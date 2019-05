Cómo gestionar equipos en la era del conocimiento

Formar talento y retenerlo es fundamental para liderar en esta industria

Lucila Lopardo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2019

Cuando Roberto Daniel "Kuky" Pumar decidió que el negocio de su compañía discográfica tenía que transformarse a digital tomó una decisión drástica. Sacó del piso en el que estaba su oficina a toda la cúpula gerencial y puso allí a los nuevos recursos digitales. "Lo hice para entender lo que pasaba en ese cambio", contó. Se trató de un proceso al que describió como "doloroso" y que hoy, a pesar del camino recorrido, le representa un nuevo desafío: retener ese talento.

"Siempre me gustó desarrollar gente desde cero y hacerlos crecer. Lo que nos ocurre es que nuestra empresa está posicionada como exitosa en la parte digital y las que recién empiezan ofrecen mucho dinero para llevarse a los empleados", reconoció, aunque sostuvo que es el riesgo que se toma al estar en una "posición de privilegio". Sin embargo, este punto hizo que debieran reforzar el equipo local con empleados en otras ciudades del mundo para diversificar el riesgo.

Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina y de la región Sudamérica Hispana, celebró la decisión de Pumar de rodearse de los talentos digitales y escuchar. "El ejercicio de escuchar lo tenemos que desarrollar todos y requiere predisposición interna", destacó. Para el ejecutivo, lo más importante es rodearse de gente "que no piensa como uno y que te va a decir cosas que no te van a gustar".

"La base de todo esto es que la sociedad esté educada, es una cosa complicada para la Argentina", subrayó, Alicia Caballero, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, como el desafío de base que plantea esta nueva economía.

Para Kaufman, estas problemáticas se resuelven desde la capacitación que puedan brindar las empresas. El ejecutivo reconoció que la historia de los talentos de la economía del conocimiento es la historia del "club de los cazados". Y explicó: "La gente tiene derecho a hacer su carrera y tomar lo mejor que le ofrezca el mercado. Nuestra responsabilidad como empleadores es ser los mejores", explicó. En total, Accenture contrata cerca de 2000 personas por año y, sobre su nómina actual de 9300 empleados, tiene una rotación del 10%, es decir, parten cerca de 1000. "Todas las semanas entran 50 personas y tenemos que hacer escuela para esa gente. Tenemos un presupuesto muy grande para formar gente. Sabemos que algunos de ellos van a terminar en el ecosistema; algunos van a pymes que no pueden formar", contó, y continuó: "Nuestra respuesta es invertir mucho en formación y ponerlo productivo de calidad mundial. La Tierra es plana, todo el mundo sabe todo y si no estás a primer nivel, quedás afuera".

Facundo Gómez Minujín, senior country officer J.P. Morgan, explicó que cada recurso que la firma decide crear en la Argentina representa un empleado menos en Estados Unidos. Por eso, hizo hincapié en la necesidad de previsión, dado que las empresas "pueden elegir estar en el país o en otro lado". En este sentido, habló de la vandalización que sufrieron las oficinas locales de la firma que mide el riesgo país el pasado 30 de abril. "Obviamente me enojé. Hablé con el número uno a nivel mundial de seguridad y el señor me dijo que estas cosas pasaban en otros países del mundo. Le pedí fotos y me las mandó, pero eran todas movilizaciones pacíficas, no había vandalismo", contó. Gómez Minujín decidió hablar de este hecho para explicar que, al fin y al cabo, "un país previsible es uno país en el que uno puede levantarse a la mañana, ir a trabajar, volver a la casa y volver a salir". Y concluyó: "Lo que se necesita para crecer es que la gente pueda dedicar su tiempo a esto y no tener que estar enfrentando situaciones imprevisibles".