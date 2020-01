Salió del default. Celulosa completó un canje y canceló su deuda

José Urtubey es uno de los socios de Celulosa Argentina; la empresa había caído en default en diciembre, al no poder cancelar una deuda por unas obligaciones negociables en pesos; reabrió el canje y el 9 de enero pagará ese compromiso de US$2,04 millones Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi / LA NACION

Celulosa Argentina completó el canje de sus obligaciones negociables y logró salir del default en el cual había ingresado en diciembre pasado. Así lo comunicó la empresa hoy a la Bolsa porteña, en una nota en la cual notificó que el 9 de enero cancelará una deuda remanente por $2,04 millones.

Se trata de un compromiso de pago vigente por unas obligaciones negociables (ON clase 10), correspondiente a inversores que no adhirieron al canje abierto por la compañía el mes pasado. En una primera etapa, la compañía había abierto un canje voluntario para estas letras, que alcanzó un 91,77% de adhesión, pero se declaró en default al no poder pagar la deuda con quienes no ingresaron a la operatoria, con vencimiento el 5 de diciembre.

En esa ocasión, informó a la Bolsa porteña que reabriría el canje, para sumar a inversores que habían quedado fuera del proceso. Ese trámite concluyó esta semana, y alcanzó una adhesión del 96,6% de los inversores. "Había tenedores que quedaron afuera por cuestiones de tiempo y operativas, y reabrirlo fue una acertada decisión", dijo a LA NACION Juan Collado, uno de los socios de la compañía. Quienes adhirieron al canje de la empresa adquirieron un nuevo papel, amortizable en seis años, que no tuvo quita de capital o cambio de tasas.

Asimismo, la compañía informó que el 9 de enero cancelará la deuda con el 4,5% de los inversores que quedaron fuera de la operatoria, con fondos obtenidos de otras ON, cuya colocación se realizó hoy. La suma, incluyendo mora e intereses corridos, asciende a U$S2.040.490.

Celulosa Argentina es una empresa que cotiza en la bolsa porteña y es controlada por el grupo Tapebicuá, una firma fundada por Douglas Albrecht, Collado y José Urtubey, vicepresidente de la UIA. El uruguayo Carlos Rodríguez es el CEO de la compañía.

"El canje fue exitoso y logramos superar la situación extraordinaria de diciembre, donde tuvimos una ausencia total de mercado de capitales por la crisis económica del país. Logramos salir del default y volvemos a concentrarnos en sostener nuestro resultado operativo", afirmó Collado.

El empresario se refirió al proceso de baja de tasas de interés que impulsa el Banco Central. "Es muy alentador que se haya empezado a dar estas señales, porque va a ir generando un mejor panorama. Cuando no hay mercado de crédito y alta deuda, las empresas no pueden funcionar. El crédito es parte esencial de la operatoria para poder tener capital de trabajo, invertir y planificar el mediano plazo", dijo Collado.