"Basta para mí"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020

¿Es seguro pedir delivery? ¿Desinfecto cada uno de los alimentos de la bolsa cuando llego del súper? ¿Cuánto dura el virus en las superficies? ¿Qué cocinamos para las 14 comidas de esta semana? ¿Debo usar un barbijo? ¿Armo esa video llamada aunque sea a la hora que todos están conectados en casa? ¿Es seguro visitar a mi mamá? ¿Esta fiebre la bajo con una aspirina o estaré tapando algo grave? Junto con el virus Covid-19 llegaron a nuestra vida un montón de decisiones cotidianas que hasta hace unas semanas no eran necesarias.

Algunas cuestiones se pueden resolver de manera práctica, por ejemplo, en vez de pensar qué cocinar todos los días varias veces al día, lo puedo hacer dos veces en la semana y fraccionar e ir combinando las comidas.

Pero hay otras decisiones donde las emociones están muy al frente. Por ejemplo, me da mucha tristeza que mi mamá de 75 años esté sola tanto tiempo, pero verla es un riesgo para ella, entonces intento acompañarla y asistirla con lo que necesita desde la distancia.

Las acciones ordinarias que hubiéramos hecho previamente sin pensarlo dos veces se han convertido en decisiones que pueden ahora generar un riesgo y no hay claridad de si hay una manera 100% correcta o no de proceder. Esta complejidad, sumada a nuestras otras decenas de decisiones diarias, conduce a lo que se conoce como una "fatiga de decisiones", que es la tensión emocional y mental que se produce cuando nos vemos obligados a tomar demasiadas decisiones.

Además, cuando estamos estresados o cansados solemos ser menos asertivos y no tomar las mejores decisiones posibles para cada tema que tenemos que resolver. "Para este contexto, tomar las decisiones de una manera más racional y preparada resulta en mejores decisiones que las tomadas desde la emoción. Las emociones secuestran a la razón y si bien hay que tener en cuenta los deseos, también hay que razonar y usar toda la información disponible ante distintos escenarios posibles", recomienda Ernesto Weissmann, profesor de teoría de la decisión y socio en la consultora especializada en toma de decisiones Tandem.

Cuantas menos decisiones pequeñas tengamos que tomar, más "ancho de banda" tendremos para las más grandes y complejas. Son conocidos en este sentido los ejemplos de personalidades como Barack Obama o Mark Zuckerberg, que se visten siempre con las mismas prendas para ahorrar energía en la decisión de qué ponerse y usarla en decisiones que consideran más relevantes. "Tomar decisiones es un gasto de energía. Cuanto más ejercicio físico hacés, más energía consumís y para el cerebro es lo mismo. Hay que elegir entre lo que es relevante y lo que no en este momento", opina Weissmann.

No se trata de decidir sin emoción, eso no es posible. No hay actividad cerebral sin emoción o razón, las dos están presentes en cada decisión que tomamos. Nuestra nueva agenda de prioridades, personales y de negocios, tienen riesgos. Por eso hay que armar un kit de estrategias para tratar de decidir lo mejor posible sin agotarnos tanto en el intento. Weissmann propone tres ideas para tomar buenas decisiones.

La primera es decidir basándonos en nuestros valores, pensando en qué nos va a hacer sentir mejor después. "De alguna manera pensar en las decisiones que minimicen el posible arrepentimiento, decisiones que suelen estar están ligadas a nuestras creencias", explica.

La segunda es la de analizar profundamente toda la información que tengo para tomar esas decisiones y "curar" las fuentes de donde la obtengo. En esta pandemia, muchos hablan de una "infodemia" por la cantidad de información errónea o malintencionada a la que nos sometemos a diario, lo cual es agotador y confuso a la hora de tomar decisiones.

Para contrarrestar este estrés adicional el especialista recomienda identificar un número pequeño y confiable de expertos en los que confiar para informarnos. Medios de comunicación confiables, periodistas especializados y fuentes oficiales de expertos.

Y en tercer lugar, preprogramar nuestras decisiones. Esto es, simular los distintos escenarios que pueden ocurrir, y trabajar en la toma de la decisión, de cómo procederíamos en cada uno de ellos antes de que ocurran. Para Weissmann "hacer esto te distancia de la emoción que vaya a surgir en ese momento, es aplicar cierta automatización que nos permitirá dudar menos después. En definitiva, se trata de no permitir que sea las emociones las que guíen la decisión y la razón la que la justifique, sino de decidir con la razón entendiendo que las emociones estarán siempre presentes en el proceso".