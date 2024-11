Santiago Bausili: “Al cepo lo vamos levantando en capas, en función de los flujos”

CÓRDOBA.- “El cepo lo tenemos por el riesgo de lo que pase con los stocks, con las deudas que heredamos y que tenemos que pagar. Ese es el impedimento más relevante para levantarlo y por eso lo vamos levantando en capas, en función de los flujos”. La definición es del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Sobre el debate acerca de si hay atraso cambiario, reconoció que “estará por un tiempo largo” y señaló que hay sectores que están caros en dólares y otros no. “La Argentina es una economía cerrada; la forma de hacer que sea menos cara en dólares no será con un ajuste del tipo de cambio nominal. Nada nos garantiza que no estemos en el mismo punto poco después”, definió.

El ministro Luis Caputo dijo ayer que sacará el cepo “sin dudas” en 2025. “Se están dando las convergencias que estamos buscando. No tanto en las reservas porque en netas todavía estamos en US$4000 billones negativas”. Bausili enfatizó que son “dos o tres bolsillos” (por ejemplo, stock deuda financiera inter company y dividendos que no se pagan de 2019) los afectados de manera permanente por el cepo, “donde hay liquidez atrapada y que si liberamos podrían generar problemas de stock”; ya no lo están los de personas, de Pymes ni las deudas comerciales.

Ante empresarios reunidos por la Bolsa de Comercio de Córdoba, Bausili ratificó que no se está planeando reemplazar el impuesto PAIS que termina en diciembre ni para las importaciones ni el que se cobra sobre el “dólar tarjeta”.

A su vez, señaló que la inflación baja más rápido de lo que se esperaba “primero porque siempre se espera lo peor” en la Argentina a lo que se suma la restricción fuerte de pesos, las desregulaciones que redujeron costos y aperturas direccionadas de la economía.

Aseguró que “no le preocupa mucho” que la reactivación de la economía dificulte el proceso de desinflación y detalló que la Argentina todavía opera con un alto nivel de capacidad instalada ociosa y porque bajó el costo de financiamiento. Enfatizó que, en el diseño del programa económico, la Argentina enfrenta el desafío particular de que “98% del mundo ya se graduó de los problemas que tiene el país. Ya casi todos funcionan con inflation target”. En esa línea, admitió que la tasa de interés tiene un efecto limitado en la actividad económica, por lo que echarían mano a la administración de agregados monetarios.

También dijo que se eliminará lo establecido en la comunicación “A” 7340 del Central que establece restricciones a la operatoria en el mercado de capitales (obliga a transferir los dólares obtenidos en el mercado de capitales a una cuenta bancaria y prohíbe liquidar operaciones de compra-venta de títulos valores en moneda extranjera). Pero la eliminación será junto con el cepo.

El funcionario afirmó que “más que revisionismo histórico” prefiere “mirar hacia adelante”. Repasó que hace 60 días hay “un cambio de aire” en la Argentina; describió que el dólar se fortaleció 5% y el real brasileño se devaluó y “acá pasó lo contrario”: cayeron “el riesgo país, la brecha y las tasas”. “El trabajo para ordenar la macro está logrando anclar expectativas que es una tarea muy difícil porque en la Argentina venimos con la dinámica de ‘va a explotar’”, dijo Bausili.

“Este anclaje de expectativas permite tomar decisiones. Si más o menos nos convencemos de que estamos cómodos con lo que se va a venir, empezamos a tomar decisiones y vendrá el crecimiento -agregó-. Ya empezamos a salir de la recesión que empezó en julio del 2022. Estamos en un sendero de crecimiento que tiene elementos virtuosos respecto a otros ciclos, porque hay una macro más ordenada”.

Bausili sostuvo además que la próxima etapa será la de la “baja de impuestos distorsivos” para lo que se usará la “recaudación extra derivada del crecimiento” y, desde lo monetario, más estabilización en la demanda de dinero. Sobre la disponibilidad de dólares dijo que es cada vez “mayor por el blanqueo y por la cuenta corriente. Los dólares son una alternativa de financiamiento para las empresas”.

