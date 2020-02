Ryan Reynolds hizo una apuesta marketinera en la previa de la Super Bowl: regalá tres meses de servicio a quienes se suscriban a la compañía durante el juego Crédito: Twitter

31 de enero de 2020 • 17:37

El actor Ryan Reynolds hizo un anuncio en el New York Times que enloqueció a sus fanáticos. El protagonista de películas como Definitely Maybe, Deadpool o 6 Underground es desde hace dos meses propietario de Mint Mobile, una empresa ligada a la red inalámbrica y telefonía.

En ese rol, decidió promocionar su compañía utilizando el Super Bowl, pero utilizando una estrategia disruptiva: en vez de publicar un aviso de televisión, el espacio más cotizado en la tanda publicitaria estadounidense, anunció que les regalará tres meses de servicio a quienes se suscriban durante el partido, que disputarán este domingo los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs.

El canadiense que está incursionando en el mundo de los negocios, fuera del set de grabación, le subió la apuesta a las compañías que pagarán US$5 millones para publicitarse durante el mayor acontecimiento deportivo de los Estados Unidos. "¿5 millones de dólares? Como nuevo propietario y suscriptor de Mint Mobile eso es un duro no", se lee en el anuncio que hizo su compañía en el diario para poder atraer a futuros clientes y calentar la previa.

"Mint ofrece servicios inalámbricos premium por tan solo US$15 al mes, así que nosotros podríamos, literalmente, regalar cerca de 300.000 meses de servicio gratuito y aún así ahorrar dinero. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer", dice la publicación del protagonista de Deadpool, quien además aclara las condiciones para ganar el sorteo.

Aquellos interesados en obtener los tres meses de servicio gratuito de Mint Mobile, deberán registrarse en la página web de la compañía justo después de iniciado el partido y tendrán tiempo hasta unos segundos antes del pitido final. Para aprovechar la oferta, los usuarios necesitarán un teléfono desbloqueado que sea compatible con T-Mobile, la red utilizada por Mint. No se cobra ningún cargo por transferir su número, ni existe la obligación de continuar ligado a la compañía una vez que hayan transcurrido los tres meses.

¿Por qué tres meses? Ese es el modus operandi de los operadores estadounidenses: vender servicios en porciones de tres, seis y 12 meses. Al pagar por adelantado en lugar de hacerlo mensualmente, los usuarios terminan con tasas amortizadas que tienden a ser más bajas de lo que pueden obtener en otros lugares.

Un ejemplo claro es el plan más económico de Mint Mobile, este incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados y 3GB de datos de alta velocidad por mes (es el que tendrán los ganadores del sorteo) por US$15 por mes durante tres meses. El precio regular del servicio es de US$20 y equivale a 8GB, llamadas y mensajes de texto ilimitado. Mientras que el servicio premium, en este momento, es de US$25 por mes, con 12GB.

En noviembre de 2019, cuando Reynolds se asoció a la compañía y aseguró que su sueldo dentro de la telefónica ascendería a los US$15 mensuales, la misma cantidad que Mint Mobile cobra por su plan básico.