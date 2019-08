Seis inversiones, según lo que pase en las urnas

El dólar retomó su protagonismo en la semana previa a las PASO Fuente: Archivo

El resultado de las elecciones primarias que se celebran hoy en el país hará que unos u otros activos financieros ganen atractivo; cuáles son los activos a los que conviene prestar atención y qué se espera que ocurra en los próximos meses

Un análisis de los mercados indica que, si hoy se da un resultado favorable a la fórmula de los Fernández pero por una diferencia inferior a los 5 puntos, la reacción puede ser positiva. Por arriba de eso, sería negativa (tratando de despejar de la ecuación, a la vez, lo que ocurre en el escenario externo). Lamentablemente la ecuación no es tan fácil. También habrá que ver el dato de cuál es el porcentaje de votos de cada fórmula y si es que alguna fuerza política supera el umbral del 40%. Y otros temas a analizar son la tasa de participación de los ciudadanos, qué pasa con la tercera fuerza y cuál será el resultado en la provincia de Buenos Aires.

Más allá de todo ese análisis por llegar, ¿cuáles son los tres activos que "ganarían" con un buen resultado para el oficialismo? ¿Y cuáles son los tres que servirían como cobertura si los números decepcionan a los mercados?

Con un resultado positivo para el gobierno actual, tres activos con reacción rápida serían:

1.- Acciones

El S&P Merval tuvo una recuperación del orden del 40% desde fines de abril, ingresando en una especie de lateralización en zona de máximos desde julio -en un rango amplio de entre 38.700 y 43.300- y con una volatilidad creciente en las últimas semanas. No todos los sectores se recuperaron por igual. Los papeles de las empresas financieras (sector que pesa poco más del 41% en el índice) ganaron en promedio 46%, mientras que las acciones de utilities y energía -son el 42% del total- subieron menos de 20% y 27%, respectivamente. Una mirada rápida del comportamiento de los precios en dólares (desde los máximos del año pasado hasta la zona de mínimos más recientes), refleja que el sector financiero recuperó en promedio el 40% de la caída y los otros dos sectores, menos de 20%. En otras palabras, están aún lejos de los valores máximos.

Un buen resultado para el oficialismo se traducirá en una rápida reacción del índice. Cuán profunda, o extendida será en el tiempo es algo que dependerá de la solidez de ese resultado. En ese escenario el índice podrá superar la zona de máximos actuales en pesos y buscar fácilmente los 1050 puntos en dólares (con la combinación de un peso más fuerte y la suba de las cotizaciones). ¿Qué sectores? La suba sería general, pero apuntamos a los papeles más retrasados. Si buscamos citar algunos nombres en el sector financiero, Supervielle y acciones del sector de utilities y energía.

2.- Lecap (largas)

Hoy la curva mantiene una pendiente positiva -en contradicción al sendero de desinflación esperada y afectada por el escenario electoral-. Las tasas nominales anuales se ubican entre 61% y 63% anual para menos de 90 días (dentro del actual mandato) y entre 66% y 68% para plazos de más de 200 días a un año. Ante una eventual reelección de Mauricio Macri existiría la posibilidad de aprovechar no solamente el devengamiento de las altas tasas de interés, sino también considerables ganancias de capital.

Considerando la Lecap con vencimiento en julio de 2020, un triunfo de Macri en la primera vuelta generaría una ganancia directa del orden del 20%, si se considera una reducción de la tasa desde los actuales niveles a la zona de 50%. Pero eso dependerá no solo de las PASO sino del resultado final. Por otro lado, otro punto a favor de las Lecap frente a otros instrumentos en pesos es la posibilidad de que el Tesoro emita más títulos, favoreciendo la liquidez.

3.- Bonos en dólares

Los bonos soberanos en dólares de todos los tramos de la curva no serían quizás los de mayor reacción positiva, pero seguro ganarían ante la compresión del riesgo país desde los niveles actuales. Si no hay sorpresas externas, pensar en un riesgo país que vaya en la búsqueda de 800/820 puntos no sería extraño.

