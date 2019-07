Las lecciones que aprendió una CEO contratando exconvictos

Laureen Asseo es la CEO de Fresh nLean Crédito: Fast Company

La presidenta de la cadena norteamericana de comida rápida Fresh n' Lean comparte las enseñanzas que incorporó trabajando con personas con antecedentes penales; el cuidado en la elección redunda en altos niveles de productividad y lealtad laboral

Laureen Asseo 24 de julio de 2019

Si la población carcelaria de los Estados Unidos fuera una ciudad, sería una de las diez mayores de la nación. El país tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, por lo que no debiera ser una sorpresa encontrarse con algunos solicitantes de empleo con antecedentes penales. Unos setenta millones de estadounidenses tienen este tipo de antecedentes.

La reacción instintiva a una solicitud de alguien con antecedentes es rechazarla. La mayoría de la gente acepta que una antigua condena por posesión de marihuana es muy distinta de una condena por intento de asesinato. Sin embargo, muchos empleadores están tentados de instituir una regla general de "nada de antecedentes penales".

No obstante ello, este prejuicio no solo implica dejar de lado la oportunidad de ayudar a gente a recuperar sus vidas. También se podría estar perdiendo algo valioso a la hora de hacer un negocio. En mi caso particular, como CEO de la cadena de restaurantes Fresh n' Lean que contrata individuos que han estado encarcelados, aprendí esto de primera mano.

1. Los antecedentes penales no siempre son señal de mal carácter

No todos los crímenes se cometen con mala intención. Eso significa que no todas las personas con antecedentes penales son malas. Son solo personas.

Nuestro gerente de producción Dom es el que mejor lo sabe expresar: "No se puede juzgar a un libro por la tapa. El hecho de que hayan cometido un error antes en su vida no define quiénes son ahora. A muchas personas que trabajan duro no se les da una oportunidad porque se miran sus antecedentes. Esos antecedentes las persiguen durante años, aunque podrían ser completamente diferentes. Pero se las juzga por lo que hicieron hace diez años, no por lo que son ahora".

Trato de no prejuzgar y ver a la gente como es. Mientras alguien no represente una amenaza para mis empleados y para mí, consideraré la posibilidad de emplearlo.

2. La gente aprecia que se le dé una segunda oportunidad, y su productividad lo demuestra

He aprendido que mucha gente ha tenido problemas con la ley por motivos de supervivencia. Desgraciadamente, la sociedad se apresura a juzgar y etiquetar.

Por esto, es importante tratar de quebrar este ciclo y mostrar respeto. Cuando se procede de esta manera, es posible encontrarse con una respuesta similar. Actualmente, alrededor del 40 por ciento de los 150 empleados en los departamentos de manufactura, producción y entrega de Fresh n' Lean tienen antecedentes penales. Muchos de esos empleados dedican muchas horas al negocio y trabajan muy duro.

Uno de nuestros empleados de producción es el perfecto ejemplo de esta posibilidad. Luego de luchar con la droga por muchos años (y perder varios empleos como resultado de ello), salió de la prisión y se propuso volver a encarrilar su vida. Cosa nada sorprendente, muchos rechazaron su solicitud de empleo. Pero yo vi algo en él y le ofrecí un trabajo. Estaba tan ansioso por mostrarme que mi fe en él no era un error que para fin del primer mes estaba haciendo en un día lo que otros empleados de largo tiempo no podían lograr en tres.

3. Muchos se convierten en empleados leales

Cuando uno da un empleo a personas con antecedentes penales, muchos no dan por sentada la oportunidad de quebrar el ciclo. Cuando la gente advierte que tiene la oportunidad de recuperar su vida y mejorarla, a menudo la aprovecha. Basado en mi experiencia, esto se traduce en empleados que están dispuestos y felices de hacer un esfuerzo extra por la compañía.

Muchos de mis empleados con antecedentes penales terminan trepando a cargos más altos. Nuestro gerente de producción Dom es el mejor ejemplo.

No esperaba ser contratado. Cinco años más tarde, sigue aquí. Muestra más dedicación a la compañía que la mayoría de los empleados que he tenido en todo el tiempo que llevo conduciendo Fresh n' Lean. Sé que puedo confiar en él en todo momento.

4. Por supuesto que habrá problemas, pero los beneficios superan por lejos los riesgos

Una de las críticas más comunes que he oído es que contratar individuos con antecedentes penales es traerse problemas. Reconozco que los hemos tenido. Hemos tenido un par de empleados que volvieran a las drogas o a las calles. Una vez, un empleado muy drogado me dijo que yo era "su cisne". Y me dijo que quería "proteger mi aldea". (Tuvimos que llamar a la policía y conseguir una orden de restricción, pero ahí se terminó el asunto).

El asunto es que después de diez años con Fresh n' Lean los "buenos momentos" sobrepasan absolutamente "los malos momentos" (por una diferencia aplastante). Puede haber problemas, pero si uno hace bien las investigaciones en la contratación, serán raros. Contratar a alguien siempre trae riesgos y empleados sin antecedentes penales también pueden traer problemas y dolores de cabeza a su compañía.

5. Consejos para contratar personas con antecedentes penales

Entonces, ¿cómo se puede estar seguro de que uno solo contrata a aquellos decididos a mejorar? Para mí, la clave ha sido estar atenta en el proceso de contratación. Se trata de ser buen juez del carácter de la gente, pero también hay cosas específicas a las cuales estar atenta. Por empezar, creo que las acciones hablan más que las palabras. Como resultado de ello, siempre estoy buscando evidencias de cosas que han hecho para recuperarse. Por ejemplo, ¿pidieron ayuda de un asistente social o hicieron tareas como voluntarios?

También presto atención a cómo interactúan con los demás antes y después de la entrevista. ¿Cooperan bien? ¿Son amigables o tienen potencial de causar confrontaciones? ¿Se sinceran en la entrevista? Que hablen abiertamente de lo que hicieron y por qué y que quieran recuperarse es buena señal, porque eso por lo general muestra que genuinamente quieren mejorar.

También es importante conocer el delito que cometieron. Por ejemplo, no contrato personas que cometieron crímenes con intención maliciosa. Sin embargo, puedo contratar personas con faltas en el manejo de un auto, faltas menores, cargos por posesión o robo, ya que esas no son de naturaleza maliciosa.

Por último, es esencial ofrecer apoyo. Si quiere que sean empleados leales, tiene que estar dispuesta a hacer el trabajo de ayudarlos a desarrollarse y tener éxito en su rol.

Traducción de Gabriel Zadunaisky