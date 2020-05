Qué dijo Katopodis sobre las obras de hospitales públicos

Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

Equipo de chequeado.com 3 de mayo de 2020

"Los hospitales en La Matanza estaban paralizados hace cuatro años"

Gabriel Katopodis Ministro de Obras Públicas de la Nación

VERDADERO, PERO...

Las obras en los hospitales de Laferrere y Rafael Castillo efectivamente se abandonaron en febrero de 2016, según documentos oficiales "por temas administrativos y de certificación", en línea con lo afirmado por Katopodis y también por el presidente Alberto Fernández. El proyecto de construcción de estos dos hospitales comenzó hace más de 10 años y para 2015, año en el que finalizó la gestión de Cristina Kirchner, contaban con un avance cercano al 70%. Más allá de estos porcentajes específicos que fueron discutidos por posibles "sobrecertificaciones", hubo dirigentes de Cambiemos, como la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, que reconocieron el avance de los hospitales mencionados. Sin embargo, en su momento la propia Vidal aclaró que no era su idea terminarlos, ya que no tenían "nada adentro" y que ella prefería mejorar los hospitales que ya estaban antes que abrir nuevos. En este sentido, los especialistas destacan que, dado lo excepcional de la actual situación debido a la pandemia, no sería correcto juzgar con los estándares actuales la decisión de no inaugurar nuevas camas, algo que no era tan necesario en esos momentos como sí lo es ahora. Estos analistas concuerdan en que era preferible, tal como se hizo, focalizar los recursos provinciales en otras políticas sanitarias.