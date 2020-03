Rodolfo D'Onofrio. Las claves empresarias del Napoleón de los negocios

Rodolfo D´Onofrio habló de su futuro en la política cuando termine su mandato en River, cómo funcionan cada una de sus empresas y su relación con el presidente Alberto Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Nespolo

"Nunca emprendas un negocio del que no podés salir cuando querés", dice el flamante presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio desde su oficina en Barrio Parque. En la repisa blanca que decora el ambiente hay varias fotos familiares, libros de economía, política, un periódico del día en que nació que le regalaron para su cumpleaños y una postal en la que está abrazado con Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo y Andrés D'Alessandro en el Monumental.

"Si el riesgo de pérdida es más grande que la capacidad económica y financiera que vos tenés, no inviertas porque si lo hacés, quedás preso dentro de esa compañía y puede ocurrir que se termine fundiendo", advierte el empresario, que ya demostró que su capacidad de liderazgo trasciende el mundo deportivo.

Antes de tomar una decisión financiera, D'Onofrio y su equipo compuesto por siete personas, estudian minuciosamente los emprendimientos y el mercado de la competencia. "Siempre me gustó tener a los más inteligentes al lado mío, así triunfo. En el fútbol lo tengo a Marcelo Gallardo que es el mejor técnico y me va bárbaro. Pero antes de invertir en las empresas, trato de formarme e informarme. Analizo quiénes son los que están compitiendo: sus fortalezas y debilidades para darme cuenta dónde me tengo que ubicar", asegura.

Desde que asumió como presidente de la institución de Núñez en diciembre 2013, D'Onofrio divide sus días entre reuniones con ejecutivos, balances de las empresas y el día a día del club. Aunque confiesa que el 75% de su tiempo se lo dedica a su gran amor. "Con toda mi experiencia de haber manejado compañías de más de 3000 personas, te diría que River es más complejo porque administrás pasión. Necesitás que el hincha se sienta feliz. Es lo más difícil de hacer", afirma.

D'Onofrio es licenciado en Economía por la UBA. Asumió como presidente de River en diciembre de 2013, después de haber perdido por seis votos las elecciones de 2009. Pero su faceta menos conocida incluye incursiones en negocios tan diversos como los seguros, la gastronomía, los créditos prendarios, la moda y la hotelería.

Por más que se puede pensar que se trata de un mundo muy distinto, D'Onofrio asegura que que hay más de un punto de contacto. Cuando asumió en River en 2013, el club estaba sin capacidad de pago con un pasivo exigible de $491 millones y un capital de apenas $110 millones. "En River yo apliqué técnicas que aplicaba en mis empresas: agarré toda la deuda que tenía el club a corto plazo y la transformé en una deuda a largo plazo. Esa deuda terminaba cuando yo terminara mi primer período de cuatro años, en 2017. Cuando lo terminé, ya estaba pagado todo. Eso me permitió poder vivir, sino no podes vivir", confirma.

En diciembre del 2021, cuando concluya su mandato como presidente de la institución de Núñez, piensa enfocarse en la política. "Voy a dedicarme a la política porque creo que los que tenemos vocación, tenemos que estar en un club, la política o en una sociedad de fomento. No todo el mundo tiene vocación y los que la tenemos debemos aprovecharla y comprometernos", sostiene el dirigente deportivo.

Apuesta segura

Hace 15 años, D'Onofrio le compró la compañía de seguros de retiro La Estrella al grupo Generali. En el negocio millonario también está incluida la familia Wertheim junto a otros accionistas. El número uno de River destaca que una de las claves en el rubro del seguro pasa por la constante inversión en tecnología. "Cuando compramos la compañía, tenía un buen activo, un gran valor de mercado y pagamos por ella una cifra muy importante. Era una empresa que tenía 100 años de antigüedad en el mercado. Con el tiempo seguimos invirtiendo desde adentro porque son compañías que necesitan tecnología y un sistema moderno para que tenga un funcionamiento adecuado", sostiene.

D'Onofrio considera fundamental aggiornarse a la tecnología y a los problemas actuales de la sociedad. Fue por eso que en 2018 creó la compañía de seguros online, WeCover para equipos portátiles: celulares, laptops, bicicletas, drones, entre otros. A través de la aplicación " WeCover" disponible en aparatos Android y iOS, los clientes contratan los servicios de seguros para sus pertenencias.

