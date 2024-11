Summit Finanzas Sostenibles: el banco que realizó una cumbre para luchar contra el cambio climático

Para debatir cómo las finanzas pueden impulsar modelos de negocios más sustentables, Santander realizó el Summit Finanzas Sostenibles, el evento que hace foco en temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) donde los expertos del sector abordaron los desafíos para luchar contra el cambio climático.

La segunda edición de este evento se hizo en el Edificio Corporativo Santander y fue liderada por Ignacio Lorenzo, head of global Debt & Green Finance de Santander. Junto a Sebastián Welisiejko, Managing Partner en New Ventures, disertaron sobre los desafíos en la lucha contra el cambio climático, el problema ambiental de la contaminación, los gases de efecto invernadero y el desafío de la utilización de energía no renovable, a partir del análisis del contexto económico.

Ignacio Lorenzo, head of global Debt & Green Finance de Santander Santander

Lorenzo destacó el firme compromiso de Santander con la sostenibilidad y con la promoción de iniciativas financieras responsables que contribuyan a la protección del medio ambiente, tanto en Argentina como a nivel internacional, un compromiso que se refleja en la adopción de prácticas sostenibles como empresa y en el apoyo que se brinda a otras compañías en su transición hacia una economía más sustentable.

“Somos un banco comprometido con las finanzas sostenibles, es parte de nuestra estrategia de negocios. Somos miembros fundadores de la NET Zero Banking Alliance, una alianza comprometida con la emisión 0 para 2050, tanto para nuestra operación como para la de nuestros clientes”, recalcó.

En relación con las grandes corporaciones, Lorenzo destacó que Santander encabeza la financiación del futuro y el mercado de capitales, a partir de la oferta de soluciones enfocadas en las transiciones y energías renovables. Para ofrecer al cliente una solución integral completa, la entidad se asocia a los principales líderes de la industria. “Por un lado, se logra a través de soluciones técnicas de la mano del proveedor. Por otro lado, brindamos una solución financiera estructurada por Santander durante el repago en el tiempo y los ahorros de energía”, argumentó.

Lorenzo destacó que Santander encabeza la financiación del futuro y el mercado de capitales, a partir de la oferta de soluciones enfocadas en las transiciones y energías renovables Santander

El banco ofrece además soluciones para clientes individuales, para los cuales creó diversas líneas de crédito que les facilitan la adquisición de vehículos de movilidad sostenible, como monopatines eléctricos y bicicletas. “Actualmente estamos ofreciendo préstamos a baja tasa para colaborar con la transición hacia energías limpias como la implementación de paneles solares en el ámbito residencial”, recalcó.

Santander Summit Finanzas Sostenibles, punto por punto

El summit estuvo integrado por diversos paneles. Se abordaron las perspectivas del inversor y los capitales con propósito a partir de la entrevista a especialistas, y se destacó que las nuevas generaciones de inversores no solo buscan obtener buenos rendimientos, sino también involucrarse con la responsabilidad social de las compañías, relacionadas con la sustentabilidad.

Alejandro Berney , Relaciones con inversores en BYMA, explicó el marco regulatorio actual para tomar las mejores decisiones.

, Relaciones con inversores en BYMA, explicó el marco regulatorio actual para tomar las mejores decisiones. Cristina Brau , de Santander Asset Management, dijo que el segmento ASG es incipiente en nuestro país. Compuesto por cinco o seis gestoras de fondos, el segmento llega a un asset under management (AUM) de 17 millones de dólares. Dentro de los proyectos que se financian se destacan principalmente energías renovables y eficiencia energética, con participación en proyectos sociales y vinculados a la sostenibilidad.

, de Santander Asset Management, dijo que el segmento ASG es incipiente en nuestro país. Compuesto por cinco o seis gestoras de fondos, el segmento llega a un asset under management (AUM) de 17 millones de dólares. Dentro de los proyectos que se financian se destacan principalmente energías renovables y eficiencia energética, con participación en proyectos sociales y vinculados a la sostenibilidad. Matías Kelly , director de Sumatoria, señaló que en general, quien aborda un problema social o ambiental en el mundo es una persona que genera un impacto social significativo. También subrayó que dentro del 50% de la población económicamente activa hay individuos que impulsan la actividad productiva y contribuyen a solucionar desafíos sociales.

, director de Sumatoria, señaló que en general, quien aborda un problema social o ambiental en el mundo es una persona que genera un impacto social significativo. También subrayó que dentro del 50% de la población económicamente activa hay individuos que impulsan la actividad productiva y contribuyen a solucionar desafíos sociales. El cuarto panel estuvo a cargo de Juan Carlos López Mena , presidente de Buquebus que explicó la revolución en el transporte marítimo y los barcos eléctricos.

, presidente de Buquebus que explicó la revolución en el transporte marítimo y los barcos eléctricos. Juan Martín Autilio, director de finanzas corporativas de Surcos; Mariana Vargas, investor Relations Senior Analyst en Genneia junto a María Jimena Zibana, gerente de sustentabilidad de Plaza Logística fueron los expertos que expusieron sobre cuáles son las perspectivas y desafíos de las empresas.

Los principales referentes del sector en el Summit Finanzas Sostenibles de Santander, el evento de ESG donde se abordaron los desafíos para luchar contra el cambio climático Santander

La importancia de la sustentabilidad

Con el creciente interés en la sostenibilidad surgen nuevos retos para el mercado de valores; en los últimos años, el mercado bursátil ha experimentado cambios al incorporar activos que promueven el cuidado del medioambiente. Esto se debe, en gran medida, a que las nuevas generaciones de inversores no solo buscan obtener beneficios financieros, sino también apoyar causas responsables e involucrarse con empresas que practican la responsabilidad social y están comprometidas con la sostenibilidad.

Para eso las etiquetas sostenibles permiten a los consumidores reconocer a las empresas que siguen prácticas responsables con el medio ambiente y diferenciarlas de aquellas que no se ajustan a estos criterios. Según lo expuesto por los especialistas, las perspectivas son optimistas y los desafíos futuros parecen prometedores.

En el cierre, Maximiliano Morrone, director de Efergía; Daniela Lo Iacono, Value Proposal Coordinator de Raizen y Nicolás Ruiz Moreno, Energy Industry Consulting Sr Manager de Accenture disertaron de prácticas sostenibles, renovables e innovadoras en estaciones de servicio.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION