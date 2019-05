Cómo es el portafolio de Federico Perez

Federico Perez

Federico Perez

Director- Portfolio manager de Axis inversiones

Cambio de panorama

La Argentina entró de lleno en la dinámica electoral. Una lectura constructiva del conocimiento de algunas fórmulas y de eventuales alianzas entre actores políticos sería que hay una reducción del escenario de polarización.

La idea del posible triunfo de un candidato muy contrario a los mercados, se desvaneció. Sin embargo, el nuevo panorama obliga al Gobierno a contraatacar presentando una propuesta superadora. Eso hace que el mercado especule con la posibilidad de que Mauricio Macri se baje de la candidatura, para dar lugar a una alguien con imagen renovada. Y se generan menos chances de que el candidato más amigable a los mercados sea reelecto. Por lo general los inversores prefieren no enfrentarse a escenarios de todo o nada. De todas maneras, no hay que perder de vista que los datos macroeconómicos conocidos en los últimos días fueron mixtos y, últimamente, no juegan a favor del Gobierno. La actividad económica mostró en marzo caídas mayores a las esperadas, mientras que para el lapso de diciembre a febrero el repunte calculado fue corregido a la baja. A esto se suma que, según datos de la UTDT, las probabilidades de una salida de la recesión son bajas. Como datos positivos se anotó una inflación a la baja y un cierre de paritarias en un rango alto, que podría generar un giro en el sentimiento de los votantes.

Cartera recomendada

La recomendación es llevar el 40% de los ahorros a un fondo de inversiones que ofrezca una estrategia de renta fija en dólares con instrumentos de corto plazo y alta calidad crediticia, con bonos del tesoro americano y corporativos y soberanos de Chile. Otro 40% a otro fondo, en este caso con activos financieros como las Lecap, plazos fijos y sintéticos de tasa. Para transitar los próximos dos meses creemos que tiene sentido posicionarse en pesos por un porcentaje de la cartera. Al restante 20% de la cartera de inversiones lo llevamos a un fondo que busque maximizar el retorno sobre activos de renta fija, renta variable y monedas. Lo aconsejable es que sea un fondo de gestión activa, lo cual le permitirá al inversor aprovechar la volatilidad, que seguramente será un factor presente durante los próximos meses.