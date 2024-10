Sturzenegger: “No hay que tenerle miedo a equivocarse en el exceso de desregulación”

Escuchar

“Soy el regulador y estoy sentado al lado del desregulador. Pero voy a intentar sobrevivir”, dijo a modo de chiste Roberto Silva, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), apenas se subió al escenario junto con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Durante la inauguración de la Semana del Inversor, ambos funcionarios se reunieron para disertar en el panel de “Desregulación y mercado de capitales” y, aunque evitaron hacer mención de cómo será la salida del cepo cambiario, adelantaron algunas medidas que saldrán en las próximas semanas e impactarán tanto en empresas como en inversores.

“Me parece que no hay que tenerle miedo a equivocarse en el exceso de desregulación, pero hay que estar atentos. Y si uno ve en algún momento algo problemático, uno siempre lo puede corregir. Esa es la manera de asegurarnos de que no nos paramos en un punto demasiado previo, donde en realidad los costos de la regulación son importantes. El caso de la Argentina es muy interesante, porque se protege mucho las libertades civiles, pero el enfoque de nuestras libertades económicas es mucho más restrictivo y cautelosos”, arrancó Sturzenegger.

Por su parte, Silva adelantó algunas normativas que se vienen, y que la CNV trabajó en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Anunció que próximamente habrá un decreto reglamentario para ampliar las posibilidades de financiamiento pyme, para que los pagarés puedan hacerse también en productos y que tenga la alternativa de plantearse en cuotas o con tasas flotantes como la Badlar. Más adelante, buscarán una nueva herramienta para actualizar por saldo los pagarés.

“¿Saben por qué los sectores piden leyes? Porque el Estado en la Argentina ha sido tan autoritario y tanto daño puede hacer, que para vos que el Estado se pronuncie por ley quiere decir que no te va a romper los quinotos, si me permiten la expresión. Será un proceso largo, pero tenemos que empezar a entender que la libertad da libertad, y que las cosas que podemos hacer las podemos hacer. Si yo agarraba la ley de pagarés, para mí perfectamente se podía emitir un pagaré en mercancía, el artículo uno decía ‘suma determinada’ y nada más. Pero para la jurisprudencia eso se interpreta como ‘suma determinada de dinero’. Está bien, por eso vamos a trabajar en sacar una nueva regulación que lo diga explícitamente”, ejemplificó.

Roberto Silva, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), junto a Federico Sturzenegger, quien aseguró que "no hay que tenerle miedo a equivocarse en el exceso de la desregulación"

Otro de los proyectos sobre la mesa es un nuevo sistema de autorización automática, para que las emisiones de ofertas públicas de valores negociables de menor monto no sean consideradas dentro del régimen de oferta pública y simplificarle el proceso a las empresas. Esta medida sería complementada con un régimen de mediano impacto, para las emisiones intermedias, con trámites más “light” que los que la CNV le exige a las grandes empresas.

Las privatizaciones también fueron foco de análisis durante la charla. “Las empresas privatizadas se encuentran con dos problemas, uno ya lo arreglamos y el otro estamos en proceso”, adelantó Silva. El funcionario explicó que si una empresa empieza a cotizar en el mercado de capitales, para fijarle su precio, al vender cierto paquete inicial o de control a un privado se dispara una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por todo el resto del “paquete”. “No tiene sentido porque la sacamos del mercado de capitales, entonces ya discutimos que eso no aplica en caso de privatizaciones”, remarcó.

Para la segunda dificultad, Silva dijo que la CNV está trabajando para reeditar una vieja norma que hubo durante la década de los 90, porque se exige un historial de balances que las empresas públicas no pueden cumplir tal como se le pide a las compañías privadas. “Hay que darle algunas facilidades para hacerlo, en el pasado se usaron balances proforma, estamos mirando qué hacemos para facilitarles la vida”, completó.

Por último, Sturzenegger afirmó que su “sueño” para el mercado de capitales es que las pymes puedan emitir acciones y no tengan que financiarse únicamente con deuda, porque este último camino para una empresa en un contexto tan cambiante es un “riesgo que las dejan expuestas”.

“Creo que vamos a defender mucho más un régimen de libertad económica cuando todos, de alguna manera, seamos parte de esas empresas y de la efervescencia productiva que puede tener la Argentina en sus distintos sectores”, agregó.

Los funcionarios prefirieron evitar hablar del cepo cambiario Jonathan Borba / Unsplash

¿Y el cepo cambiario?

En cambio, durante el encuentro prefirieron ser precavidos sobre cómo y cuándo será la salida del cepo cambiario. Los funcionarios explicaron que es un tema que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA), y el hermetismo es total. A pesar de que algunos sectores empezaron a impacientarse, los analistas económicos le dan la mano al Gobierno y admiten: “Las devaluaciones no se anticipan”.

Sin embargo, el presidente de la CNV prefirió remarcar cuáles fueron las restricciones operativas que ya se levantaron sobre el mercado de capitales. Mencionó que el parking (tiempo mínimo de permanencia que un inversor tiene que dejar un activo en su cartera) se unificó de 15 días a un día hábil, también recordó que se derogó la obligación que tenían los operadores de mandar información semanalmente, o incluso algunas restricciones que hubo sobre el Bopreal y que tuvieron que adaptar para que el sistema funcionaria.

Además, recordó que se levantó la obligación de preavisar cinco días antes de operar montos mayores a $200 millones, la dolarización de cartera propia de las sociedades de Bolsa, el fin del parking para el dólar MEP cuando el inversor sacó un crédito hipotecario o la prohibición de operar dólares financieros si se tiene una caución en moneda dura.

“A veces, cuando uno sale de la locura y trata de reflexionar, parecería realmente increíble. Dentro del mercado, que se suponía que era libre, no solo teníamos intervenciones, sino que teníamos distintos tipos de intervención que producían distintos precios, porque queríamos que el precio del [dólar] PPT fuera el que saliera en la tapa de los diarios”, cerró Silva.