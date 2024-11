Sigue la desaceleración: la inflación de octubre fue 2,7%

En un marco de tranquilidad con el dólar, ajustando discrecionalmente las tarifas de los servicios públicos y sumando meses de superávit fiscal, la inflación volvió a mostrar una desaceleración y fue de 2,7% en octubre. No se trata solo de la variación más baja en lo que va del año, sino que, para encontrar una menor, hay que remontarse hasta tres años atrás.

La suba de precios había sido en septiembre pasado de 3,5%, por lo que el número conocido hoy muestra una fuerte ralentización inflacionaria. En la línea cronológica hay que irse en los datos del Indec hasta noviembre de 2021 (+2,5%) para hallar cifras similares a la que se registró en octubre. En lo que va del año, la inflación avanzó un 107%, por encima ya de la pauta esperada para este año por el proyecto de presupuesto 2025. En la comparación con los últimos doce meses, los precios avanzaron un 193% y dejaron atrás el dos por delante (había sido de 209% en septiembre pasado).

La inflación núcleo fue de 2,9% lo que muestra que hay una también inercia en descenso. Había sido de 3,3% en septiembre. Se trata del mejor número para los llamados “precios libres” desde septiembre de 2020 (en plena cuarentena).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,4%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos; Electricidad, gas y otros combustibles; y Suministro de agua, seguida de Prendas de vestir y calzado (4,4%). Le siguen Restaurantes y Hoteles, con 4,3%. Los alimentos sólo subieron 1,2%. Es la menor suba de los alimentos desde junio de 2020, en plena pandemia, cuando el gobierno pasado congeló todos los precios.

La desaceleración fue mayor a lo que esperaban los pronosticadores. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) había estimado un avance de 3%. Para el año, se espera un 120%. Se trata de una variación mayor al 104,4% estimada por el Ministerio de Economía para cerrar este año en el proyecto de presupuesto 2025, pero menor al 211,4% que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner (la más elevada desde 1990) en 2023.

La semana pasada, el índice de precios porteño ya había mostrado una desaceleración significativa, bajando desde el 4% al 3,2% en octubre. Se trata de un indicador que suele dar siempre por encima del IPC Nacional del Indec.

Apenas conocido el dato, Economía destacó que “la inflación núcleo fue la menor desde septiembre de 2020, en tanto la inflación general fue la más baja desde noviembre de 2021″. Por otra parte, destacó que esta última “fue un tercio de la inflación registrada en octubre 2023 (8,3%), y fue la más baja para un mes de octubre desde 2017″.

“La variación interanual del IPC Nacional fue de 193% interanual, siendo el sexto mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior”, agregaron en Hacienda.

“Para analizar la dinámica del proceso de desinflación y extraer tendencias más allá de la volatilidad de corto plazo, resulta útil analizar el comportamiento de las medias móviles de las variaciones del IPC. Tal cual viene ocurriendo desde marzo, este análisis es consistente con una profundización en el proceso de desinflación. La media móvil de tres meses fue de 3,4% mensual, el menor registro desde enero de 2022, en tanto la de seis meses fue de 3,9% mensual, el ritmo más bajo desde febrero de 2022″ , explicaron desde el Ministerio de Economía.

La mirada de Caputo

“La inflación prácticamente convergió al crawl más la inflación internacional; la brecha está en los mínimos históricos de los últimos cinco años; la economía se está recuperando. Nunca hubo un momento mejor que este”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, este mediodía en la Conferencia Anual de FIEL. “Vamos a seguir mejorando la macro; vamos a seguir desregulando la micro; y vamos a seguir respetando la propiedad privada. Ya estamos bajando el más distorsivo de los impuestos que es el inflacionario”, agregó el titular del Palacio de Hacienda en el mismo encuentro.

La convergencia entre la inflación inducida -crawl más suba internacional de precios, un 2,5%- con la inflación objetiva (la que marca el Indec) es, según dijo el presidente Javier Milei, una de las condiciones no sólo para eliminar el cepo, sino también para comenzar a ralentizar las microdevaluaciones mensuales del 2%. Hoy, justamente uno de los vicepresidentes del BCRA, Vladimir Werning, afirmó que el crawl dejó de ser un ancla para convertirse en parte de la inercia inflacionaria. Será una decisión clave en medio de las dudas que plantean aún algunos economistas con relación a un supuesto atraso.

Caputo dijo hoy que recién el año que viene se eliminarán las restricciones de capital y volvió a recalcar hoy que se puede crecer con cepo. Según los datos de inflación del REM, sólo se llegaría al 2,5% mensual entre febrero y abril de 2025.

A comienzos de este mes, el directorio de la entidad que conduce Santiago Bausili ya había tomado la determinación de bajar su tasa de interés de política monetaria de 40% a 35%. “La decisión del BCRA se fundamenta en la consideración del contexto de liquidez, de la baja observada en las expectativas de inflación manifestadas tanto en el REM como en los niveles implícitos en el mercado secundario de títulos, y en el afianzamiento del ancla fiscal”, se explicó entonces.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, agregó hoy que el Gobierno logró generar credibilidad a raíz de que “las variables van convergiendo”. En este proceso, indicó: “Ya no se discute el crawling [la devaluación mensual de 2%] y no se discute que el dólar está atrasado. No se discuten un montón de temas que originalmente en diciembre podían haber pasado”. En el foro Marval Legal Forecast (MLF) 2025 que se desarrolló hoy se mostró “optimista” por el dato de inflación de octubre.

La opinión de los expertos

“Es un buen dato, ya que es el segundo mes de desaceleración”, dijo la economista Florencia Iragui de la consultora LCG. “Además, hay que destacar la reducción en el porcentaje de variación de la inflación núcleo, la cual rompió la barrera del 3% también. Los alimentos vienen aumentando a un ritmo mucho menor y, al ser una categoría de alto peso relativo en el índice general, el dato es muy importante. Siguen pegando los aumentos de regulados, sobre todo en lo que es energía y gas, que van varios meses de ajuste y el incremento en el suministro de agua”, completó la especialista.

“Para adelante podría seguir la misma dinámica. El crawling parece funcionar como disciplinador de precios, por lo que romper la barrera del 2% resulta algo difícil. La inflación núcleo es un poco más lenta para esta desaceleración de la inflación y esto aleja cada vez más las chances de llegar en dos meses a una variación de precios mensual del 1% como planificaba el Gobierno. Los datos de una inflación mensual cada vez más baja son alentadores, pero todavía queda un camino por recorrer para asegurar una estabilización en niveles de inflación”, cerró Iragui.

“La verdad que el dato me parece que es muy bueno”, dijo el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia. “Acá me parece que el dato más importante para mí siempre en esto es la inflación núcleo. Para encontrar una inflación núcleo de 2,9% te tenés que ir hasta la pandemia para darte una referencia”, agregó el economista.

“Faltan dos meses para que termine el año, estamos hablando de una inflación que puede ser entre 115% y 120%. La verdad que es un cambio bastante importante pensando que el año pasado terminamos con más de 200%. Así que me parece que el dato es sumamente positivo. Noviembre está bastante tranquilo, incluso con alguna moderación”, cerró.

“Vemos la inflación de noviembre en torno a 2,5%. Probablemente, volvamos a tener una desaceleración, quizás no tan fuerte de la inflación, pero acercándose al crawling más inflación internacional.”, dijo Elisabet Bacigalupo, responsable de macro de Abeceb, que agregó que hay “un proceso de desinflación que se consolida por encima de las expectativas”.

Francisco Jueguen Por

Temas Comunidad de Negocios