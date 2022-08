Servicio doméstico: cuál es el aumento que rige desde hoy

El Gobierno formalizó hoy a través de la resolución 4/2022 publicada en el Boletín Oficial el aumento del 36% para el personal doméstico en cuatro tramos de 9% en agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Así, el personal para tareas generales con retiro que cobró en junio y julio $44.517,50 pasará a recibir $48.524,5 al mes o $395,5 la hora. En septiembre, la suma sube a $52.531 (o $428 la hora), para luego escalar a $56.537,5 en octubre ($460,5 la hora) y, finalmente, en noviembre cerraría en $60.544 ($493 la hora).

Las demás categorías recibirán incrementos en idéntica proporción y, en noviembre próximo, las partes negociadoras revisarán el acuerdo salarial.

La paritaria de las trabajadoras de casas particulares rige entre junio y mayo de cada año y, al 15% de mejora ya obtenido en junio, se sumará ahora este 36% en 4 tramos de 9%, lo que totalizará un aumento del 51% para el primer semestre.

Remuneraciones a partir del 1° de agosto de 2022

Supervisores

Personal con retiro

Hora: $477

Mensual: $59.528

Personal sin retiro

Hora: $522,5

Mensual: $66.307

Personal para tareas específicas

Personal con retiro

Hora: $ 451,5

Mensual: $55.304,5

Personal sin retiro

Hora: $495

Mensual: $61.563,5

Caseros

Hora: $426

Mensual: $53.958,5

Asistencia y cuidado de personas

Personal con retiro

Hora: $426

Mensual: $53.985,5

Personal sin retiro

Hora: $477

Mensual: $60.131

Personal para tareas generales

Personal con retiro

Hora: $395,5

Mensual: $48.524,5

Personal sin retiro

Hora: $426

Mensual: $53.958,5

Los otros aumentos del mes

Tarifas (luz, gas)

Según anunció el Gobierno, la nueva política tarifaria comienza a regir hoy, 31 de agosto. Sin embargo, por un tema de implementación, los usuarios podrían no ver el impacto de los aumentos hasta que lleguen las facturas actualizadas en octubre.

En concreto, se confirmó una segmentación en tres niveles. Para un primer segmento de la población con mayores ingresos no habrá más subsidios a partir de 2023. Para llegar a pagar la tarifa plena, se aplicarán tres aumentos. El primero regirá con el consumo de a partir del 31 de agosto (impactará en las boletas a fines de septiembre), donde se quitará un 20% del subsidio.

Estos usuarios que comenzarán a pagar la tarifa plena tendrán luego dos incrementos más con los consumos de a partir del 31 de octubre y del 31 diciembre, respectivamente, que serán mayores, ya que se quitará un porcentaje mayor del subsidio (el 80% restante).

Para los hogares que pertenecen al nivel 2 y que, por lo tanto, son beneficiarios de tarifa social, no habrá más aumentos de gas y electricidad en el corto plazo.

Finalmente, los usuarios de ingresos medios, que pertenecen al nivel 3, mantendrán el subsidio siempre y cuando no superen un tope de consumo de gas y electricidad, porque pagarán la tarifa plena sobre el excedente. En cuanto al servicio eléctrico, el tope de consumo son 400 kwh por mes, o de 550 kwh mensuales para las localidades que no cuenten con gas natural por red (en particular, las provincias del norte).

En gas, el tope tendrá una variación según la región y la época del año, ya que mientras en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el consumo de gas residencial promedio en invierno es de 141 m3, en Santa Cruz o Tierra del Fuego, la demanda es de casi 700 m3.

Taxis

La tarifa de los taxis en la Ciudad de Buenos Aires aumentará un 30% en septiembre y un 20% en noviembre, que se sumarán al 20% de incremento implementado en abril pasado.

De esta manera, el valor de la ficha, que actualmente está en $14,40 en horario diurno y $17,40 en el nocturno, pasará a costar en septiembre $18,70 y $22,50 respectivamente; y en noviembre se irá a $22,50 y $27. En el caso de la bajada de bandera, los valores vigentes de $140 para el horario diurno y $174 del nocturno se trasladarán a $187 y $225 en septiembre y a $225 y $270 en noviembre.

Subte

En lo que respecta al boleto de subte, el pasado viernes se oficializó un aumento del 40% en la tarifa de dicho servicio de transporte, por lo que el pasaje pasará de costar $30 a $42, mientras que el premetro costará $15.

Mauro Alabuenas, presidente de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires, confirmó el incremento del servicio y señaló que el mismo se implementará a partir de septiembre. El descuento de la red SUBE y el beneficio para los pasajeros frecuentes continuarán vigentes.

Cuotas del colegio

Con respecto a la cuota de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, está previsto que aumenten un 8,17% en septiembre.

Alquileres

Por último, aquellos contratos de alquiler que hayan sido firmados en septiembre bajo la nueva ley de alquileres tendrán un ajuste de entre un 64,3% y un 68,1%.