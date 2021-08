Sica volvió a la escena pública, habló de una economía para “aguantar” y que se mueve a “panzazos”

CÓRDOBA.- Ante los empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba el exministro de la Producción, Dante Sica, volvió a hablar públicamente. No lo había hecho desde la salida del Gobierno, en diciembre de 2019. En su exposición analizó por qué las presiones que hay en la economía “no explotan”. Por otra parte, alertó que desde diciembre del año pasado, la administración de Alberto Fernández “cambió los lineamientos”.

La referencia la completó repasando que ese cambio de discurso fue a partir del acto de La Plata, cuando habló la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Los llevó a una economía de aguantar y después vemos”, definió.

El exministro cree que el año que viene el Gobierno “tendrá que tener un acuerdo más o menos razonable con el FMI”, Además dijo que, “de las pretensiones que tienen podrán lograr algo de reducción de tasa. Tiene que tener el apoyo de la oposición porque lo exige una ley además del Fondo”.

“El Gobierno tendrá que ir a una mejora fiscal más por impuestos que por gastos que licuará con inflación. Tratará de tomar medidas que no generarán una disrupción, pero darán margen para seguir empujando a los panzazos. No es que a todos los sectores les irá mal, pero no habrá una mejora generalizada”.

Para Sica, el “aguantar” de estos meses se traduce en una economía “muy intervenida”, con una multiplicidad de tipos de cambio y una brecha cambiaria que ronda el 80%. Sintetizó la situación como un “equilibrio precario” con “aumento de las distorsiones” para tratar de llegar a las elecciones.

“Patear para adelante todas las reformas que podrían generar una mejora de la productividad se puede hacer por el súper precio de la soja que, además, permite aumentar el gasto para las elecciones”, dijo. Apuntó, por otro lado, a una economía “altamente indexada”, a la necesidad de seguir aumentando el gasto lo que sube el déficit y obliga a tomar “mucha deuda interna”. “Los instrumentos que le quedan al Gobierno son cada vez más cortos y está recurriendo cada vez más a la emisión que repercute en la inflación y en la indexación, alimentando el círculo vicioso”, describió.

Sica entendió que “lo mejor” de este año ya pasó: rebote de la economía y una calma cambiaria, que “logró conseguir por los precios internacionales de las comodities”.

“Estamos en una economía súper encorcetada, súper regulada. Todo lo que está haciendo el Gobierno atenta contra lo que necesitamos para generar inversión o para impactar en la estructura económica de manera sostenida”, continuó.

A criterio del ex ministro de Producción de Cambiemos, la situación “no se recupera solo con un programa de estabilización”; agregó que además las elecciones suman “incertidumbre” respecto de cómo seguirá la política económica después del resultado de las mismas. Estimó que las restricciones en el mercado cambiario seguirán y que, para las importaciones, se privilegiará a insumos y partes que no se produzcan en el país.

“Si se ameseta la entrada de dólares y crece la demanda porque se autoriza el turismo, podría haber imposiciones en reestructuración de deuda con el exterior. No digo que lo vaya a hacer, pero puede darse en un caso extremo”, añadió.

“Faltan dos años para que termine este Gobierno y parece que estuviéramos en una elección de final de ciclo. Es clave ver cuánto poder le quedará al oficialismo y cuánto la oposición para frenar intento de radicalización”, dijo.

Hace un mes y medio en la Bolsa de Comercio de Córdoba hubo un fuerte cruce entre el ministro Matías Kulfas y el presidente de la entidad, Manuel Tagle. Ambos discutieron por tener posiciones divergentes respecto al camino a transitar.

En el caso de Sica no hubo referencias a lo que hizo o dejó de hacer la administración de Mauricio Macri. Especuló con que, mirando las experiencias de otros países de América latina, se requiere un “mínimo” de tres administraciones que -sin importar el signo partidario- que mantengan políticas de Estado en áreas claves para lograr una “estabilización”.