Lo que podemos copiarle a la innovación abierta

En 2003, el profesor Henry Chesbrough, especializado en teoría organizacional de la Universidad de Berkley, publicó el libro Innovación Abierta, donde acuñó el término para hablar de un tipo de estrategia para la innovación por la que las empresas van más allá de sus límites y desarrollan la cooperación con organizaciones o profesionales externos para lograr innovar.

A más de quince años del origen de esta idea, el concepto se ha esparcido hasta tal punto, que es casi una regla de oro para las organizaciones para innovar hoy en día. En palabras de Chesbrough, se trata de usar "los flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados para el uso externo de dicha innovación".

Se me ocurrió preguntarme si es qué podemos copiar algo de ese modelo de innovación nosotros, ya no como empresas, si no como personas que quieren desarrollarse, como profesionales que necesitan expandir sus posibilidades.

Karen Mirkin es responsable de Inversiones e Iniciativas de Innovación Abierta del centro de innovación y aceleradora Wayra y cree cada uno debe trabajar en el posicionamiento personal que desea porque la historia, experiencia, aprendizajes, valores, intereses que compartamos, será lo que nos diferencie y posicione como únicos.

"Una persona antes de salir a buscar "qué tiene el otro para darme" debería ser muy consciente de cuáles son sus activos. Por eso cuando encaramos una búsqueda de ampliar nuestros horizontes, tenemos que tener claro en lo personal qué tenemos para ofrecer y qué salimos a buscar de otros", explica.

Entonces, ¿cómo podemos aplicar el modelo de innovación abierta en nuestro desarrollo profesional/personal?

Primero, entendé cuál es tu propuesta de valor para el ecosistema. Si quiero abrirme y nutrirme de terceros, necesito entender muy bien qué tengo yo para darles para que se nutran.

Segundo, hacé un mapeo exhaustivo de todo tu ecosistema, a quiénes tenés al lado. Los padres del club, tus amigos, hijos de conocidos, colegas, competidores, excompañeros de la facultad, etc. Somos parte de muchas esferas diferentes en las que podemos dar y obtener valor.

En tercer lugar, analizá qué tan permeable estás para que ese tercero verdaderamente pueda agregar valor. Luego viene salir a buscar a los actores que satisfacen tus necesidades. Si una persona tiene necesidades (quiero ir al gym y no lo logro, quiero cambiar mis proveedores y no puedo...), entonces la pregunta es cómo salgo a buscar a estos nuevos actores para lograrlo.

Según Mirkin es importante hacer un networking rico y diversificado, publicar trabajos y aportar casos de éxito, a la vez que apostar a la educación formal y no formal permanente.

Hay dos vías principales por las que fluyen las ideas en la innovación abierta: de "afuera hacia adentro" y de "adentro hacia afuera". La opción de afuera hacia adentro implica abrir los procesos de innovación a muchos tipos de información y aportaciones del exterior. Este es el aspecto de la innovación abierta que ha recibido más atención, tanto en la investigación académica como en la práctica empresarial.

La innovación abierta de adentro hacia afuera, por su parte, requiere que las organizaciones permitan que las ideas propias infrautilizadas salgan al exterior para que otros puedan usarlas. ¿Cuánto estoy tomando de los demás y qué les estoy aportando como profesional?

Otra definición de Chesbrough que podemos adaptar a nuestro desarrollo es su idea de innovación en servicios. Él dice para innovar en servicios es necesario buscar un equilibrio entre estandarización y personalización. "La estandarización permite repetir actividades muchas veces con gran eficiencia. La personalización permite que cada cliente obtenga un producto o servicio que se adecua por completo a sus necesidades. El problema es que la estandarización niega a los clientes muchas de las cosas que quieren, mientras que la personalización contrarresta algunas de las ventajas que trae consigo la estandarización".

Finalmente, una premisa fundamental de la innovación abierta es que "no todos los más inteligentes trabajan para tu empresa", entonces hay más valor en crear una arquitectura que conecte saberes, que en intentar desarrollar más bloques propios.

Según Chesbrough, en el futuro cada vez cobrarán más relevancia el diseño y la gestión de comunidades de innovación. En esta era de economía de ecosistemas, ser un profesional "puente", abierto a compartir experiencias propias y a absorber con actitud de aprendiz las de otros, equivale a tener un asiento asegurado en los trabajos del futuro.