Según detalla el mismo D'Onofrio, el servicio de seguro puede ser adquirido por un día, un mes o un año desde cualquier parte del país antes de salir de casa o donde se encuentre el cliente y pagar sólo por el tiempo requerido. Los costos varían en función de la marca y modelo de los equipos.

"Este servicio es muy nuevo y ha tenido un éxito enorme. Tiene mucho desarrollo por lo novedoso del modelo y la creatividad tecnológica de poder hacerlo en el país. Empezamos con 5 clientes y ahora hay más de 10.000. Hay quienes tienen seguros diarios y otros seguros mensuales", señala.

Su incursión en el mercado asegurador también incluye a la firma GIS -Gestión Integral de Siniestros-, que fue fundada con el propósito de cubrir las falencias de las aseguradoras. "Como yo fui asegurador y siempre tuve compañías de seguros, me di cuenta que los problemas que tenían era administrar los siniestros. Yo sabía que era una debilidad de las compañías de seguro y nos pusimos a trabajar en ello con un grupo de profesionales donde hay abogados y médicos", aduce de los motivos por los cuales creó la empresa con oficinas en Esmeralda 1080.

Actualmente, GIS gestiona los siniestros de varias aseguradoras como ser: La Caja de Ahorro, Federación Patronal, Provincia Seguros, Sancor Seguros. "Es una empresa dedicada a conocer rápidamente dónde se produce el siniestro. Nuestra gente toma contacto con los involucrados y a partir de ese instante tratan de solucionar los problemas que pueda tener el tercero que fue el que sufrió el impacto del asegurado y buscarle la solución al menor costo posible que pueda tener la aseguradora", extiende.

Prendas para todos

Otra de las inversiones más importantes de D'Onofrio es Carfácil, que se dedica a los préstamos prendarios de automóviles y comenzó operaciones hace cinco años en Martínez. "Carfácil está creciendo permanentemente. La inversión inicial fue US$15 millones", declara el dirigente deportivo.

Una de las condiciones para adquirir un préstamo es poner el auto en garantía del crédito que recibe el cliente. "Nosotros lo que hacemos es dar el crédito para el auto que quiere el cliente.Y el desembolso se hace en función de los requisitos solicitados para la prenda del auto", avisa. El financiamiento de vehículos de uso particular y comercial es hasta del 65% de su valor con tasas fijas en pesos de 12 a 48 cuotas.

"Lo que se está haciendo con Carfácil es tomar dinero del mercado: bancos o distintas entidades, y lo destinamos a los préstamos prendarios, pero todos los desfasajes de tasas hace que de golpe se tenga una pérdida, pero se equilibra", explica.

La hora de los servicios

De todos los negocios en los que participa D'Onofrio el gastronómico es uno de los que tiene el perfil más alto. El presidente de River señala que Dashi nació como una necesidad de cumplir su vocación emprendedora y precisa que ya lleva invertidos, junto a sus socios, más de US$10 millones en la cadena de sushi. "Yo siempre me dediqué a la actividad de servicio. ¿Por qué hice Dashi? Porque yo tenía la idea de ser un emprendedor de los que producen un producto. Quería hacer algo que me permitiera satisfacer a una persona con lo que hago. Entonces me pregunté, ¿qué produzco? ¡comida! Fue así como inicié con ese proyecto en donde fabrico un producto que la gente come", dice.

Fue a partir de ese impulso que terminó adquiriendo el 45% de las acciones de la sociedad que hoy alberga una cadena de 10 restaurantes entre franquicias otorgadas y locales propios en el país. Antes de comprar la compañía, Dashi sólo contaba con dos locales, en los barrios de Belgrano y Palermo y hoy ya cruzó la General Paz con presencia en el conurbano bonaerense Y Rosario.

"El local de la avenida Figueroa Alcorta debe ser el más caro de todo el país. Nos costó US$5 millones. Dashi Era una marca de restaurantes que estaba sólo en la calle Fitz Roy y después tenía una franquicia más. Nosotros le dimos un desarrollo más grande, invertimos mucho dinero para hacerlo crecer", afirma.

En la gastronomía también incluye la cadena de delicatessen Valenti . "A Valenti me llevó un amigo, uno de los socios de Dashi, con una gran idea de desarrollo y criterio empresario que tenía locales propios y como era una marca reconocida, especializada en fiambres y quesos. Lo que hicimos nosotros fue darle criterio empresarial para manejar el stock mediante la tecnología. En este tipo de actividad es muy importante manejar muy bien las inversiones y no adquirir productos que no tengan la rotación adecuada para no tener un costo financiero inútil", cuenta.

El presidente de River destaca que el mayor obstáculo en la expansión de Valenti hoy pasa por el componente importado de gran parte de su oferta de productos. "(Las ventas) no han bajado, pero no podemos hacerla crecer en función del costo que tiene para un argentino hoy comprar productos que tienen un valor dólar", afirma.

No obstante, D'Onofrio precisa que más allá de la devaluación, hay productos que sus clientes prefieren que sean importados. "El jamón ibérico es ibérico. Yo no puedo hacer un jamón ibérico en la Argentina. Hoy en Valenti trabajamos mucho con líneas nacionales y productos del más alto nivel porque el consumidor que antes compraba importados, hoy está buscando fiambres argentinas que de alguna manera puedan sustituir el importado", sostiene.

Valenti hoy cuenta con ocho locales comerciales, factura por año $230 millones y D'Onofrio asegura que la cadena se encuentra en equilibrio financiero.

Dimensión de lujo

Sin descuidar el mundo River, D'Onofrio también se aboca al rubro de la moda con la marca Sofi Martiré. "Fue una idea de mi hermano y mi hijo y decidí acompañarlos en la inversión. Fabricamos calzado femenino y carteras que se venden en distintos locales comerciales", cuenta.

En el último año, la compañía facturó $40 millones entre los cuatro puntos de ventas. La marca está establecida en el Recoleta Mall, Palermo y Martínez. "Con este emprendimiento estoy en una actividad que tiene que ver con el comercio industrial y ahora puedo ver de cerca lo que le pasa a las pymes", cuenta.

Otro ámbito que a priori parece cercano al fútbol es la hotelería, donde el presidente de River participa a través del hotel Ilum, un 4 estrellas, inaugurado hace siete años en pleno Palermo Hollywood. "Uno de los socios de Dashi me dijo que había visto un terreno en el que podíamos hacer algo de determinadas dimensiones y nos pusimos a trabajar. Ese emprendimiento fue tomado como un concepto de inversión inmobiliaria", sostiene.

Ilum tiene 36 habitaciones en total. Los clientes, según cuenta el propio D'Onofrio "tienen la experiencia de hospedarse en un lugar refinado" y los precios por habitación varían entre los US$130 y US$140 por noche.

Lo que viene

El dirigente de River sostiene que más allá de los problemas que enfrenta la economía argentina, es un buen momento para invertir en el país. "Es un buen momento para reinventarse en compañías que hoy generan un valor de activo bastante bajo en relación al valor que estamos trayendo. Si te fijás lo que valen en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Argentina, han perdido muchísimo valor. Los inversores que son argentinos, confían y se quedan. Los extranjeros dicen 'bueno, hago la pérdida y me voy del país'. Es el momento de comprar porque vas a comprar a buen precio. Tengo fe en que la Argentina en los próximos años va a crecer. Ahora estamos en el peor momento. Es complicadísimo porque necesitamos resolver el tema de la deuda y eso hace que los bienes y sociedades se hayan desvalorizado", argumenta.

A la hora de identificar posibles industrias, D'Onofrio destaca las posibles oportunidades que se presentan en energía y telecomunicaciones. "Cuando sos emprendedor te traen negocios permanentemente. Recién me trajeron uno y lo tengo que analizar. A veces les digo que me dejen verlo y otras, directamente, que no me interesa. Yo tengo que tener muy claro cuál es el fin de poner el negocio", razona.

A principios de los '90, D'Onofrio y el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, entablaron una relación cercana cuando Fernández era el superintendente de seguros del Gobierno de Cárlos Menem y el dirigente deportivo presidía la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS). "Él es un hombre muy capáz. Es una persona con personalidad, carácter y deseo de hacer las cosas bien para unir a los argentinos. Lo que tenemos que hacer con este Gobierno, como con el anterior, es tratar de ayudarlos", dice. Para el presidente de River, dentro de la política, están aquellos que se dejan ayudar, los que no y los que creen que en un grupo pequeño se resuelve todo.