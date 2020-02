Productividad para todos: los secretos de las personas más eficientes del mundo

Un manejo eficaz del correo, mantener a raya las redes sociales y no descuidar el estado físico son algunas de las claves que comparten empresarios, emprendedores y artistas

Fast Company SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de febrero de 2020

A la hora de aumentar la productividad, los grandes empresarios, los fundadore de las startups de moda y los artistas más consagrados comparten con la gente común y corriente el mismo problema: cómo manejar las redes sociales y mantener a raya la tentación de vivir consultando lo que está pasando en Instagram o chequeando si les clavaron el visto a un mensaje de WhatsApp.

Para abordar las redes no hay una única receta. El actor británico Idris Elba, protagonista de éxitos como las series The Wire y Luther, asegura que está intentando dejar las redes sociales, pero a la vez admite que lo primero que hace al levantarse es consultar su teléfono.

Esta mirada escéptica sobre el papel que tienen las redes no es compartida por Lisa Lutoff-Perlo, la CEO de la línea de cruceros premium Celebrity Cruises que reconoce estar todo el tiempo en Twitter. Y algo parecido es lo que cuenta Natasha Bertrand, la periodista estrella del sitio de noticias Politico: "Twitter es una distracción pero al mismo tiempo lo veo como un recurso tremendo. Recibo muchos indicios vía Twitter y a través de la dirección de correo que tengo en mi bio", sostiene.

El manejo eficiente del correo es otro punto sensible. Sin importar el campo en el que se especialicen, las personas que logran altos niveles de productividad laboral pueden jactarse de desconocer el significado de la palabra "procastinar". "Mi filosofía de trabajo es hacer lo que puede en el momento en que pienso en ello", asegura la cocinera Gabriela Camara que con su nuevo restaurante, Cala, está redefiniendo el futuro de la comida mexicana en EE.UU.

El último secreto de productividad que comparten la mayoría de los empresarios, intelectuales y artistas consultados por Fast Company es el cuidado del estado físico. "Soy fuerte físicamente y puedo soportar largas horas de trabajo", asegura Camara. "El mejor hábito que tengo es estirarme. Me estiro todo el tiempo, especialmente desde que me lastimé la espalda jugando al básquet hace quince años", asegura Frank Yang, el CEO de Simplehuman, la marca de artículos para el hogar de alta gama. Yang sostiene que destina el 60% de su tiempo al área de I&D, pero a la vez reconoce que tan importante cómo las horas que le destina a pensar cómo puede ser el tacho de basura del futuro o cómo cambiar los organizadores de toallas del baño también lo son las dos caminatas diarias que hace al comenzar la jornada y antes de irse a dormir.

Natasha Bertrand (Político)

"Twitter es decididamente una distracción. Pero al mismo tiempo lo veo como un recurso tremendo. Si una está luchando con la gente constantemente y lo ve como una herramienta para perder el tiempo y ser frívola, entonces no ayuda. Una saca lo que pone allí. Ha sido invalorable aumentar mis seguidores en Twitter [a más de 500.000 personas] Recibo muchos indicios vía Twitter y vía mi dirección de correo encriptada, que tengo en mi bío de Twitter. Por lo que la mayoría de las veces cuando la gente me contacta dice: "Te sigo en Twitter" o "Te vi en MSNBC".

En el trabajo tengo dos pantallas. En una sólo tengo TweetDeck [que sigue las entradas en Twitter]. Mis colegas creen que estoy loca. Tengo una situación muy intensa con TweetDeck. Cuando estoy en el teléfono con alguna fuente, constantemente me estoy asegurando de no perderme ningún dato que llega a mi bandeja de entrada. Para bien o para mal, siempre respondo".

"No me desconecto tanto como debiera. Esa probablemente sea una receta para quemarse. Pero ahora, en la era de Trump, todo es tan acelerado que realmente es un momento y si lo desperdicio siento que lo lamentaré. Es difícil mantener distancia cuando una es periodista y trabaja permanentemente con gente que es hostil. En Washington la gente asociada con Trump es muy desconfiada de los medios. Por lo que es difícil mantener distancia"

Lo primero que hace por la mañana: "Voy al gimnasio, todas las mañanas".

Lo que tiene en el escritorio: "No tengo nada en el escritorio que no sea absolutamente necesario. Soy austera de ese modo. No soy realmente una persona decorativa".

Gabriela Camara (CALA)

"Hay que estar medio loca para embarcarse en esta carrera. Y hay que estar aún más loca para seguir haciendo esto después de 21 años, porque es completamente agotador. Es un trabajo de tiempo completo-completo-completo. Si una es seria respecto de lo que hace nunca deja de pensar en ello".

"Soy fuerte físicamente y puedo soportar largas horas de trabajo y estar de pie cocinando todo el día o tener eventos en los que una está en movimiento todo el día. Los restaurantes siempre están en funciones y es como que una tiene la misma representación todos los días pero no es la misma. Hay que tener a todos entusiasmados como si fuera el primer día o el único día".

