De lo inevitable a lo escenial

En 2002, Steven Spielberg lo contrató como asesor para ayudar a imaginar el año 2050 para el thriller de ciencia ficción Minority Report . En 2007, dio una charla TED prediciendo los próximos 5000 días de internet; allí habló sobre una experiencia más personalizada y una dependencia de internet, con el aumento de las tecnologías predictivas y la ubicuidad de los teléfonos inteligentes. Mucho antes, en los años ?70, luego de un año de universidad, viajó para explorar Asia y se hizo especialista en cultura oriental. Durante siete años, capturó imágenes de Japón, Corea, Afganistán, Nepal y más. Al regresar a Estados Unidos en 1979, cambió su cámara por una bicicleta y recorrió 8000 kilómetros por todo el país, durmiendo en carpa en los patios traseros de quienes iba conociendo en el camino.

Todo esto y mucho más define a Kevin Kelly, futurólogo estadounidense y considerado uno de los padres de internet por proyectos como WELL, un sistema online pionero lanzado en 1985 y fundador de la principal revista de tecnología del mundo, Wired, hace 25 años. Toda su inmensidad se contraponen con su bajo perfil y modestia. Con un look eterno de los hippies de los 70 y una vida austera, sigue estudiando los cambios tecnológicos para entender sus implicancias en el avance de la humanidad, a lo que ha dedicado 12 libros de divulgación científico tecnológica. En su último libro, Lo inevitable (2017) , Kelly expone sus predicciones sobre cómo la tecnología dará forma a los próximos 30 años, una predicción casi imposible para la mayoría de nosotros, pero no para él.

Kelly tiene una mirada optimista para el futuro, y muestra cómo los cambios que se avecinan, desde la realidad virtual en el hogar hasta una economía bajo demanda y la inteligencia artificial integrada en todo lo que fabricamos, pueden entenderse como el resultado de unas pocas fuerzas aceleradoras a largo plazo. Describe estas tendencias con verbos (fluir, filtrar, acceder, compartir, filtrar, remezclar, rastrear y cuestionar) y demuestra cómo se superponen y son codependientes entre sí. Estas fuerzas, dice, revolucionarán por completo la forma en que compramos, trabajamos, aprendemos y nos comunicamos. Al comprenderlos, será más fácil estar al tanto de la ola de cambios y organizar nuestras relaciones cotidianas con la tecnología.

Esta semana Kelly cumplió 68 años y el regalo lo recibimos nosotros. El fundador de Wired celebró su vida escribiendo 68 máximas, enseñanzas que tuvo a lo largo de su vida y que hoy derrama como una ofrenda a quién tenga la capacidad de absorber lo que él ha descubierto en su camino, lo esencial.

Creo que cada uno de los 68 consejos vale la pena ser enmarcado para tenerlos frente a la compu, para aprender y reflexionar. Pueden encontrarlos todos en su sitio kk.org, pero comparto acá una selección de los 15 que más me dejaron pensando y que me dieron aliento para este tiempo de incertidumbre:

Ser entusiasta vale 25 puntos de IQ.

Siempre exigí una fecha límite. Una fecha límite te impide tratar de hacerlo perfecto, por lo que debes hacerlo diferente. Diferente es mejor.

No tengas miedo de hacer una pregunta que pueda sonar estúpida porque el 99% de las veces todos los demás piensan en la misma pregunta y se avergüenzan de hacerla.

Poder escuchar bien es una súper poder. Mientras escuchas a alguien que amas, pregúntale "¿Hay más?", Hasta que no haya más.

Una meta digna para un año es aprender lo suficiente sobre un tema para que no puedas creer lo ignorante que eras un año antes.

La gratitud desbloqueará todas las demás virtudes y es algo en lo que puedes mejorar.

Los profesionales son solo aficionados que saben cómo recuperarse con gracia de sus errores.

No seas el mejor. Se el único.

No lo tomes como algo personal cuando alguien te rechaza. Supongamos que son como tú: ocupados, distraídos. Intenta nuevamente más tarde. Es sorprendente la frecuencia con la que funciona un segundo intento.

Cuanto más te interesen los demás, más interesantes te encontrarán. Para ser interesante, estar interesado.

Si no te estás cayendo de vez en cuando, solo te estás deslizando.

Tú eres lo que haces. No es lo que dices, no lo que crees, no cómo votas, sino en qué gastas tu tiempo.

Todo lo real comienza con la ficción de lo que podría ser. La imaginación es la fuerza más potente del universo y una habilidad en la que puedes mejorar.

Realmente no quieres ser famoso. Lee la biografía de cualquier persona famosa.

El universo está conspirando a tus espaldas para que tengas éxito. Esto será mucho más fácil de hacer si aceptas esta pronoia.

