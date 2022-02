Salarios: qué sectores le ganaron a la inflación en 2021

En una carrera constante contra la inflación, no son pocos los trabajadores que mes a mes son testigos de cómo su sueldo va perdiendo poder adquisitivo. A veces, los incrementos salariales no alcanzan. Sobre todo teniendo en cuenta que, en 2021, la Argentina acumuló un aumento generalizado de los precios del 50,9%, cifra que no todas las industrias lograron empardar.

Hubo un sector ganador. Se trata de la industria fintech, que durante el año pasado registró una suba del 54,5%, 3,6 puntos más que la inflación. El top tres lo completaron la industria metalúrgica (53%) y las entidades financieras (50%), de acuerdo con datos de la consultora Willis Towers Watson (WTW).

“Los perfiles más difíciles de atraer y retener son los de tecnología, en una industria en la que el mercado laboral global, las empresas necesitan pensar ‘fuera de la caja’ y encontrar soluciones creativas. La escasez de recursos en IT (tecnología de la información) es además un fenómeno en todo el mundo y esta demanda insatisfecha se da en todas las industrias. Es indispensable conocer las exigencias de un mercado donde no hay una práctica mayoritaria”, explicó Patricio Dewey, director de Comercial & Marketing de Adecco Argentina y Uruguay.

También hubo perdedores. Por ejemplo, el sector de industrial registró durante 2021 un incremento en sus salarios del 43,5%, por debajo. Le siguieron la industria turística (43,9%) y el de aseguradoras (45%).

“En cuanto a incrementos salariales versus inflación, si bien en la Argentina los salarios le fueron ganando a la inflación a partir del segundo período del año, hay un complejo escenario que enfrentan todas las industrias para contar con bandas salariales competitivas”, sostuvo Dewey.

Esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el índice de salarios. En el mes de diciembre registraron un aumento del 2,6% mensual, frente a una inflación del 3,8% en el mismo período. Eso sí, a nivel interanual presentaron una suba acumulada del 53,4%.

Proyecciones 2022

Las estimaciones para este año tampoco son alentadoras. Según la Guía Salarial de Adecco 2022, durante el año en curso las empresas prevén un ajuste salarial anual promedio del 36,68% para el personal de convenio y del 37,76% para los trabajadores fuera de convenio. Como contraste, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central posiciona a la inflación de este año entre entre 55% y 57,9%.

“La Argentina se encuentra en el segundo puesto de la región en cuanto a la cifra más alta. Este indicador es, sin dudas, el más importante considerado por las empresas y los sindicados a la hora de negociar los ajustes”, indicaron.

Promedio de ajuste anual proyectado 2022

De acuerdo con la consultora, para realizar el ajuste salarial del personal fuera de convenio, las empresas utilizan un mix entre inflación y el ajuste de paritarias del personal convencionado. A su vez, la tendencia para el aumento salarial toma un mix de inflación y el desempeño del empleado.

Para el ejecutivo de Adecco Argentina y Uruguay, las empresas tienen que evaluar cómo están posicionadas para ser competitivas, y garantizar tener políticas de remuneración y beneficios que contemplen el escenario inflacionario. En ese contexto, conocer las bandas salariales competitivas es un primer paso.

“La Argentina ha dejado de ser competitiva en salarios comparada con la región. Esta situación se ha acentuado dada la coyuntura, lo cual agrava la problemática de atracción y retención del talento en un mundo globalizado y donde el trabajo remoto cobra fuerza”, cerró Dewey.