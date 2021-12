Suben la luz y el gas: sin margen, el Gobierno toma una decisión antipática en el peor momento

Sin margen fiscal para postergar más tiempo el congelamiento de tarifas, el Gobierno aprovechó la calma de la última semana del año para comunicar un aumento de hasta 20% en los servicios de gas y electricidad “entre enero y febrero”. El anuncio, hecho a través de fuentes oficiales, sin embargo, no especificó cuánto espera ahorrar el Estado en subsidios económicos, ni cuándo comenzará la segmentación de las tarifas, ni cómo se implementará. La finalidad al momento es mostrarles a los técnicos del FMI que el ala más cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner dio luz verde para modificar la política tarifaria.

La gran expectativa pasa por la tan anunciada segmentación, pero los datos aportados por el Gobierno generaron confusión entre los analistas y las empresas. “Disparatado todo. Los números que dan son inverosímiles”, dijo off the record un experto energético. La idea de segmentar por poder adquisitivo no resulta extraño, pero pareciera difícil de aplicar el criterio elegido de usar las valuaciones inmobiliarias como medida para definir quién tendrá subsidio y quién no.

En primer lugar, no existe una base de datos que determine el valor de cada inmueble. En el Gobierno dicen que hay “bases públicas que se pueden comprar”, pero no hubo más precisiones. Las bases que relevan las agencias inmobiliarias muestran el precio de oferta de la propiedad, que en general está bastante por arriba del precio efectivo de venta. Además, ¿qué ocurre si hay una devaluación de la propiedad y el metro cuadrado pasa a valer menos de los US$3700 que se quieren estipular como parámetro en la ciudad de Buenos Aires? Por otro lado, ¿a qué tipo de cambio se hará el cálculo?

En el conurbano bonaerense está la idea de emplear otro criterio similar: que paguen la tarifa plena aquellos que tienen un terreno cuyo valor es el cuádruple del promedio general de la zona. La potestad de aplicar un esquema diferente en la Capital y en la provincia estaba en uno de los artículos del proyecto de presupuesto que finalmente fue rechazado en el Congreso.

En principio hay tres equipos distintos en el Gobierno planificando la segmentación por impulso del ministro de Economía, Martín Guzmán, que este año definió el esquema de subsidios como “pro ricos”.

“Pareciera que Guzmán le venderá al Fondo un ejercicio fantasmagórico de rebalanceo tarifario, pero al momento parece haber más ruido que nueces. Todavía no mostraron ningún número o experiencia piloto. Con una inflación del 50%, si quieren aplicar un incremento de 20% a unos y de 200% a otros, pueden tener graves problemas administrativos y en la Justicia porque viola la ley de subsidios cruzados”, afirma Fernando Navajas, economista jefe de la fundación FIEL y especialista en temas tarifarios.

La gran preocupación de Guzmán pasa por el gasto en subsidios económicos, que para este año se espera que superen los US$10.000 millones y alcancen el nivel que tenían en 2011.

Para el año próximo, el panorama es peor, pese al aumento de producción de gas en Vaca Muerta. La falta de transporte para abastecer los centros de consumo y la declinación de los pozos gasíferos de Bolivia obligarán al Gobierno a importar más gas licuado (GNL), en un contexto en el cual los precios se dispararon en los últimos meses. Si bien la Argentina tiene la suerte de no coincidir con el invierno del hemisferio norte, para julio se están comercializando valores de US$24 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), muy lejos de los US$3 que se pagaron en promedio el año pasado en el contexto de la pandemia.

Por eso, en paralelo con el aumento tarifario, el plan del Gobierno es apurar la construcción de un nuevo gasoducto al que ya bautizaron “Néstor Kirchner”. Si la licitación y adjudicación de la obra se logra concretar en el verano, como se anunció en la Secretaría de Energía, el gasoducto podría estar listo –en el escenario optimista– para el invierno de 2023.

Las demás dudas que faltan revelar

Una vez anunciado el incremento final del 20% en las tarifas (que llega justo cuando las temperaturas altas ponen en evidencia la fragilidad del servicio eléctrico), la gran duda es saber qué aumento le corresponderá a cada segmento que incluye el servicio: la producción de gas o generación eléctrica, el transporte y la distribución. Sobre la base de este dato, se podrá estimar cuánto ahorrará (o dejará de gastar) el Estado en subsidios y qué mejora de ingresos obtendrán las empresas.

El próximo lunes, las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) y transportistas (TGN y TGS ) de gas tienen que presentar sus propuestas de aumentos tarifarios, que es el paso previo a la audiencia pública que convocó el Enargas para el 19 de enero. La idea oficial es aplicar los incrementos en la primera semana de marzo, antes de que lleguen las noches frías y el consumo de gas empiece a crecer.

Según un relevamiento que hizo LA NACION, las empresas pedirán un aumento de entre 50 y 100%, que tiene un impacto menor en las tarifas, ya que tanto distribución como transporte tienen un peso de entre 20 y 25% del precio final. Este año, el Enargas no les autorizó subas a las transportistas y a las distribuidoras les dio un aumento de 26%, que representó el alza de 6% promedio que hubo en abril pasado.

Para calcular el efecto que tendrá el incremento en los cálculos fiscales de Guzmán todavía falta saber si el ala dura del kirchnersimo habilitará también una suba en el precio que pagan los usuarios por la producción de gas y la generación de electricidad. En gas, por ejemplo, los usuarios cubren con sus boletas aproximadamente US$1,9 el millón de BTU y el Estado aporta el US$1,6 restante para llegar al valor promedio de US$3,5 que cobran las productoras (YPF, Total, Tecpetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, entre otras). Dicho de otra forma: el Estado subsidia el 45% del precio del gas. Este porcentaje aumenta cada vez que se devalúa la moneda y las tarifas no se actualizan.

En electricidad, la situación es aún peor: los usuarios residenciales de todo el país pagan en promedio solo un 25% de lo que cuesta la generación eléctrica. Además, los clientes situados en el AMBA pagan muy poco por el servicio de distribución eléctrica (donde operan Edenor y Edesur) porque el ENRE mantiene las tarifas prácticamente congeladas. Como a estas empresas no les alcanzan los ingresos, se financian también con las transferencias del Tesoro. Esto genera a su vez una inequidad con los usuarios del interior.

Guzmán proyectó para el año próximo que los subsidios energéticos representarán 1,5% del PBI. Es decir, bajarían en casi un punto del producto bruto en un año. Al momento, parece difícil alcanzar esa proyección con incrementos por debajo de la inflación y costos en dólares en aumento.