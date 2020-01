Según The Economist "los peronistas son confusos sobre sus planes a largo plazo"

La revista británica calificó a Alberto Fernández como un "moderado pragmático" y a Cristina Kirchner como una "populista de izquierda" Crédito: Télam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 17:35

La influyente revista británica The Economist publicó un editorial en el cual considera que la política económica del Gobierno es "ambigua", que aún "no ha vinculado sus medidas de emergencia a un plan macroeconómico" y que esto "puede deberse a que Fernández, un moderado pragmático, debe negociar no solo con los acreedores sino también con su vicepresidenta, un populista de izquierda".

El artículo titulado "El nuevo gobierno de Argentina se enfrenta a la economía" afirma que Fernández adoptó "el enfoque casi opuesto a su predecesor" y que está "haciendo más o menos lo que dijo que haría". De todas formas, señala que aún no dijo mucho sobre cómo manejará la deuda.

El semanario señala que el Gobierno "ha impulsado rápidamente un paquete de emergencia de medidas principalmente fiscales" que "equilibrarían los libros antes de los pagos de la deuda" externa, pero que esto "ha sido compensado por una opaca política monetaria".

El artículo publicado hoy en The Economist Crédito: The Economist

La imprenta del Gobierno

"El Banco Central ha dicho que su intención es mantener tasas de interés reales positivas y evitar préstamos ´excesivos´ al Gobierno. En la práctica, está impulsando las tasas de interés hacia territorio negativo y es la imprenta del gobierno", señala la publicación y agrega que "los funcionarios piensan que esta expansión monetaria revivirá el consumo y, por lo tanto, la economía", aunque en The Economist creen que la medida "aumentará la inflación".

Deuda externa

La revista califica al ministro de Economía, Martín Guzmán, como "un estudioso de las crisis de deuda sin experiencia en el mercado financiero o el Gobierno" y asegura que " una misión del FMI visitará Buenos Aires en las próximas semanas". En esa negociación, el Gobierno "buscará un nuevo acuerdo para extender los 43 mil millones de dólares que debe pagar en 2022-23".

The Economist considera que el Gobierno "aún no ha vinculado sus medidas de emergencia a un plan macroeconómico. Esto puede deberse a que Fernández, un moderado pragmático, debe negociar no solo con los acreedores sino también con su vicepresidente, un populista de izquierda", lo que produce que la postura de Fernández sea "ambigua", aunque sostiene que "el cielo aún no ha caído sobre las pampas, al contrario de algunas predicciones".