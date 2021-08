Salario nominal y poder adquisitivo: los ingresos laborales y su dinámica

1. Salarios. El poder adquisitivo de los ingresos es la métrica más tangible en una sociedad en términos de bienestar, asumiendo que un alto poder adquisitivo implica una mayor capacidad de consumo, y viceversa. La pérdida del poder adquisitivo es una preocupación central para la política, que identifica como una clara correlación su objetivo de lograr buenos resultados electorales con la mejora de los salarios. Pero… ¿Qué define el nivel del salario real? ¿Por qué las empresas o el Estado no aumentan indefinidamente los salarios de sus empleados generando un circulo virtuoso de más plata y más consumo?

2. Poder adquisitivo. El nivel de ingresos es una métrica nominal; no importa la cantidad de pesos, sino qué podemos hacer con ellos. Por ejemplo, la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado es de $85.000, muy por encima de los $29.000 de principios de 2018, cuando alcanzaban su pico real máximo de los últimos años. Pero en el período hubo más de 200% de inflación, lo que hace que el aumento nominal no importe. El interés radica en qué puedo hacer con esta cantidad de pesos. El salario real (el que importa) queda definido como la canasta de bienes que puedo comprar con mi salario nominal. Si los precios no aumentan y mi salario lo hace todos los meses, mi capacidad de compra tenderá a infinito. Si mi salario no aumenta y los precios de los bienes y servicios suben permanentemente, cada vez podré consumir menos. Si mi salario en pesos cae y los precios de los bienes también, no sentiré esa baja.

3. Curvas. En la economía siempre se cruzan las curvas de oferta y demanda. Si soy fabricante de vinos contrataré personal: recolectores de uvas, enólogos, diseñadores, entre otros. Luego venderé el vino a un precio que me permita costear los gastos en insumos y el pago a los trabajadores, y tener un margen para continuar con mi negocio. Si hago este proceso en una sociedad de abstemios, mi oferta de vinos no tendrá interés y me fundiré en la primera tanda. Para aumentar mis ingresos dependo de vender cada vez más, para lo cual necesito producir cada vez más a una determinada calidad. Esto redunda en la necesidad de un aumento de la productividad, es decir, lograr una mayor eficiencia en el uso de los insumos, como la mano de obra y el capital, para producir más sin subir los costos en la misma magnitud. Esto puede lograrse a partir de la inclusión de más tecnología, reducciones arancelarias o mayor competencia entre proveedores disponibles. Si aumento los salarios sin suba de la producción, incurriré en un negocio deficitario insostenible.

4. Empleo. A nivel agregado, cuando el nivel de empleo es muy elevado, la oferta de trabajadores dispuestos a tomar uno es mayor y una empresa podrá contratar a alguien idóneo por un salario más bajo. Por el contrario, los salarios aumentan cuando el desempleo del país es bajo, por la competencia empresarial en la búsqueda de talentos. No todos los sectores funcionan de igual manera, y los salarios dependen en gran medida de la demanda sobre el producto a nivel local y global y del nivel de capacitación requerido. Si el mundo demanda más autos eléctricos y la industria tradicional no se reconvierte, el impacto sobre los salarios será negativo. Y, a la vez, aumentará la demanda de ingenieros eléctricos, que subirán su salario.

5. Conclusión. Los salarios no pueden subir indefinidamente si no hay una contraprestación de los montos y la eficiencia de los procesos de producción, porque eso llevaría a la quiebra de cualquier proyecto privado o público. Por eso, la meta de tener salarios más altos implica preguntarse como producir más y mejor.