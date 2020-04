Taller obligatorio de lentitud

Martina Rua Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020

Soy una de esas personas que durante 2019 dijo muchas veces "paren al mundo, me quiero bajar". Les pido disculpas, pero créanme que no me refería a esto. Sí a bajar algunos cambios, a sentirme presente en los lugares en los que estaba, a tener un tiempo de contemplación o a dormir las horas necesarias, pero no a este paréntesis físico y temporal que frenó un año que estaba empezando a rodar. Hay miles de personas que en el medio de la pandemia necesitan seguir saliendo a trabajar, de hecho, están trabajando mucho más y en ambientes desafiantes y arriesgando su salud. Pero para los que tenemos la obligación y el privilegio de quedarnos en nuestras casas, los ritmos del tiempo puertas afuera se desvanecieron. Si bien tenemos muchas responsabilidades en casa, hay un mundo frenético exterior que hoy mutó en una lentitud nueva, desconocida, incómoda por momentos, disfrutable en otros.

Para pensar esta quietud física obligada se me ocurrió hablar con quien elige a la lentitud como estilo de vida desde hace mucho tiempo. El escritor canadiense Carl Honoré, autor de Elogio de la lentitud , es el máximo referente global del llamado movimiento slow, que propone ir por la vida sin ser esclavos de la prisa. Su trabajo, traducido a más de 30 idiomas, ha influido en cómo personas de todo el mundo valoran los espacios de introspección, hacer con sentido y descanso en la era de la inmediatez. Es que, además de sentir la ansiedad y la sobrecarga por las tareas del hogar y de los hijos, muchos lograron, por primera vez en mucho tiempo, conquistar algunas actividades largamente añoradas: una hora de ejercicio diario, cocinar casero, llamar a un ser querido, dormir una hora más, arreglar las plantas o ese espacio de la casa relegado, leer o meditar, todo en horas que estaban reservadas para viajar hacia las oficinas, asistir a reuniones sinfín, llevar a los chicos a decenas de actividades. "Antes de la pandemia estábamos llegando colectivamente a un punto de inflexión en el cual la cultura de la prisa nos estaba haciendo mal en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy nos han impuesto un taller de lentitud y no tenemos más remedio que vivirlo. Ojalá estemos ante un cambio tectónico, que salgamos con una visión diferente. La prisa estaba minando nuestra productividad y creatividad en el trabajo, pero también las relaciones y bienestar", reflexiona el autor desde Londres.

Honoré distingue entre quienes están experimentando la angustia de la incertidumbre laboral o de salud y quienes están teniendo que lidiar con la lentitud de una manera nunca antes experimentada. "Se trata de cambiar el chip y reconocer una autonomía personal, empezar a gestionar nuestros tiempos. Poder reconocer una sensación de control de los propios ritmos. Cuando las personas practican esto trabajan mejor, tienen menos errores, son más productivas", explica Honoré. Según el autor aun con la misma carga de trabajo o más, elegir cuándo corto un rato para comer, para estirarse un poco haciendo yoga o para reposar unos minutos para luego volver a trabajar. "No se trabaja menos, pero hay una presencia mayor en cada cosa que se hace", dice.

Para Honoré estamos siendo protagonistas de un gran experimento global de lentitud y autonomía, tanto empresas, individuos y sociedades. "Seguro que vamos a salir con moralejas de esto. Las empresas verán cómo esto también puede redundar en beneficios de costos y de bienestar de sus empleados, creo que se acelerará la adopción de lo remoto, sobre todo las empresas de origen más ágil y las más tradicionales también sentirán la presión de quienes experimenten que pueden ser productivos a distancia. Habrá muchas personas que volverán a las oficinas y podrán decir, en estos meses aprendí que puedo gestionar mi tiempo y cumplir con mis tareas".

Pero para los "adictos a la inmediatez" la lentitud no es algo fácil. Desacelerar tiene consecuencias. El ruido para y queda a la vista lo que estaba tapado por el oleaje frenético. "La lentitud al principio puede aumentar la ansiedad, si has vivido tu vida como un correcaminos, si has estado haciendo todo el tiempo sin parar, en el primer momento de lentitud será difícil. Es una forma de negación, cuando ralentizás tenés que enfrentarte a ti mismo y eso cuesta, pero en el largo plazo es una muy buena inversión". El escritor asegura que la ansiedad del principio nos permitirá distinguir entre las preocupaciones triviales y lo relevante y hacernos las preguntas adecuadas para lograr un nuevo ritmo.