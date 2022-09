Si se reacciona tarde, es inevitable pagar las consecuencias

Cuenta la historia que un hombre tenía un caballo y un asno. Un día en que ambos iban camino a la ciudad con una carga desigual, el asno, sobrecargado y sintiéndose cansado, le dijo al caballo: “Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida, no doy más y si no me ayudas con algo, creo que no llego”. El caballo se hizo el sordo y no dijo nada. Y el asno cayó, víctima de la fatiga, y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso el cuerpo del asno. Y el caballo, suspirando dijo: “¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido ajustar antes el sobrepeso, ahora tengo que cargar con todo! ¡Hasta con el cuerpo del asno encima!”

Moraleja: muchas veces, por no querer enfrentar un problema a tiempo, ese problema se puede duplicar y su carga, entonces sí, volverse ingobernable.

Con el placer de saludarlos nuevamente en este espacio y recibiéndolos esta vez con esta fábula que refleja, según mi criterio, el desafío económico actual. Porque reaccionar, pero tarde, no evita tener que pagar las consecuencias.

Contaba un humorista alemán que uno puede estar a dos metros de un lugar si toma el camino correcto, o estar a 44.000 kilómetros si toma el camino opuesto y da la vuelta al mundo para llegar. Creo que, en los dos primeros años del actual gobierno, se cometió un error de diagnóstico y, para llegar a un plan de estabilización, tomaron el camino que tenía 44.000 kilómetros de longitud.

Parece que ahora sí los gobernantes tienen un buen diagnóstico, pero pasó tanto tiempo que las complicaciones se multiplicaron. Y eso nos complica mucho más a nosotros, los ciudadanos, que, como el caballo, vamos a tener que llevar el doble de carga (tarifas de servicios públicos más elevadas, mayor costo financiero, combustibles más caros), porque no hubo una reacción a tiempo.

Creo que a todos los que nos encontramos en este espacio nos conviene que a la nueva gestión económica las cosas le salgan bien. Finalmente, administran nuestra casa. Los mercados se calmaron porque veníamos con dos neumáticos pinchados, pero, hasta ahora, solo disminuyó la expectativa de un choque inminente. Pero seguimos con los mismos neumáticos.

Repasemos juntos por qué solo tener un buen diagnóstico no alcanza y por qué reaccionar tarde no evita pagar las consecuencias.

El contexto internacional se complica, la suba de tasas de interés en el mundo más la propia inflación, restan poder de compra a la gente. Y, así como vivimos un largo año con restricción de oferta (por la falta de productos), ahora viviremos un año con restricción de demanda (por un menor poder de compra de los ingresos que perciben los ciudadanos).

En Estados Unidos, por ejemplo, actualmente el índice de desempleo está en el número más bajo de los últimos 50 años. La inflación está en el punto más alto de los últimos 40 años. Claramente, el problema es la inflación y no el empleo. Como parte del ajuste podemos esperar que, para bajar el nivel del incremento de los precios, haya que aceptar un menor nivel de actividad económica. Definitivamente, vamos hacia un escenario global más recesivo.

Este contexto es malo para nosotros, porque pierden terreno los precios de las materias primas (ya vienen bajando hace un tiempo, de hecho) y suben a la vez los costos de financiamiento por la ya mencionada suba de tasas. Y eso afecta los que están endeudados y, ¿saben qué? Somos uno de esos que están muy, pero muy endeudados.

“Si aumenta el precio de la carne, la leche, los neumáticos, la nafta, la ropa, las prepagas, etcétera, no es que sube todo; simplemente, baja el valor del peso”

El contexto local no da tregua. Por fin, el Gobierno entendió (al menos, eso parece) que no puede seguir emitiendo pesos, porque la población ya no los acepta y se los saca de encima. Si aumenta el precio de la carne, la leche, los chocolates, los neumáticos, la nafta, la ropa, el aceite, los zapatos, las tarifas, la prepagas, etcétera, no es que sube todo; simplemente, baja el valor del peso, porque la devaluación no es solo contra el dólar. Es contra todo.

Para dejar de emitir pesos, inevitablemente tienen que disminuir el déficit fiscal. Para eso, o bajan gastos o suben impuestos, y es lo que están haciendo. O sea: AJUSTAN. Sí, ajustan.

Uno de los caminos para reducir el gasto del sector público es eliminar subsidios, y para eso suben las tarifas. El Estado se ahorra una interesante cantidad de dinero, pero lo paga el ciudadano. Si alguien pagaba 5000 pesos de luz y ahora va a pagar 10000, esos 5000 pesos de “redistribución de subsidios” –como prefieren llamarlo los funcionarios– significa menos poder de compra para el ciudadano.

En simples palabras, si lo logran y si todo sale como fue planeado, lo mejor que podemos esperar es una recesión por menor poder de compra. Porque el ajuste siempre lo pagamos nosotros.

Otra estrategia es subir las tasas de interés, de manera tal de generar una motivación extra para que los inversores quieran retener pesos por un tiempo; eso se consigue ubicando esas tasas por encima de la inflación. Lo lograron con el lanzamiento de los bonos duales, instrumentos con los cuales el inversor puede elegir la mejor opción para percibir su renta: que se siga la inflación o que se siga al dólar. Es un sistema que pone un piso de rendimiento para el inversor, o un costo para el Estado, de 90% de tasa anual. Se duplica la deuda en pesos en un año. Y ya no hay forma de licuarla, porque la devaluación potenciaría esa deuda. La suba de ese costo financiero se traslada a toda la economía, ya ni cuotas hay.

En simples palabras, si lo logran y todo sale como fue planeado, lo mejor que podemos esperar es una recesión por menor poder de compra. Porque el ajuste siempre lo pagamos nosotros.

El Banco Central tiene ventas de futuro de dólares por 7500 millones; eso desalienta cualquier movimiento brusco del tipo de cambio, pero incrementa las expectativas del mercado a que esto suceda. Llegamos a un punto en el cual la devaluación es muy costosa, pero no hacerla, también lo es.

En una economía donde las empresas se las rebuscaban para sobrevivir en el día a día, esta recesión podría provocar un freno muy perjudicial, porque gestionar una empresa es como andar en bicicleta. Por más que vayas lento, siempre podrás mantener el equilibrio. Pero, si te frenan de golpe, es inevitable que termines con un pie en el piso. Es lo que las reacciones políticas tardías van a terminar logrando.

Personalmente, creo que el diagnóstico esta vez es el correcto y las medidas son las que se pueden tomar en este contexto. Pero el tiempo, el bien más escaso, no alcanza para lograr un cambio en las expectativas de los inversores en la economía real, porque reaccionar tarde no evita pagar las consecuencias.

Perdemos tiempo, porque todavía nuestro poder de autodaño es mucho mayor que nuestro poder de construcción. Preferimos el mal de nuestro adversario antes que nuestro propio beneficio.

Perdemos tiempo, porque gestionamos mal los riesgos. Cuando se gasta dinero ajeno sin valorar el esfuerzo que representa obtener esos recursos escasos, deberíamos tener claro que, cuando el ingreso de un individuo es independiente del esfuerzo realizado, o cuando se utilizan los recursos sin contemplar ni su nivel de escasez, ni el esfuerzo que lleva conseguirlos, tarde o temprano se produce algo peor que una crisis, que es la destrucción de nuestra cultura del trabajo y del esfuerzo, el mejor legado que nuestros abuelos nos dejaron.