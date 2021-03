¿Son los contenidos la nueva publicidad? Llega el primer congreso de content marketing en español

El mundo cambia, los medios cambian, las marcas cambian y el marketing no se podía quedar atrás. ¿La principal tendencia? Que ahora los contenidos se vuelven protagonistas hasta el punto que se habla del marketing de contenidos como “la nueva publicidad”.

“Las personas son cada vez menos receptivas a los contenidos publicitarios tradicionales: lo que ahora quieren es interactuar con organizaciones que les brinden valor, que les den algo más que venderles un producto y servicio”, advierte la experta en marketing y consultora uruguaya Raquel Oberlander.

Y subraya: “Hablamos de contenidos que educan, entretienen, inspiran, informan o son útiles en algún sentido relacionado con la categoría del producto o servicio que se esté comercializando. Y justamente por eso son capaces de construir relaciones, o incluso estados mentales y emocionales positivos a través de los cuales será luego más probable que las personas se inclinen por determinada oferta”.

Es en este contexto que surge CMM 2021 -Content Marketing Meeting Latam & Caribe-, nada menos que el primer evento en español exclusivamente dedicado al marketing de contenidos. Un congreso virtual que promete un ejercicio de reflexión y aprendizaje de primer nivel a través de dos jornadas intensivas online y en vivo con 18 conferencias, 6 masterclasses y los más admirados speakers en el terreno de la captación de audiencias.

“El consumo de contenidos no sólo va a crecer: cada vez va a ser más relevante para las marcas”, refiere Oberlander, presidenta de contenidos del evento. Para aprender a generarlos, distribuirlos, analizar su retorno y automatizar procesos es que este 15 y 16 de abril llega CMM 2021.

¿Cómo se hace para generar un buen contenido?

Dirigido a gerentes de marketing y comunicación pero también a directores de empresas, emprendedores, community managers, profesionales independientes, docentes y estudiantes, CMM contará además con instancias específicas para distintas industrias como finanzas, real state, ongs, salud y farma, tech, e-commerce & retail, B2B y personal branding.

“No se trata únicamente de un evento de inspiración, sino que la idea pasa por aprender en dos jornadas lo imprescindible para crear y optimizar un plan de contenidos que brinde resultados concretos para cada organización”, explican los organizadores.

De ahí que el marketing de contenidos será “diseccionado” en profundidad, desde lo más general a sus aplicaciones más concretas, con tópicos organizados en torno a cuatro ejes: la creación, la distribución, la monetización y la tecnología.

“Algo que nos dimos cuenta es que todos hablan de content marketing pero casi nadie sabe exactamente cómo generar una estrategia y un plan concreto: calendarizar los contenidos, generar secuencias y encontrar fuentes de inspiración. Y sin embargo se trata en estos momentos de la estrategia de marketing más rentable que se pueda crear”, marca Oberlander.

Algunos de los temas serán “100 ideas de contenidos en una hora”, “Las claves de un lead magnet exitoso”, “El contenido y el buyer journey”, “Cinco pasos para crear una estrategia de contenidos”, “Visual storytelling”, “Por qué algunos contenidos se viralizan y otros no”, “La importancia de la personalización: content experience”, “Cómo incentivar al equipo de la empresa a escribir contenido” y “Qué lugar ocupan los influencers”.

“Hace un tiempo noté que cada vez más clientes y alumnos me dicen: ‘no se me ocurre nada, ¿cómo se hace para generar un buen contenido?’. Y empezando a ir más allá me sorprendí de ver que en el mundo había muchísimos eventos sobre el tema, pero ninguno en español. Claramente es el momento de generar encuentros de este tipo para conectarnos todos los profesionales de España y Latam y Caribe, hacer networking e intercambiar nuestras mejores experiencias”, concluye Oberlander para dar cuenta de lo que se propone CMM: formar una comunidad de especialistas y creadores de contenido de calidad.

Por lo pronto, ya pueden comprarse entradas y consultar la agenda y speakers en https://cmmlatamycaribe.com/