Ejercicios para analizar el retorno total a 12 meses vista y en un escenario de moderado a positivo -no solo entra en juego la continuidad del Gobierno, sino la posibilidad de enfrentar las reformas necesarias-, podría llevar a pensar en un riesgo país en la zona de 600 puntos o más abajo. Eso permitiría potenciales ganancias (considerando caída en la tasa y cobro de cupones) de entre 10% y 25% en dólares, dependiendo de la posición del bono dentro de la curva.

Hoy la curva se mantiene invertida, afectada por el tema político, con tires que van desde 17%/19% anual a niveles de 9%/10% para duration de un año a 10. También se diferencia por legislación del bono.

La yapa: Bonos indexados por inflación (CER), que claramente están retrasados. El TC 20 -el más corto de la curva- presenta una TIR del 42% real. Deberían verse rápidamente favorecidos por una compresión de los spreads.

Si el resultado no es positivo para el oficialismo, las opciones para el inversor son otras. A continuación, tres instrumentos:

1.- Letes en dólares

La curva refleja una pendiente positiva, con un salto importante en los rendimientos para las letras que vencen cerca del fin del mandato, y en particular después ya del 10 de diciembre. Así vemos TNA de entre 3% y 4,5% anual en promedio, para plazos de menos de 70 días, y de entre 5% y 8% hacia adelante. Hoy, la más larga es de 200 días.

Sus tasas son mucho más atractivas que las de un plazo fijo en dólares. Si bien la volatilidad de sus precios en el mercado secundario sería alta y el Tesoro deba salir a convalidar en las licitaciones primarias tasas más elevadas (las últimas rondaron el 4%), apuntar a letras con vencimiento en el actual mandato -en donde consideramos bajo el riesgo de impago- puede ser una opción. Para esta semana está agendada una nueva colocación.

2.- FCI Latam

Los fondos comunes que excluyen el riesgo argentino y que tienen una exposición de 75% a activos de Mercosur + Chile, y el 25% restante a bonos del Tesoro americano (u otros activos del exterior) son, en su mayoría, de renta fija (aunque también los hay de renta mixa o variable). Esta opción creció fuerte dentro de la industria, por la necesidad de cobertura ante la incertidumbre electoral. Para tener referencia de rendimiento, en dólares ganaron 0,3% en el mes y 4% en el año. La volatilidad es bastante más baja que los FCI con activos argentinos.

Una alternativa serían fondos del exterior. El universo es aún más amplio porque es posible exponerse a un país (Estados Unidos), una región (Europa) o a un mix global. Hay fondos de bajo riesgo pero también para perfiles moderados y agresivos.

3.- Cedears

Los Cedears o Certificados de Depósito Argentino son activos que cotizan en el mercado local y representan acciones de empresas no argentinas. Los riesgos de esta inversión son los mismos que se toman al optar por acciones. Se identifican riesgos derivados de la misma compañía o del mercado en general o de la coyuntura económica. Entre los riesgos inherentes al mercado local está la liquidez. Un punto a favor es que no son activos de riesgo local y son dolarizados aunque coticen en pesos. Como son equivalentes a las acciones de la misma empresa en el exterior, mantienen una correlación con el tipo de cambio.

Otro dato a tener en cuenta es la liquidez. En julio, los Cedears operaron unos $5350 millones (US$122 millones), casi tres veces lo que se negocia en acciones locales. El volumen fue creciendo en los últimos meses. Y las opciones tampoco son muchas: algunas son Apple, Amazon, CitI, Google o Meli.

La yapa: Bonos soberanos en dólares, los más largos y con baja paridad. No evitarán caídas en sus precios, pero serán menores que en la parte corta/media. Actuarán en parte como cobertura y serán los elegidos en el caso de que gane espacio la probabilidad de un default.