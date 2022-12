Ropa: extienden el congelamiento con marcas de indumentaria hasta fines de febrero

escuchar

Después del acuerdo con el sector del calzado que se anunciará hoy, la próxima semana el Ministerio de Economía firmará con marcas de indumentaria la prórroga del convenio para que sigan manteniendo los precios vigentes al 5 de septiembre.

Cabe recordar que ese mes 60 marcas se habían comprometido a mantener los precios de la ropa hasta el 1° de diciembre. El objetivo es que ahora esos valores permanezcan invariables hasta el 28 de febrero de 2023.

Formaban parte del acuerdo 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

A ese acuerdo luego se sumó otro en noviembre con la industria textil que iba a mantener los precios hasta fines de diciembre para luego empezar a ajustarlos por 90 días según la variación del tipo de cambio oficial del dólar. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el presidente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), Luis Tendlarz; y otros representantes de empresas del rubro.

El rubro de Prendas de Vestir y Calzado es el que más aumentó a nivel interanual, según la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Tuvo una suba del 121,5% contra 88% del nivel general.

En este sentido, el Ministerio de Economía anunciará hoy un acuerdo al que se arribó con el sector del calzado para bajar este mes los precios de los modelos de zapatillas de mayor rotación entre un 10 y 15%, mientras que hasta abril solo realizarán ajustes mensuales del 3%.

Entre las empresas que participarían de la iniciativa figuran Topper, Kappa, Crocs, Reebok, Nike, Grimoldi, Vans, Hush Puppies, All Star, Converse, Lotto, DC, Rip Curl, Mimo, Fila, Umbro, Asics, Puma, Kioshi, Decker y Adidas.

Los nuevos precios estarán en vidriera a lo largo de la presente semana y, a cambio, a las empresas que finalmente formen parte del acuerdo se les ofrecerá una letra dollar linked “para colaborar en la fijación de costos”. Además, se les asegura que el plazo de pago para la industria –en el caso de acceso a los insumos importados– será de 90 días del despacho a plaza.