"La gente en los restaurantes está acostumbrada a resolver problemas. Es uno de nuestros puntos más fuertes. Cuando una tiene éxito en gastronomía significa que estás haciendo algo que le resulta atractivo al público lo suficiente como para convertirlo en un negocio y que pueda seguir existiendo. Y creo que eso habla muy bien de la capacidad de una persona para arreglar cosas antes de que se conviertan en un problema mayor".

La hora a la que se levanta: 6 AM. "Uno de los desafíos de mi profesión es que no está demasiado basada en rutinas. Soy una persona muy flexible. Cuando escribí mi último libro ( My Mexico City Kitchen) me levantaba temprano para escribir un par de horas cada mañana, antes de comenzar la vida como todos los demás".

Filosofía básica de trabajo: "Hacer lo que pueda en el momento que pienso en ello".

Mantra: "'Mantener el plan'. Si no el día se me llena demasiado de lo que necesitan los demás en vez de lo que he planificado para mí misma".

Idris Elba

"Soy hijo único y, al crecer, fue un desafío permanente encontrar la manera de entretenerme. Me mantuve ocupado toda mi vida: soy primordialmente actor, pero he estado haciendo de DJ desde la adolescencia. Soy productor y director. He hecho colaboraciones en la moda y tengo un sello discográfico".

"Imagínese que es productor agropecuario y tiene un terreno en el que cultiva. Algunas plantas necesitan de un ciclo completo para crecer, otras crecen más rápido. Uno se da cuenta que tiene que manejar los patrones estacionales. Así pienso respecto de mis proyectos. Me gusta tener variedad, por lo que puedo estar en unos cuantos episodios de algo gracioso (como The Office) y luego hacer algo más serio, como Luther".

"No pienso en términos de minutos u horas o días o fechas, especialmente porque viajo por distintas zonas horarias. Tengo mi sede en Londres pero puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Conozco mi cronograma para todo el año y pienso en términos de bloques de tiempo, siendo cada proyecto un bloque".

La hora que se levanta: entre 6 y 8 de la mañana.

Lo primero que hace por la mañana: "Tomo el teléfono y veo los mensajes. Me levanto, me siento al borde de la cama un rato, pienso en el día por delante y me ducho".

Política de redes sociales: "He estado tratando de dejarlas. Antes subía muchos más mensajes pero últimamente me molesta. Y Twitter no es el modo en que quiero recibir las noticias. Leo las noticias en mi iPad, pero no puedo estar mirando constantemente -no me enorgullece pero es cierto- porque me deprime".

Lisa Luttof-Perlo

"Trato de manejar yo misma mi correo. Encuentro que soy víctima de mi propia eficiencia. Cuando [se la conoce a una por] responder rápido, si no ha respondido en 10 minutos la gente se pregunta qué te pasó".

"Voy de reunión en reunión, cada 30 minutos o cada hora, todo el día. Eso cuando no estoy yendo a los barcos o alrededor del mundo. Porque somos un negocio tan complicado, me reseteo cada 30 minutos para concentrarme en otro tema".

"Y hay toda otra dimensión de lo que hacemos. Tuvimos suerte en el sur de la Florida que nos salvamos de la tormenta que causó gran destrucción en las Bahamas. Teníamos que movilizarnos y ayudar, porque estaban indefensos. Son nuestros amigos, nuestros vecinos. Cancelamos la última escala en Nassau para ir a Freeport y nuestros pasajeros fueron tan comprensivos. En tres días servimos 50.000 comidas. Nuestro comedor estaba lleno de nuestros pasajeros ayudando a nuestra tripulación a empaquetar las comidas que había preparado la cocina y había una gran línea de montaje".

La hora que se levanta: entre las 4:30 y las 5 de la mañana

Política de redes sociales: "Estoy en Twitter comunicándome todo el tiempo"

Herramientas de productividad: "Siempre sé lo que tengo que hacer. No quiero armar una lista de cosas por hacer por lo que las hago, es parte del motivo por el que siempre estoy trabajando. No quiero postergar cosas para después".

El mejor hábito: "Trato de respetar el fin de semana de la gente. Todos tenemos tan poco tiempo [con nuestras familias]. Viajo entre el 30 y el 40% del tiempo. Por lo que cuando puedo estar en casa elijo estar allí".

Ron Gagliardo

"Todas las noches me mando un mail con el tema ?rocas'. La idea es separar las ?rocas' -las grandes prioridades- de la "grava". Cuando uno mira el correo por la mañana puede hundirse en un pozo. Al enviarme esta nota puedo usar el correo de un modo más productivo".

