Cuando estaba todavía saboreando el triunfo de la oposición en las PASO del domingo pasado, en la calle una señora me señaló que el dólar blue había subido a $670, y metros más tarde un señor me dijo que había llegado a $680. A ambos les dije que quienes compraron a ese precio, probablemente hicieron un mal negocio, al menos de corto plazo.

Llego a mi casa, prendo la computadora y me entero que el BCRA había dispuesto aumentar en algo más de 20% el tipo de cambio oficial. No lo podía creer y todavía no lo puedo creer.

No voy a entrar en un debate sobre la “necesidad” de generar un salto devaluatorio, por oposición a la modificación diaria del tipo de cambio oficial, que en la Argentina se practica todos los días hábiles.

Partidario, como siempre, de analizar la realidad desde los procesos decisorios, mi perplejidad -no exenta de preocupación y fastidio- apunta a la lógica de adoptar la referida medida, al día siguiente de haber perdido las PASO, sin explicarla siquiera y, menos aún, rodearla de otras medidas que le den sentido. Para complicarles la vida a Massa y a Pesce, su peor enemigo no lo hubiera hecho mejor.

Ignoro si esto fue impuesto por el FMI para condicionar el envío de fondos. Pero si así fuera, no hablamos de plata fresca, sino de contabilidad creativa (Déjeme ser brutal: si no mandan la plata no les pagamos y ellos también tienen un problema). Y si esto sale mal, los funcionarios del Fondo que impusieron la medida seguirán su vida y el problema nos lo habremos comprado nosotros.

¿Cuál es el problema? La señal que envió el equipo económico. ¿Alguien puede creer que una devaluación, dispuesta como se lo acaba de hacer mejora las chances electorales del oficialismo el 22 de octubre próximo? Difícil. Lo cierto es que, con este accionar, les da pie a las hipótesis más extremas, que al aumentar la incertidumbre suma problemas a los que ya tenemos.

Pensar que el triunfo de Milei y Bullrich explica el aumento del tipo de cambio blue es no pensar. La decisión del BCRA achicó el horizonte a días por las dinámicas que se pueden desatar. Tampoco le pidamos a la oposición que colabore en plena campaña electoral. Viene a cuento el pedido del director técnico del equipo de fútbol, quien a sus jugadores les dijo: “No les pido que las que van afuera las metan adentro, pero por lo menos que las que van adentro no las tiren afuera”.