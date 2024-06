Temporada baja: el sector turístico pidió que haya un feriado largo en agosto

Escuchar

Representantes de la Cámara Argentina de Turismo la (CAT) destacaron el movimiento turístico que se generó a raíz de los feriados del 17, 20 y 21 de junio pasados, con destinos que alcanzaron un 70% de ocupación hotelera, y le pidieron al gobierno nacional que convierta al próximo 19 de agosto en día no laborable para “acompañar al sector en la temporada baja”.

“Hemos tenido un buen fin de semana en términos turísticos, consecuencia del gran trabajo que hemos realizado desde el ámbito privado adecuando los precios para que los argentinos pudieran disfrutar de este fin de semana”, afirmó Gustavo Hani, presidente de la CAT, y agregó que es “fundamental” seguir fortaleciendo el trabajo público–privado con medidas y herramientas que permitan acompañar el contexto actual e impulsar la actividad.

“En este sentido, creemos que es imprescindible establecer como feriado el lunes 19 de agosto, para poder acompañar al sector en temporada baja, sabiendo que somos un motor que moviliza trabajo y oportunidades en todo el país”, sostuvo Hani.

Este año el feriado del 17 de agosto por el paso a la Inmortalidad del general José de San Martín cae sábado y por ese motivo en principio no hay días no laborables durante ese mes, ya que no se mueve. Los empresarios del sector piden que se traslade al lunes siguiente.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó que, si se agregan los resultados de este fin de semana con los del feriado del pasado 17 de junio, casi 2,6 millones de personas salieron de paseo, un 15,3% más que en los cuatro días que duró el fin de semana combinado de 2023.

En materia de gasto, igualmente este año fue más austero: incluso sumando las dos fechas, se gastaron en total $384.869 millones (US$418 millones), 4% menos en pesos, a precios reales, que lo que se gastó en solo cuatro días de 2023. Una diferencia la aportó el turista internacional, que este año tuvo muy poca presencia y redujo el gasto per cápita.

Estadías y gasto

Los turistas de este fin de semana extralargo tuvieron una estadía promedio de tres noches y gastaron $56.500 diarios cada uno, por encima del desembolso realizado el fin de semana pasado, cuando, ante la baja demanda, hubo muchas más promociones y menos opciones recreativas donde gastar.

El tiempo este año fue menos amigable, con nevadas en la Patagonia, tormentas en algunas zonas de Cuyo y el Noroeste, temporales en el Noreste y vientos fuertes en la Costa Atlántica. Aun así, hubo sol y también momentos de temperaturas templadas.

Aerolíneas Argentinas informó que entre los dos fines de semana largos viajaron más de 300.000 pasajeros. Los destinos más elegidos para la aerolínea de bandera fueron Bariloche, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Salta, Ushuaia, Tucumán y Neuquén.

En lo que va del año tuvieron lugar cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 8,4 millones de turistas y gastaron $1.369.395 millones (US$1488 millones a dólar oficial del Banco Nación).

Temas Comunidad de Negocios