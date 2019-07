Manuel Abelleyra: "La piratería es un obstáculo para crecer"

María Julieta Rumi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019

MINIBIO. Profesión: Abelleyra es licenciado en Administración de Empresas y posee un MBA de la Universidad de Duke. Anteriores cargos: antes de sumarse a Directv trabajó 15 años para Walmart, donde tuvo una exitosa carrera internacional.

Manuel Abelleyra tiene a su cargo la operación de Directv en la Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia, y lo que lo preocupa no son tanto los competidores, como Netflix, sino la piratería. De acuerdo con él, la distribución de contenidos sin pagar derechos asciende al 30% en la región, por lo que exige que las plataformas digitales eleven sus responsabilidades y tengan un mayor control.

-Hace una semana sacaron Directv Go. ¿Cuáles son los proyectos para esta nueva app?

-Como líderes de televisión paga y también con una visión de ser líderes siempre en entretenimiento, venimos siguiendo mucho el comportamiento de los consumidores en general. Hace unos años lanzamos Directv Play, una plataforma de streaming a través de la cual los usuarios pueden acceder a ver nuestros contenidos, y vimos la aceptación y que cada vez es una tendencia de consumo mayor, entonces decidimos que era tiempo de invertir en una plataforma más importante, y eso es Directv Go, una plataforma integral con todos nuestros contenidos, lo mismo que tenés en la grilla normal, y la biblioteca, el video on demand.

-¿La idea es complementar el servicio?

-Sí, nuestro servicio sigue siendo la televisión satelital. Es un negocio muy importante, con ocho millones de clientes en Latinoamérica sacando Brasil. También con buenas oportunidades de seguir creciendo, así que lo vemos como un complemento, una evolución de lo que es nuestro servicio satelital y también la evolución de lo que era Directv Play. Podés tener acceso a todos los contenidos en cualquier lugar siendo cliente de Directv. Entonces, por ejemplo, si hay un partido, no necesitás estar en tu casa para verlo. Nuestro liderazgo en deportes es muy fuerte. Venimos posicionándonos en esto desde hace varios años. Somos reconocidos como líderes en deportes y esta es una nueva forma de ver deportes también.

-Dice que tienen ocho millones de clientes en Latinoamérica. ¿En la Argentina cuántos son?

-En la Argentina tenemos cerca de tres millones de clientes.

-Hablan de que la principal competencia que tienen es la piratería. ¿Qué formas adquiere y cuánto se lleva del negocio?

-En realidad la competencia también son todos los competidores, pero el obstáculo para crecer o mantener el negocio sano es la piratería. Estimamos que puede llegar a ser un 30% en toda Latinoamérica, aunque varía por país, y realmente es un veneno, un cáncer para las economías, porque no da trabajo y muchas de esas empresas están basadas en países inaccesibles, que cambian de servidor de un lugar para otro y no pagan impuestos, entonces lo que parece una avivada termina siendo perjudicial para la economía de todos los países. Nosotros tenemos un sistema integral de convivencia. Tenemos más de 8000 empleados en toda la región, ocho millones de clientes y proveedores a los que les pagamos varios billones de dólares al año. Tenemos un servicio a la comunidad como Escuela Plus, para acercar tecnología a escuelas rurales, y programas como Piedra, Papel o Tijera, de ayuda a las comunidades más vulnerables. Entonces todo el ecosistema 360 que tenemos de sustentabilidad se ve perjudicado por estos vivillos que nos roban contenidos, no pagan por ellos y pueden transmitirlos en las redes. Creo que es fundamental elevar las responsabilidades de las empresas de distribución de contenidos, como Google y YouTube.

-¿O sea que necesitan que hagan algo para impedirlo?

-Sí, más allá del tema regulatorio para que ellos paguen sus impuestos como corresponde, necesitamos que tengan control de la ilegalidad. Por ejemplo, tenemos identificado que para el último lanzamiento de Game of thrones 50 millones de usuarios vieron el primer capítulo y más de la mitad eran piratas.

-Y más allá de la competencia ilegal, ¿cómo se diferencian de la competencia legal que son las plataformas? ¿Con la oferta de deportes?

-Sí. Lo tenemos estudiado y el deporte sigue siendo fundamental a la hora del entretenimiento. Entonces Directv Go es una plataforma ideal y la otra es DIRECT Prepago.

-¿Cómo es la modalidad de prepago?

-Se compra la caja en el supermercado que viene con la antena y una guía para instalarla. La apuntás, conectás la televisión y tenés Directv, y cada vez que tenés plata podés cargarlo, entonces la gente no está atada a ningún contrato o vencimiento. Mucho del trabajo en la Argentina es informal, entonces hay gente que tiene trabajo una semana y por ahí a la otra no, entonces puede tener televisión y dejar de tenerla sin que le queden deudas. Tenés un mínimo de $100 de carga, que son dos, tres días dependiendo del país.

-¿Cuántos clientes tienen con este sistema?

-El prepago es muy fuerte en toda Latinoamérica. Más de la mitad de nuestros clientes son prepagos, y obviamente esto equivale a acceso, porque la caja, que a nosotros nos cuesta bastante, la vendemos a un precio muy accesible, entonces por $900 vos ya tenés un servicio de televisión instalado en tu casa. Si se redujera la pobreza crecería más un pospago o Directv Go como complemento, pero mientras tengamos estos niveles de vulnerabilidad en Latinoamérica, es un producto muy eficiente y la gente tiene deportes, programas en vivo, entretenimiento. Vos me preguntabas por Netflix, y la verdad es que convivimos con ellos, que no tienen el vivo ni deportes.

-Y por lo que han declarado no tienen intenciones de tenerlo?

-Por ahora no, pero si se tuviesen que meter eso implica inversiones gigantes que nosotros realizamos en contratos, contenidos. Porque tenemos la transmisión exclusiva en muchos países, como la liga española, la liga inglesa, polo, automovilismo, etc.

-En algunas localidades están dando el servicio de internet. ¿Quieren crecer en ese sentido o seguir con un esquema de alianzas como las que tienen con Iplan para dar cable más internet?

-Por ahora, si bien AT&T es una empresa muy fuerte en lo que es servicio de internet, en Latinoamérica estamos volcándonos más por el lado de la distribución de televisión, video y no tanto al servicio de internet. Que tengamos pruebas y tengamos programas es muy bueno, es complementario, nos ayuda cuando el cliente necesita un servicio de internet bueno que no tiene, así que son temas que seguimos explorando, pero la parte core nuestra sigue siendo el video.