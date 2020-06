Sorpresivo giro de Trump: desairó a Guaidó y dijo que se reuniría con Maduro

Otros tiempos: Trump y Guaidó, en la Casa Blanca a principio de este año Fuente: AP - Crédito: Evan Vucci

WASHINGTON.- En un giro imprevisto y sorpresivo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió una grieta en el sólido respaldo que su gobierno le ha dado hasta ahora al presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó , al afirmar que no le tiene mucha confianza y que está dispuesto a reunirse con el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo por su propio gobierno.

"Quizá lo pensaría. A Maduro le gustaría reunirse. Y yo nunca me opongo a reunirme", dijo Trump en una entrevista con el sitio Axios, difundida anoche. "Siempre digo que perdés muy poco con las reuniones. Pero hasta este momento, las rechacé", agregó.

Trump aclaró luego en Twitter que sólo se reuniría para discutir "una salida pacífica del poder".

Además de abrir la puerta a un encuentro con Maduro, Trump minimizó el reconocimiento clave que le brindó a Guaidó apenas resultó electo como presidente interino de Venezuela , al indicar que "no estaba necesariamente a favor" y que podría haber vivido "con él o sin él".

"Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba muy firmemente en contra de lo que está sucediendo en Venezuela", dijo el mandatario en la entrevista. "Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: hay algunas personas que les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo. No creo que lo fuera, ya sabes, no creo que haya sido muy significativo de una forma u otra", insistió.

La frase de Trump desairó por primera vez el férreo respaldo que Estados Unidos le había dado a Guaidó en Venezuela, luego de un año y medio de un apoyo sin fisuras de todo el arco político de Washington al joven líder opositor. Hace apenas unos meses, a principios de febrero, Guaidó había sido uno de los invitados de honor de Trump para su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Congreso. En ese mensaje, Trump llamó a Maduro un "tirano" y un "gobernante ilegítimo" que "brutaliza a su gente".

"Esta noche hay a un hombre muy valiente que lleva con él los sueños, las esperanzas y las aspiraciones de todos los venezolanos", dijo Trump, al presentar a Guadió, quien recibió una ovación de pie de todo el Congreso.

Al legitimar a Maduro ventilando un posible encuentro -un reconocimiento tácito al poder que mantiene el chavismo en Venezuela, pese a la ofensiva de Occidente-, Trump puso patas para arriba la política de su gobierno, que lleva meses invertidos en elevar a Guaidó y en construir un cerco para asfixiar al régimen con sanciones y acusaciones para forzarlo a claudicar y que después un eventual gobierno de Guaidó llame a elecciones.

Trump intentó luego reparar algo del daño causado con su entrevista con un mensaje en Twitter, en el que dijo que sólo se reuniría con Maduro para discutir su salida del poder.

"A diferencia de la izquierda radical, SIEMPRE me opondré al socialismo y al pueblo de Venezuela. ¡Mi administrador siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y en contra el opresivo régimen de Maduro! Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!", indicó el mandatario.