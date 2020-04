Salud. El ministro les prometió a las clínicas que intentará no sacar un DNU

Fuente: Archivo

2 de abril de 2020

En una reunión que duró aproximadamente una hora, el ministro de Salud, Ginés González García, les aseguró a los principales representantes del sector de medicina privada que intentará no intervenir la actividad a partir de un decreto, como había sostenido él mismo ayer. También les reconoció que no es el único que opina sobre el tema, por lo cual no podría asegurarlo. De todas formas, en caso de necesitar un DNU presidencial, les prometió a los asistentes que los consultará para evitar mayores conflictos.

Será "sólo un ámbito de coordinación de lo público y privado frente a la epidemia", reprodujeron fuentes al tanto de las conversaciones.

Más allá de la falta de definiciones, los empresarios y representantes de la salud en general se retiraron del encuentro con un grado menor de preocupación en comparación con el que habían llegado.

Sucede que horas antes el propio González García había dicho que el presidente Alberto Fernández firmaría un decreto que dispondría la centralización en el Estado de todas las camas de las clínicas, públicas y privadas.

El ministro sostuvo que no necesitaba un decreto si tomaba en cuenta el poder de rectoría de su cartera y, al mismo tiempo, había amplia disposición del sector privado para coordinar el trabajo.El sector de la salud vive horas de tensión desde ayer. Al mediodía, seis de sus principales representantes recibieron el llamado de la Superintendencia o del Ministerio. Los invitaban a una reunión con González García para hoy a las 12.

Si prospera un decreto que centralice en el Estado la asignación de camas, puede pasar que quienes tienen una obra social, pagan una prepaga o están directamente afiliados a un sanatorio no puedan contar con el servicio por el que pagaron. Más aún en un contexto de alta demanda provocado por la pandemia del coronavirus. Eso incluye a gente de alto poder adquisitivo, pero también otros de recursos menos opulentos. Por ejemplo, empleados de sanatorios, afiliados al gremio de camioneros, de PAMI o de Osecac.

Por el contrario, una persona que por sus escasos recursos económicos o la decisión de no aportar al sistema privado no cuenta con ese acceso a la salud tendrá más chances de atenderse en clínicas y sanatorios. Esa es la primera decodificación que hicieron los empresarios de la salud, según reconstruyó LA NACION.

Si bien defienden en general la idea de "centralizar" en el Estado el control del sistema médico estatal y privado, en el Gobierno insisten en que González García "se cortó solo" al hablar del DNU en la reunión virtual de la comisión de Salud. Reconocían que, durante la mañana, recibieron numerosos llamados de empresarios de la medicina privada que se quejaban por el proyecto. Y esgrimían que el "mejor de los acuerdos" sería consensuar con el sector privado un acuerdo de "coordinación" entre el sector público y el privado para atender eventuales emergencias en el sistema sanitario. Por eso, respiraban con la decisión de, al menos, retrasar la formulación de un decreto.Ayer por la tarde circularon varios borradores que estipulaban la intervención del Estado en el sector privado de la medicina. Tenían diferencias entre sí, pero todos coincidían en la administración centralizada de las camas.

Del encuentro participaron José Sánchez, de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas (representa a las ambulancias y los servicios de traslado), Miguel Troisi, presidente de Faosdir (representa a obras sociales de dirección de empresa, como OSDE) y representantes de Acami (entidades sin fines de lucro), de Adem (Asociación de Empresas de Medicina Prepaga), de obras sociales nacionales (por ejemplo, UPCN tiene el Sanatorio Anchorena) y Jorge Cherro, de Adecra.

La salud privada atiende al 70% de la población, según los números que difunden desde hace tiempo, mientras que la otra porción está en manos del sector público a nivel nacional, provincial y municipal.