Brújula rota. Otro instrumento que termina devaluado por el propio Gobierno

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta más abarcativa que realiza mes a mes el Banco Central (BCRA) para conocer las proyecciones que guían las decisiones de los inversores y agentes económicos, vuelve a estar en crisis.

Las repetidas críticas al instrumento en las que insistió días atrás el ministro de Economía, Martín Guzmán, acusando a los economistas de sobrestimar las expectativa inflacionarias y alentar remarcaciones tras el lapidario IPC de marzo, definió a otro grupo de consultoras a discontinuar el envío de sus respuestas al BCRA y a otras a poner en duda su participación en el futuro si el “escrache mediático” no cesa.

No es la primera vez que Guzmán o incluso el propio Miguel Pesce, titular del organismo que tiene a cargo la encuesta, cuestionan sus resultados y deslizan que las desviaciones que existen entre lo pronosticado y lo que termina demostrando la realidad no son casuales sino causales.

En ambos casos, pasan por alto que -por su diseño- el REM no permite a lo consultores hacer pronósticos mixtos (al menos dos escenarios con probabilidades). A contramano, los obliga a proporcionar números certeros que, muchas veces, luego no se verifican. Pero esto sucede, en reiteradas ocasiones, por las mismas decisiones que toma el propio Estado, como podría ser el congelamiento de tarifas (por caso, el mismo Gobierno fijó una regla en el propio presupuesto 2021 contraria a lo está sucediendo).

Ni sería la primera vez que el mecanismo se discontinúe para evitar que se divulguen proyecciones que difieren diametralmente de las que el Gobierno intenta imponer. En 2012 -por caso- el BCRA, continuó recabando pronósticos del mercado, pero suspendió la publicación de los mismos. Entre los argumentos esgrimidos por aquel entonces en un email firmado por ‘El equipo del REM’, la entidad había señalado que ya no consideraba al REM como “una herramienta tan consultada”.

De allí la sensibilidad que se genera en el mercado respecto al futuro de este instrumento. Lo que resta saber es si el movimiento responde hoy a que los persistentes cuestionamientos de las autoridades económicas buscaron regenerar aquel desenlace o sólo estamos ante un “efecto boomerang”.

Miguel Pesce, titular del Banco Central o el encuestador que cuestiona a la encuesta...

Lo concreto es que el relevamiento de abril que el BCRA publicará el viernes tendrá nuevas bajas.

“No enviaremos más el REM. Es una pena que hayan utilizado esta herramienta tan valiosa con fines políticos y no queremos ser parte de eso. Nuestras proyecciones no ‘le pegan’, ‘aciertan’ o `pifian’: son estimaciones puntuales en un escenario de elevada incertidumbre”, señaló en un correo electrónico enviado al BCRA el director de la consultora LCG, Guido Lorenzo, para comunicarles su decisión. Sin embargo, dejó saber que esas proyecciones se seguirán girando en tanto a sus clientes y a otras encuestadoras que no juzgan el rol de esa consultora “como analistas independientes”.

El éxodo del REM había comenzado meses atrás, en varios casos por el mismo motivo (dado que el señalamiento oficial se ha repetido insistentemente) y en otros en disidencia con algunas decisiones que tomó el BCRA respecto de la encuesta. La lista de consultoras que ya no aportan su mirada al relevamiento está formada por firmas como Estudio Ledesma, FIEL, Eco/Go e Invecq Consulting, entre otras.

“Hace casi un año que no respondemos desde Estudio Ledesma: desde que Pesce empezó con que teníamos sesgo ideológico”, apuntó Gabriel Caamaño, director de esa consultora. “Entendimos que se politizaba y que no tenía sentido seguir participando”, también reconocieron desde FIEL.

De paso, avisamos que desde principios del año pasado Eco Go no participa del REM. https://t.co/oCEjp2Hqaf

👆 Acá incluimos la explicación del por qué. — @EcoGo Consultores (@EcoGoConsultor1) April 8, 2021

La gente de Eco/Go hizo pública su decisión por Twitter (ver) y la de Inveq lo había decidido ya cuando el BCRA implementó en enero 2020 un ranking de consultoras económicas en función de los aciertos de los pronósticos reportados al considerar que la difusión de ese listado “genera sesgos en las proyecciones económicas de los participantes” distorsionando el instrumento.

“Lo curioso es que a lo largo de todo 2020, e incluso durante 2021, el BCRA nos incluyó y mantuvo en ranking obviamente en la ultima posición producto de un punto obtenido antes de darse de baja del mismo a pesar de haberles solicitado que se nos quite por no formar parte de relevamiento” apuntaron desde Invecq Consulting SA.

A la lista de baja podrían sumarse otras consultoras en los próximas semanas. “Respondimos la encuesta que cerró en estos días pero no sé que haremos en adelante. Nos dolería mucho pero admito que estamos analizando esa posibilidad de bajarnos”, admitió apenado hoy a LA NACION el economista Camilo Tiscornia de C&T Asesores Económicos.

“Habrá más bajas, porque la mayoría de las consultoras no tienen incentivos para participar en este contexto, salvo aquellas que aportaron funcionarios al Gobierno por obvias razones. De ser así, los principales aportantes al REM serán los bancos que, recordemos, tienen como regulador al encuestador”, dijo con dejos de ironía y resignación el director de otra consultora que evalúa sus pasos.

Desde el BCRA relativizaron la posibilidad que se esté ante un éxodo que quite validez al REM. “No hay cambios significativos en la participación desde que empezó esta gestión”, dijeron tras señalar que entre abril de 2016 y noviembre de 2019, el REM tuvo una participación promedio de 51 analistas por mes y de 40 a 43 participantes efectivos en cada mes durante el 2020 y hasta ahora.

El malestar oficial con el instrumento deriva básicamente de la brecha de 15 puntos abierta entre la inflación proyecta por el mercado y la referencia que busca imponer el Gobierno.

No en vano, en una reunión con sindicalistas hace dos meses, el ministro Guzmán presentó un slide para mostrar que e consultoras privadas que integran el REM habían reportado durante 2015 y 2019 escenarios de inflación proyectada por debajo de la que finalmente terminó materializándose: “Proyectaban una suba promedio del 50% para el 2020 cuando terminó en el 36,1% tal como nosotros lo habíamos estimado”, señaló en ese encuentro. Sin embargo los propios datos publicados aún en la web del BCRA muestran que desde agosto la encuesta ya proyectaba una inflación final para ese año menor al 38% y en septiembre (un trimestre antes del cierre del año) habían recalculado la estimación al 35,8%, tres décimas por debajo del número final.

“Guzmán se burla del REM, pero el que compila la información es el Banco Central. Si él cree que son tan estúpidos, ¿por qué no le dice al BCRA: ‘Che, no pierdas más tiempo’?” se preguntaba luego de esa presentación con su particular estilo el economista Juan Carlos de Pablo.