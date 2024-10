¿Seguís perdiendo dinero? Usá ChatGPT y hacé que tu sueldo rinda más

Escuchar

Manejar el dinero de manera inteligente es un desafío recurrente, especialmente en la Argentina, donde la inflación y la incertidumbre económica son una constante. A veces puede ser complicado seguirle el ritmo a nuestros ingresos y gastos, o incluso pensar en ahorrar e invertir. La buena noticia es que existen herramientas tecnológicas como ChatGPT que pueden simplificar bastante este proceso y ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Pero antes de que sigamos, es importante entender qué son los “prompts”. Básicamente, los prompts son las preguntas o indicaciones que le das a la inteligencia artificial para que te responda de la manera más útil posible. Cuanto más clara y específica sea tu consulta, más certera será la respuesta. En pocas palabras, es como cuando le pedís un consejo a alguien: cuanto mejor expliques lo que querés, más te va a ayudar. En esta nota te voy a contar cómo usar ChatGPT para organizar tus ingresos, controlar tus gastos, ahorrar e incluso empezar a pensar en inversiones, todo de manera simple y ajustado a la realidad de un trabajador promedio en la Argentina. Además, te voy a dar ejemplos de prompts concretos que podés usar para sacarle el máximo provecho.

¿Cómo usar ChatGPT para entender mejor tus ingresos?

El primer paso para mejorar tus finanzas es saber exactamente cuánto ganás. Esto no solo incluye tu salario, sino también cualquier ingreso extra que puedas tener, como horas extras o bonos. ChatGPT puede ayudarte a calcular todos estos ingresos de manera fácil, para que tengas un panorama claro de cuánto dinero te entra cada mes. Ejemplo de prompt para analizar ingresos: “ChatGPT, ayúdame a calcular mis ingresos mensuales. Mi sueldo básico es de pesos $500.000, recibo un bono trimestral de $100.000 y trabajo 20 horas extras al mes, por las que me pagan $7000 por hora.” Con este tipo de pregunta, ChatGPT te va a ayudar a calcular el total mensual sumando tu salario básico, el promedio mensual del bono, y el extra que ganás por las horas adicionales. De esta manera, sabés exactamente cuánto tenés disponible cada mes y podés empezar a planificar mejor tus gastos.

Control de gastos: hacé que el dinero no se te escape

Una vez que tenés claros tus ingresos, el siguiente paso es asegurarte de que no se te vaya más de lo necesario. A veces parece que el dinero se esfuma y no sabemos en qué lo gastamos. Llevar un control de los gastos es clave para mejorar tu situación financiera, y ChatGPT puede darte una mano para crear un presupuesto que te permita visualizar en qué estás gastando más y cómo podés optimizarlo. Ejemplo de prompt para controlar gastos: “ChatGPT, necesito ayuda para organizar mi presupuesto mensual. Gasto pesos $560.000 en alquiler, $240.000 en comida, $120.000 en transporte, $80.000 en entretenimiento y unos $40.000 en imprevistos. ¿Cómo puedo ajustar mis gastos para ahorrar más?”. Con estos números, ChatGPT te va a mostrar cómo se distribuyen tus gastos y puede sugerirte ajustes. Por ejemplo, tal vez te proponga reducir el entretenimiento o buscar maneras de ahorrar en comida o transporte. Pero si de ahorrar se trata, también la IA puede darnos una mano.

Estrategias de ahorro: hacé que tu dinero rinda más

Ahorrar en la Argentina puede ser todo un reto, sobre todo porque la inflación hace que el dinero pierda valor rápidamente. Pero eso no significa que sea imposible. Lo importante es saber cómo y dónde guardar esos ahorros para que no se devalúen. ChatGPT puede ayudarte a armar un plan de ahorro que se ajuste a tus ingresos y gastos. Ejemplo de prompt para planificar ahorros: “ChatGPT, quiero ahorrar para cambiar el auto el año que viene. Mi meta es juntar pesos 3 millones. Ahora estoy pudiendo ahorrar $200.000 al mes. ¿Cómo puedo ajustar mi presupuesto para lograrlo más rápido, teniendo en cuenta la inflación?”. Con este prompt, ChatGPT puede sugerirte formas de ahorrar más cada mes, ajustando tus gastos o buscando maneras de incrementar tus ingresos. Además, te recordará que en un país con alta inflación, tener los ahorros en pesos no siempre es la mejor opción. Podés pedirle que te sugiera alternativas de inversión de bajo riesgo que te ayuden a proteger el valor de tus ahorros.

Empezar a invertir: cómo hacer crecer tu dinero

Si ya tenés algunos ahorros y querés hacerlos crecer, invertir puede ser una buena opción. Pero ojo, no todas las inversiones son iguales y es importante entender los riesgos. ChatGPT puede ayudarte a dar los primeros pasos, aunque siempre es recomendable consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones importantes. Ejemplo de prompt para inversiones: “ChatGPT, me gustaría invertir en algo que me permita ganarle a la inflación. Tengo 2 millones de pesos disponibles. ¿Qué tipo de inversión me conviene y qué debo tener en cuenta?” ChatGPT te puede explicar las diferentes opciones que tenés disponibles, desde plazos fijos ajustados por UVA, hasta fondos comunes de inversión o incluso criptomonedas. También te va a explicar los riesgos de cada opción y la importancia de diversificar para no poner todos los huevos en la misma canasta.

Consejos adicionales que ChatGPT te puede ofrecer

Además de los ejemplos que te mostré, ChatGPT te puede ofrecer otros consejos útiles para mejorar tu salud financiera, como por ejemplo:

Adaptarse a la inflación: es fundamental tener en cuenta la inflación cuando hacés planes de ahorro o inversión. ChatGPT te puede recordar ajustar tus expectativas según los índices actuales.

Fondo de emergencia: armar un fondo de emergencia para cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos es clave. ChatGPT te puede ayudar a calcular cuánto deberías ahorrar cada mes para lograrlo.

Metas financieras claras: establecer metas concretas, como ahorrar para una casa o un auto, te va a ayudar a mantenerte enfocado. ChatGPT te puede guiar en la creación de un plan para alcanzar esas metas.

Revisión periódica de tus finanzas: no alcanza con hacer un presupuesto una vez. ChatGPT te puede ayudar a establecer recordatorios para revisar tus finanzas mensualmente y ajustar tus gastos y ahorros según la situación.

Conclusión

Estamos frente a una tecnología que no para de crecer y evolucionar. La inteligencia artificial, como ChatGPT, abre un abanico de posibilidades casi infinito, y cada día surgen nuevas actualizaciones y funciones que mejoran su utilidad. Su potencial depende, en gran parte, de nuestra creatividad y capacidad para formular buenos prompts. Cuanto mejor sepamos preguntar, más útil será la herramienta, y lo mejor es que hay cientos de recursos educativos gratuitos en plataformas como YouTube para aprender a sacarle todo el jugo. Podés resistirte a esta tecnología, como quizá te pasó en su momento con internet, WhatsApp o el homebanking. Pero te aseguro que tarde o temprano vas a terminar adoptándola, ya sea porque la uses directamente o porque estará integrada en otros servicios que ya son parte de tu vida diaria. El futuro ya está acá, y con herramientas como ChatGPT, tenés la oportunidad de disfrutar de unas finanzas personales más inteligentes y adaptadas a tus necesidades.