen un truco de emisión monetaria que es mayor a los adelantos transitorios y vos te fijás y en el mes de noviembre están emitiendo para financiar al tesoro.

-¿Hay algún margen para ser optimista para 2021?

-Falta mucho. Bah, depende. El mes que viene es 2021. Es cierto que la soja te puede ayudar algo. Pero eso no es viento de cola, sería una brisa de cola. Lo que pasa es que ahí vos tenés un problema que es el nivel de actividad económica. Cuando mirás el anticipo de Producto Bruto que es el EMAE que salió publicado en estos días se va recuperando, pero todavía a 7 por ciento por debajo del mes anterior a la pandemia y un 7,8 por ciento por debajo del nivel que dejó Macri en noviembre del 2019, que ya era un nivel catastrófico. Así que vos miras la curva larga y tenés desde 2011 para acá un estancamiento fenomenal y caída ahora y ahora se está recuperando lentamente. De manera que, en términos de actividad económica, yo te diría veamos cuáles pueden ser los factores que pueden mejorar la economía. El primero: la exportación. Te puede ayudar un poco la soja, pero después vos mirás los datos de exportación y están cayendo. Hay más saldo de balanza comercial, pero porque hay menos importaciones, lo que te está marcando que estás importando menos insumos porque hay menos actividad. El otro factor que sería la inversión yo creo que tenés que tacharlo y el otro factor es el consumo. Yo no veo como puede aumentar con las jubilaciones cayendo. Vas a tener un aumento de las tarifas de los servicios públicos en algún momento y no creo que las empresas estén en condiciones de recuperar los salarios reales de la gente a lo largo de 2021. No sé si contesto la pregunta.

-El tema del impuesto a la riqueza que ya es casi un hecho ¿Cómo puede repercutir?

-Es la frutilla del postre de un proceso que se venía dando que es que las empresas se van. En lo personal, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo cada vez que le mando un WhatsApp a algún empresario conocido que hace tiempo no veo me dice "acá estoy, en Punta del Este" o "acá estoy, en Uruguay". Se están rajando todos. Es muy común. O sea, tenés empresarios que se van que son los emprendedores, hacedores y empresas que se van que dicen "por un sándwich y una coca te vendo todo y me voy porque esto es inviable". Entonces ¿En qué afecta esto al común de la gente? Va a haber pocos puestos de trabajo en un país que tiene una alta desocupación y una fenomenal pobreza. Encima vos hablás y te dicen "Estoy acá con mi familia". Se van con la familia porque buscan la residencia fiscal. No quiero spoilear, pero es el libro la Rebelión de Atlas. Se van con la familia porque es la forma de obtener la residencia fiscal y luego la definitiva.

-¿Existe la posibilidad de aumentar las exportaciones sin devaluar? Porque en este momento cuando la expectativa de devaluación está flotando en el aire da la sensación de que quien puede exportar algo, especula.

Sin dudas. Cuando vos tenés atrasado el tipo de cambio se te complica el tema de las exportaciones. En general, las devaluaciones actuaron más como sustitución de importaciones que como impulso a las exportaciones. Vamos a ponerlo de esta forma: Argentina devaluó tantas veces la moneda que hoy deberíamos ser los tigres asiáticos de las exportaciones. Y, sin embargo, no es así porque en realidad lo que cambiás son los precios relativos, mejoras un poquitito las exportaciones, les ponés retenciones y no cambian muchas cosas.

En el ranking de inflación mundial la Argentina está en el puesto número 6. Pasa mucho últimamente que estamos en rankings con Burkina Faso y países que uno no sabe ni donde están ¿Qué significa esto?

-Olvídate de los otros. Concentremos en el nuestro. Primero, todos sabemos que el 36,2 es de alguna forma mentiroso, pero no porque Marco Lavagna esté haciendo macanas sino por el congelamiento de las tarifas, del tipo de cambio, de los precios máximos y además tenés problemas de relevamiento porque no se puede hacer salir a hacer encuestas con gente en la calle. La inflación nuestra está comprimida como fue la inflación cero de Gelbart que después vino Celestino Rodrigo y la destapó. Tenés ese problema pendiente que refleja que Argentina no tiene moneda en el sentido estricto de la palabra que es ser medio de intercambio y reserva de valor ¿Vos viste alguna vez a algún tipo juntas fajos de billetes de pesos y meterlos en una caja de seguridad durante dos años para atesorarlos? El peso me sirve para el corto plazo como una especie de patacón. Entonces la inflación va a ser un tema que se va a resolver con una reforma monetaria, además de 4 o 5 temas que va a haber que encarar.

-¿Qué medidas urgentes hay que tomar para que todo no eclosione?

-La economía no depende solamente de las medidas que adoptes en materia impositiva, cambiaria y tarifaria. Depende de la confianza que vos tengas en la gente que le tiene que dar respaldo a un plan económico. Con todo respeto al ministro de Economía el cargo le queda grande. Francamente no tiene la capacidad de poder generar confianza ¿vos lo escuchaste hablar y convencer a la gente de algo? le habla a los economistas. Y el presidente tampoco genera confianza. No puedo organizar un velorio, mirá si va a arreglar el país. Te podés dar cuenta que es imposible y encima si quieren presentar un plan económico lo tiene que aprobar el Instituto Patria y la Cámpora. Es inviable.