"En las Esferas [los biodomos gigantes en la sede de Amazon en Seattle] tenemos 40.000 plantas -800 especies diferentes de más de 30 países- y miles de visitantes por semana. Es importante para mí asegurarme de que toda esa gente tenga una buena experiencia. Entusiasmo a la gente con la naturaleza pero también la ayudo a sentirse mejor físicamente y, potencialmente, espero que cuiden más el planeta. Trato de salir a la naturaleza todo lo que puedo. Hace unos cinco años compré una camioneta VW de 1985. Estoy explorando Washington y un poco de Oregon y lugares como el parque Yellowstone. A menudo estoy en esos lugares cuando necesito recargar las pilas"

Hora que se levanta: 5:15 AM

Lo que hace mientras viaja al trabajo: "Medito sobre mis grandes prioridades".

Estrategia con el correo electrónico: "Cuando viajo, al volver trató de responder a todos los correos que pueda para cerrar el circuito. Paro cuando llego a 100".

Política de redes sociales: "Me gusta tomar fotos en las esferas y a veces las subo a Instagram. Es lindo porque me hace ir más lento".

El mejor hábito: "Trato de que mi equipo y yo seamos agradecidos. Tenemos lo que podría considerarse los mejores empleos para horticulturistas del mundo. Cuando lo veo a Jeff Bezos, nuestro fundador, le digo que tengo el mejor trabajo en la compañía". ß

Jane Goodall

"Gradualmente ha ido creciendo la consciencia sobre el daño que hemos infligido al planeta. Pero mientras unos pocos actúan la mayoría de las personas no hacen nada. ¿Por qué? Porque no tienen esperanzas y se sienten impotentes. ?¿Qué puedo hacer al respecto?', se dicen a sí mismos. Por lo que no hacen nada y se hunden en la apatía. El mensaje más importante que tengo para estas personas es ayudarlas a entender que cada día cada uno de nosotros tiene un impacto sobre el planeta y podemos elegir qué impacto hacemos. Es el efecto acumulativo de millones -o miles de millones- de opciones éticas respecto de lo que compramos (especialmente respecto de nuestra dieta) lo que nos hará avanzar hacia un mundo mejor. Por supuesto alguna gente -los tomadores de decisiones en el gobierno, los CEO de grandes corporaciones y así siguiendo- pueden adoptar decisiones individuales que tendrán un impacto inmenso".

"Tengo 85 años; estoy más cerca del fin. Por lo que mientras mi cuerpo esté de acuerdo debo hacer uso de ese tiempo precioso. Y si algo debo hacer es acelerar y no andar más lento. Además, por supuesto, soy obstinada y lucharé hasta el fin".

La hora a la que se levanta: "No hay tal cosa en mi vida como un día típico, pero por lo general estoy despierta para las 6 de la mañana".

Lo que hace en los vuelos: "Los vuelos largos son mis favoritos, puedo ponerme al día con el correo (sin conexión, usando Outlook para su envío posterior) y escribo introducciones a libros de otras personas. Me paso a la clase business con mis millas acumuladas, pero odio la primera clase en vuelos largos. No soy ese tipo de persona".

La hora a la que se acuesta: las 11 PM es lo más temprano.ß

Frank Yang

"Cuando tenía 7 u 8 años decía que quería ser inventor y la gente en Taiwán, de donde soy me preguntaba: ?¿Qué querés decir? ¿No querés ser contador o abogado?' Siempre tuve ideas. Quería hacer una bandeja para alimentar perros con un reloj de modo que la comida apareciera en el momento que debía comer el perro, cosa que hoy se fabrica. Inmigramos a Estados Unidos cuando yo tenía 11 años y terminé estudiando ciencias políticas en UCLA con planes de estudiar derecho. Mi novia, que ahora es mi esposa, escuchaba mis ideas y sugirió que estudiara diseño industrial; y no tenía idea de lo que era eso"

"Aunque soy el CEO de Simplehuman, dedico alrededor del 60% de mi tiempo a I&D, porque eso es lo que me encanta; pienso todo el día en eso. También tengo que ocuparme de todas las demás cosas que hacen que funcione el negocio. Nuestras fábricas están en Taiwán pero yo tengo mi sede en California, por lo que siempre estoy mirando el correo y me aseguro de esta disponible en Skype, a menudo muy temprano o muy tarde por la diferencia horaria. Estoy conectado todo el tiempo. La gente bromea que soy el más rápido de la compañía para contestar correos o mirar Slack".

El mejor hábito: "Estirarme. Me estiro todo el tiempo, especialmente desde que me lastimé la espalda jugando al básquet hace quince años".

El peor hábito: "Tengo tanto desorden, pero estoy mejorando. Estoy tratando de deshacerme de cosas".

Lo último que hace por la noche: "Hago mi segunda caminata de 45 minutos del día -por lo general alrededor de las 9 de la noche- después de que mis hijos se van a dormir. Miro las estrellas y te hace sentir muy pequeño; el universo es tan grande? me da una buena perspectiva".