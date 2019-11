Rodolfo Santangelo: "Al peronismo le encanta crear empleos que no sirven"

"Chile sigue siendo el ejemplo macroeconómico a seguir", Rodolfo Santangelo 04:17

El presidente de la consultora Macroview, el economista Rodolfo Santangelo, participó de Mesa Chica, el programa que se emite por LN+, y analizó las medidas en materia de política económica adoptadas para la transición y las que se prevé que tomará el próximo gobierno. "La productividad es lo más importante en una economía capitalista y el peronismo no tiene una gran tradición de ser productivo, le encanta crear empleos que no sirven", criticó.

A lo largo de la entrevista, Santangelo sostuvo que las medidas adoptadas durante la transición, como el control de cambios, y las que se estima se tomarán durante la gestión de Alberto Fernández, entre ellas, un pacto social, forman parte de un esquema que dará resultados a corto plazo.

"El pacto social no es un plan de estabilización", señaló el especialista, quien explicó que lo primordial será llegar a un "déficit fiscal primario cero". Santangelo sostuvo que su importancia reside en que de ello dependerá el financiamiento del país y la relación con los acreedores. "La Argentina hoy tiene que hacer muchos esfuerzos solo para no empeorar", observó.

"Vamos a tener un buen verano por las baranditas del cepo, por el aumento del impuesto y la baja de las tasas de interés, pero si se creen que esta es la política económica a largo plazo se la van a poner de sombrero", apuntó Santangelo.

Sin embargo, indicó: "Si usamos esta política económica como elemento transitorio para encarrilar al país se puede tener una chance".

El economista también advirtió que, si bien la economía se encuentra pesificada, en relación a las transacciones va a ser muy difícil recuperar al peso como moneda de ahorro, ya que tanto las generaciones viejas como las más jóvenes no tienen este hábito. Y, en ese sentido, alertó: "Si sacamos al peso como moneda transaccional estaremos al borde de la hiper".

Por otro lado, al analizar las políticas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri, Santangelo respondió categórico: "El programa económico estuvo mal diseñado desde el 10 de diciembre". Asimismo, el especialista instó a la sociedad a tomar una actitud de aprendizaje en relación a la crisis.

"Da la sensación de que los economistas no aprendimos nada de la crisis de la década de '70 y del '80, o de la convertibilidad. Seguimos sin tener políticas de Estado que por lo menos sean continuadas", concluyó al respecto.

Al ser consultado por la crisis en Chile, el especialista destacó que el país sigue siendo un ejemplo macroeconómico a seguir a pesar de las protestas. "No tiene deuda y exhibe números fiscales equilibrados con los que puede hacer frente a los reclamos", señaló. Y agregó: "En la Argentina no tenemos financiamiento, moneda y equilibrio fiscal, por lo que no podemos enfrentar las demandas".

