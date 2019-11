Vamos cortando con la originalidad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2019

Basta con entrar unos cinco minutos a Instagram para confirmar que la vida de los demás es más divertida que la nuestra. Esa colega que durmió el Parque Nacional Yosemite junto a osos, o la familia del colegio que está navegando por la Costa Brava, el amigo de la primaria que se tiró en paracaídas y lo transmitió en vivo, o la fiesta exclusiva donde cualquier vestido brilla más que todo mi ropa junta.

Mientras espío ese mundo novedoso, camino las mismas cinco cuadras de siempre, para llegar al mismo bar que todas las semanas. Me siento un poco aburrida por pedirme la ensalada de siempre y la misma variedad de cerveza que llega a la mesa de siempre. Impulsivamente miro el menú para innovar y hasta amago con levantarme para ir al bar nuevo del barrio, quiero romper la rutina, pero al mismo tiempo siento una sensación de bienestar y familiaridad con este ritual.

Según una investigación publicada recientemente en el Journal de Biología Experimental, este "miedo" a perdernos cosas interesantes es un tic psicológico bastante común que tiene su raíz en nuestra evolución como especie.

Estamos dispuestos a encontrar a las experiencias novedosas más emocionantes y llamativas que las experiencias repetidas, básicamente es psicología de lucha o huída: nuestros cerebros no pueden procesar todos los estímulos que nos rodean, por lo que evolucionamos para prestar atención a las cosas nuevas, llamativas y potencialmente peligrosas con más atención que las cosas familiares, que hemos visto lo suficiente como para saber que son no peligrosas. Hacé la prueba ¿Qué emociones te genera la palabra "repetición" y "repetir"? Y ahora ¿Qué sentís al pensar en "novedad" o "nuevo"?

Michael Norton, profesor especialista en comportamiento del consumidor de Harvard Business School, descubrió que los términos ligados a las repetición están más ligados con más emociones negativas, mientras que la novedad tiene más reacciones positivas.

"La investigación muestra que cuando pensamos en las experiencias venideras, pensamos en la variedad", explica Norton. "Si te pido en este momento que selecciones un gusto de yogurt para cada día de la próxima semana, elegirás tu sabor favorito, por ejemplo, frutilla, algunas veces, pero mezclarás un poco de vainilla y durazno. ¿Porque quién quiere comer tanto yogurt del mismo sabor? Sin embargo, a largo plazo, a medida que la experiencia original se desvanece en el tiempo y en la memoria, la repetición puede volverse más placentera ".

Entonces la novedad quizás esté sobrevalorada. Al menos en lo que a nuestro bienestar se refiere. Tener una rutina, repetir experiencias, nos ayuda a ser buenos en algo mediante la adquisición de hábitos.

La vida actual, cada vez más definida por el cambio permanente y la imprevisibilidad, puede generarnos mucha ansiedad e incertidumbre y la rutina aparece como un ancla que arrojar cuando se necesita un suelo conocido de donde aferrarse. Por otra parte la repetición cotidiana es y ha sido el arma secreta de personas sumamente creativas y productivas como Freud, Stephen King, Beethoven, Mandela o Andy Warhol entre otros tantos.

El prolífico escritor japonés Haruki Murakami describe su método de trabajo con base en la rutina. "Cuando estoy en modo de escritura para una novela, me levanto a las 4 de la mañana y trabajo de cinco a seis horas. Por la tarde, corro 10 kilómetros o nado 1500 metros (o hago ambas cosas), luego leo un poco y escucho algo de música. Me acuesto a las 9 de la noche. Sigo esta rutina todos los días sin variación. La repetición misma se convierte en lo importante. Me hipnotizo para alcanzar un estado mental más profundo".

El beneficio clave de la rutina para las personas creativas es su esencia, la regularidad: si encontramos lo que funcionar para nosotros, se convierte en un proceso que requiere cero pensamiento o voluntad, nos libera la mente para otras cosas.

"Al final, obtienes lo que repites", dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos. "El éxito es producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Debes preocuparte más de la trayectoria que estás siguiendo en el presente que de los resultados que has alcanzado hasta ahora".

Hace unos días lo escuchaba a Joaquín Sabina cantar en vivo su canción "Peces de Ciudad": "El lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver". Lo siento Joaquín, pero me voy al bar de siempre. No quiero novedad. En esa rutina me siento en casa.

