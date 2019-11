Nicolás Pepe: Empezó el gimnasio para bajar de peso y tuvo una idea de negocio

Nicolás Pepe

23 de noviembre de 2019

El primer paso fue un emprendimiento fallido. El estudiante de Marketing y Administración de Empresas Nicolás Pepe buscó un socio programador para lanzar un sitio de venta de cosmética femenina, On Beauty, que nunca logró despegar y finalmente decidió dar de baja. El segundo paso fue una inscripción al gimnasio para bajar los 12 kilos que había aumentado en el último tiempo. Recién entonces Pepe, de 25 años, tuvo la idea que le daría una segunda oportunidad.

Cuando Pepe se anotó en un gimnasio del barrio de Caballito, le dieron un carnet de plástico que perdió más de una vez y una rutina de ejercicios en un cartón que tenía que acarrear durante toda la jornada de entrenamiento. Además, veía al encargado del lugar registrar a sus socios en una libreta de almacenero. Se lo comentó a su socio, Hugo Teijiz, y juntos desarrollaron SportManager, un software para la gestión de centros deportivos que ya funciona en 13 países y por el que planean facturar US$55.000 el año próximo.

A diferencia de lo ocurrido con On Beauty, que ya completamente desarrollado no encontraba su demanda, a SportManager le sucedió lo contrario. "Lo salí a vender a los gimnasios como si ya lo tuviéramos, y los dueños reaccionaban muy bien -cuenta Pepe-. Cuando me lo pedían les decía que estábamos con muchas instalaciones en el momento y que se iba a demorar un poco".

SportManager ofrece un software para los dueños y empleados de los gimnasios a través del que pueden gestionar pagos, crear cuentas de clientes y obtener reportes y, por otro lado, una aplicación para que cada cliente descargue y tenga disponible su carnet, su rutina, pueda consultar clases y reservar, entre otras cosas.

Si bien comenzó a operar en 2017, el salto del negocio ocurrió a principio de este año. Ya completamente desarrollado, reemplazaron las visitas presenciales de Pepe por las campañas de marketing digital. Empezaron a vender el producto a gimnasios del interior vía Mercado Pago y en otros países de la región vía PayPal. Hoy tienen 150 clientes, el 35% de su mercado está en la Argentina y el resto en 12 países de Latinoamérica, donde tiene fuerte incidencia México, Costa Rica y Chile. Su próximo objetivo es ingresar al mercado brasileño, país con mayor cantidad de centros deportivos.

Según los cálculos de Pepe, en Latinoamérica hay alrededor de 60.000 centros de entrenamiento y solo tres empresas que ofrecen software completo para su gestión, lo que explica el crecimiento de su negocio. "Nos dimos cuenta que los gimnasios son muy parecidos en todos los países y se adaptaban muy bien al software. Es un negocio totalmente escalable", asegura.

El servicio se abona mensualmente, y tiene tarifas que van de US$40 a US$150 dependiendo de la cantidad de usuarios que se registren en el sistema y la cantidad de funcionalidades que se contraten. En lo que va de 2019, la firma ya lleva US$23.000 facturados y tiene proyectado alcanzar los US$55.000 en 2020. Además de Pepe y Teijiz, participan como socios minoritarios de la firma Christian López, Damián Santucci y Alejandro Dambrosio. Físicamente, SportManager funciona dentro del UADE Hub, un centro de apoyo y espacio de cowork para emprendedores de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), de la que es alumno Pepe.