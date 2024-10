Techint sale de gira por el país para incorporar 400 jóvenes profesionales

Escuchar

El Grupo Techint inició la gira nacional para incorporar a 400 estudiantes y recién graduados a su Programa de Jóvenes Profesionales (JP) y sus Prácticas Educativas de Verano (PEV), dos iniciativas que tienen como objetivo garantizar el desarrollo de profesionales y fomentar el networking.

La empresa, que actualmente emplea a más de 19.000 personas en el país, visitará Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Neuquén, y focalizará en jóvenes orientados a las Ingenierías, las Ciencias Económicas y Sistemas, entre otras carreras.

Oscar Scarpari, CEO de Techint Ingeniería y Construcción y quien ingresó al programa de Prácticas de Verano en 1997, señaló: “Al iniciar este recorrido, no imaginé lo que podía llegar a lograr. A lo largo de 27 años, tuve la oportunidad de participar en proyectos complejos en la Argentina, México, Brasil, Canadá, Chile y Perú. Es un camino lleno de aprendizajes y crecimiento, y a todos los que van a comenzar las PEV, les deseo que estas sean el punto de inicio de una carrera llena de desafíos y aventuras”.

Bajo esta línea, Sofía Salaz, Talent Attraction Manager del Grupo Techint, expresó a LA NACION: “Buscamos que quienes ingresan en estos programas, sean los futuros líderes de la empresa. Se promueve que las personas sean inquietas y estén en contacto con las últimas tecnologías, para así poder hacer de un modo diferente y disruptivo”.

Y agregó: “Las principales habilidades que estamos buscando en el Grupo Techint son la efectividad, el trabajo en equipo, el manejo de los tiempos y prioridades, la búsqueda constante de la innovación y la mejora a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Todo lo relacionado con la economía del conocimiento como inteligencia artificial, automación, robotización, machine learning, big data, que seguirán en crecimiento”.

A modo de ejemplo, comentó que, actualmente, en el yacimiento de gas de Tecpetrol, Fortín de Piedra, se utiliza la ciencia de datos para la mejora de la productividad de los pozos.

Programa de Prácticas Educativas de Verano

El Programa de Prácticas Educativas de Verano (PEV), que cumple 40 años y ya ayudó a 7000 jóvenes en toda la Argentina, está orientado a estudiantes universitarios avanzados que buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral a través de una experiencia de tres meses trabajando en compañías líderes. Desde el 6 de enero de 2025, podrán formar parte de equipos de trabajo que les permitirán complementar su formación académica.

“Con el pasaje de la universidad a la empresa, uno entra al mundo ‘verdadero’, en donde nos encontramos constantemente con nuevos desafíos que afrontar. El haber escuchado la experiencia de mis superiores y de mis pares me ayudó a desempeñar mis tareas. También a no tener miedo o vergüenza de proponer cosas nuevas, ni frustrarme cuando algo no sale”, indicó Camila Belén Lucero, estudiante de Recursos Humanos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que realizó su PEV en el Grupo Techint.

Más de 7000 jóvenes ya participaron del Programa de Prácticas Educativas de Verano (PEV) Gentileza

Programa de Jóvenes Profesionales

Por otro lado, el Programa de Jóvenes Profesionales (JP) -pionero en la Argentina- está dirigido a graduados recientes o estudiantes en su último año de carrera que busquen una incorporación efectiva. A lo largo de la experiencia, los participantes tendrán la oportunidad de capacitarse, hacer networking con colegas de todo el mundo y rotar de áreas para tener una visión global de la compañía.

Desde su creación, hace 41 años, pasaron más de 6000 personas. Actualmente, hay 589 jóvenes profesionales activos, y el 51% de los altos directivos de la compañía empezaron su carrera como JP.

Cómo postularse

La convocatoria durará hasta el 30 de noviembre y serán recibidos aquellos estudiantes universitarios que hayan aprobado por lo menos el 50% de la carrera o graduados de las siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Mecánica, Eléctrica, Electricista, Electrónica, Electromecánica, Química, Materiales, Petróleo o Sistemas, Contaduría, Recursos Humanos, Comunicación, y Administración.

Para postularse, los estudiantes deben ingresar en careers.techint.com, filtrar por la palabra clave “PEV” o “JP”, y seleccionar la localidad en la que les gustaría aplicar. Una vez postulado, y si el perfil coincide con los requisitos, la empresa se pondrá en contacto para iniciar el proceso de selección.

Los ingresantes como JP contarán con beneficios tales como una semana adicional de vacaciones, cobertura médica, bonos por performance y por resultados de la compañía, cobros adicionales por almuerzo, descuentos en gimnasios y diversas marcas, capacitaciones en idiomas y convenios con universidades, formación constante y cursos.

Las fechas de la gira

25/09 en Salta

03/10 en Tucumán

3/10 en Bahía Blanca

10/10 en Mar del Plata

15/10 en Córdoba

17/10 en Comodoro Rivadavia

18/10 en San Juan

17/10 en Mendoza

24/10 en Santa Fe

31/10 en Neuquén

31/10 en Rosario

31/10 en San Nicolás

7/11 en La Plata

14/11 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires

