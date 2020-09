Chequeado: qué dijo Rodríguez Larreta sobre la actividad en la Ciudad

Crédito: Hernán Zenteno

"En la Capital ya pueden abrir el 100% del comercio, el 100% de la industria y el 100% de las actividades profesionales", Horacio Rodríguez Larreta,

El jefe de gobierno porteño destacó en el Consejo de las Américas el grado de apertura de las actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es cierto que tanto las industrias como los comercios y las actividades profesionales están habilitadas para funcionar en el distrito porteño, siempre con determinados protocolos.

VERDADERO, PERO...

Aun con ese grado de habilitaciones, los especialistas destacan que el hecho de que haya permiso para ejercer las actividades no significa que se opere al 100%. Además, hay una fuerte baja en las ventas. Los tres sectores mencionados tienen obstáculos para funcionar completamente en el contexto de pandemia. La industria se ve afectada por las dificultades logísticas del traslado de sus empleados a las fábricas y por disminuciones de su producción y venta. Los comercios esenciales y no esenciales están habilitados para funcionar en el distrito porteño, pero están facturando entre un 30% y un 40% respecto de los números de 2019, según datos de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba). Y las actividades profesionales están habilitadas, pero con limitaciones: se puede asistir a las oficinas una vez por semana según la terminación del documento nacional de identidad (DNI) y no puede concurrir la totalidad de los empleados.

