Sergio Faifman, CEO de Loma Negra: “El Gobierno se está metiendo en todos los lugares”

En un mano a mano con LA NACION, Sergio Faifman, CEO de la productora de cemento y concreto Loma Negra, destacó la inauguración de la nueva planta de producción en Olavarría, provincia de Buenos Aires, aunque admitió que el aumento de la capacidad instalada que se logró con esta inversión supera la demanda del mercado actual. “Si la economía sigue creciendo un 3% por año, en el mejor de casos, con crecimiento sostenido, cosa que no sucede, recién en más de 10 años estaríamos utilizándola completamente y podríamos pensar en otra fábrica”, dijo.

- ¿Temen un congelamiento de precios en el sector, como ocurrió en la industria alimenticia?

- Nosotros tenemos un acuerdo de precios con el Gobierno desde agosto del año pasado. Tiene una política de aumentos que se ajusta en relación a nuestros costos de manera automática. La mitad está atada al dólar porque una gran parte de la estructura depende del precio del gas y la energía, que están dolarizados. Como estuvo quieto, el acuerdo de precios dio aumentos bajos, por debajo de la inflación. El tema es qué pasa si hay una corrección fuerte del tipo de cambio. Una cosa será discutir aumentos y otra cosa sería un congelamiento. Si van por ese camino, vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra.

- ¿Cómo impactaría una posible devaluación?

- Es lo que se está esperando el año que viene. Va a haber una sacudida de los costos e intentaremos trasladar a precio para no caer en rentabilidad, considerando que tenemos que pagar inversiones en un país que no creció. No tenemos una política de trasladar “de más” por las dudas, pero sí de aumentar cuando hay que hacerlo.

- ¿Cuál sería el peor escenario para el año que viene?

- Necesitamos poder mantener una política de precios acorde al aumento de costos. No buscamos ganar más rentabilidad. El peor de los casos es tener una caída del volumen ya sea por no acuerdo con el FMI o por achique del déficit. Sería tener una caída del PBI y que, atado a eso, no podamos aumentar precios en función de los costos. En resumen, una caída del volumen y de la rentabilidad.

- En este sentido, ¿Cuáles son los principales desafíos al año que viene?

- Los desafíos de hoy son cómo manejar los incrementos de costos vinculados con la inflación y con el aumento de precios. Los costos te suben pero con el tema control de precios tenemos problemas de rentabilidad o baja de margen.

Intervencionismo

- ¿Cómo ve el crecimiento de la industria de la construcción?

- La realidad es que sin crédito es difícil crecer. La Argentina tiene un déficit de infraestructura importantísimo. Se ve en las rutas argentinas, no tenés infraestructura para transportar gas, energía, mercadería por camiones, no hay trenes. Necesitamos un montón de cosas.

- ¿Qué se necesita para crecer y tener estabilidad?

- La confianza en la economía se construye con mucho tiempo y se destruye muy rápido. No es tan fácil recuperarla. Hoy no hay inversores que estén interesados en la Argentina. Nadie quiere bonos, el trading de acciones argentinas es bajo. Hay algún nivel de interés especulativo en el corto plazo. En el medio y largo plazo va a tardar un tiempo.

- ¿Qué significa “hacer las cosas bien”?

- Necesitamos un consenso de cuatro o cinco cosas inamovibles. No podemos decir ´el campo es bueno´ y 3 meses después, ´el campo es malo´. No podemos tener una Justicia que vaya de un lado para otro dependiendo de las elecciones. No te da seguridad jurídica ni confianza. Necesitamos una política económica consistente. El Estado tiene que tener cierta presencia para controlar abusos, pero no puede intervenir en todo. Tenes que tener una economía que se autorregule y un Estado que esté para supervisar arbitrajes importantes, no para fiscalizar todo.

- ¿El Gobierno se está metiendo de más hoy?

- Yo creo que el Gobierno se está metiendo en todos los lugares, con lo que hace difícil que haya una economía que fluya. No puede regular todo, en ningún país del mundo funciona así. La Argentina, igualmente, no está preparada para un libre mercado.

- Con la nueva planta lograrán un 40% más de capacidad instalada ¿Cuándo planean utilizarla al máximo?

- Las fábricas están funcionando a menor capacidad de la que podrían estar funcionando. En vez de estar marchando 11 meses, están marchando 8 porque no hay demanda. No tiene sentido producir. Está algunos meses parada por falta de mercado. Si la economía creciera 3% por año, en el mejor de casos, con crecimiento sostenido, cosa que no sucede, recién en más de 10 años estaríamos utilizándola [al máximo] y podríamos pensar en otra fábrica.

- ¿Cómo fue el crecimiento del sector este año y como cree que va a ser el próximo?

- Este año estamos recuperando la caída del año pasado. Vamos a terminar, desde el punto de vista del volumen, un poco por debajo de los récord de 2015 o 2017. Mucho mejor de lo que preveíamos. El año pasado hubo un repunte en obra chica, este año se vio una recuperación en lo que es cemento a granel, obras más grandes. Igualmente, no de obra pública; hay muchos anuncios pero nada concreto.

- ¿En dónde está creciendo y en dónde no tanto?

- Las construcciones para vivienda están creciendo, mucho en la Costa y en lugares turísticos. En la construcción, cuando la brecha se amplía muchos buscan un refugio de valor. Los que tienen dólares ahorrados invierten. Aquel que tiene los pesos y no sabe que hacer, construye o reforma la casa, o pone la plata en un pozo. Mucho edificio, mucha refacción. Pero no hay obra grande privada como shoppings, fabricas ni tampoco obra pública. Hay muchos anuncios pero nada empezó, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

- ¿Piensa que se va a activar la obra pública?

- Creo que depende de cómo el Gobierno cierre con el Fondo Monetario Internacional. Para hacer esas obras se necesita financiación. Creemos que algunas van a salir pero en la medida en que el mercado financiero esté mejor.

- ¿Cómo afecta el eventual acuerdo con el FMI las decisiones de la empresa?

- Nos preocupa desde el punto de vista de la economía. Si no hay acuerdo, va a haber una caída del PBI y, por ende, una caída en la actividad de la construcción. Tenemos que ver más allá para tomar decisiones de inversión a largo plazo.

- ¿Tienen intención de exportar?

- Exportar cemento desde la Argentina es prácticamente imposible porque la logística interna es carísima y hay problemas en la infraestructura de puertos. El flete interno desde Olavarría al Puerto de Buenos Aires te sale más caro que el flete a Europa. Es inviable invertir.

- Si la situación fuera distinta, ¿tendrían planes de exportación?

- La capacidad la tenemos, pero tiene que cambiar muchísimo la logística para poder hacerlo. Cuando exportás producto que ya tiene valor agregado, como el nuestro, competís con un mundo que te vuelve caro. Es mucho más barato producir en Brasil o Perú.