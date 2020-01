Tiemblan influencers. Los profesionales comienzan a ganar plata con Instagram

Las opiniones de los Kol son respetadas y tenidas en cuenta gracias a la trayectoria y reputación que le avala. Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Día tras día un amigo, un familiar o un paciente le enviaba un link para consultarle por alguna receta o recomendación que un influencer compartía a través de las redes sociales. Sofia Delias, nutricionista y técnica en gastronomía, sintió la necesidad de crear su propia cuenta para hablar de consejos nutricionales desde un lado más académico y científico. "Quería transmitir formas de cocinar fáciles, ricas y sanas, pero siempre desde lo profesional", explica Delias.

Un dermatóloga que enseña cómo hacer una limpieza facial, una nutricionista que habla de alimentación o un economista que explica una medida, son alguno de los casos que se pueden encontrar en redes sociales. Los KOL -key opinion leader- son profesionales que decidieron ir más allá de su oficina o consultorio y crear un perfil en redes sociales para comunicar lo que saben.

Los Kol podrían poner en peligro el protagonismo de los influencers tradicionales en el marketing y la publicidad, porque cada vez son más las marcas que los eligen para generar contenido patrocinado en diferentes formatos y plataformas. "Generan mayor confianza porque tienen el expertise de que es un profesional, es alguien que sabe sobre el tema. No es cualquier persona que prueba algún producto y lo recomienda. ", explica Karina Ortiz, directora y fundadora de Glitter Comunicación & PR y directora de la agencia de Influencers Sponsorealo.

Su vida no es su cuenta y su cuenta no es su vida. El perfil de los Kol en redes es un complemento a la actividad que ya realizan. "Pueden cobrar por una acción igual que un influencer, pero no necesariamente lo ven como un trabajo. Lo hacen más por la comunidad que los sigue", indica Ortiz.

Al contar con una profesión y una trayectoria off line que les permitió conseguir esa credibilidad y posicionamiento en redes, "los respetan por su trayectoria laboral y no por su estilo de vida o gustos personales", indica Ortiz.

Un profesional que acompaña a sus seguidores en la cotidianidad, que se introduce a través de un celular o una computadora en la vida de su comunidad. "Trato de transmitir que todos podemos cocinar rico y sano, siempre y cuando te enseñen de la mejor manera y utilices una técnica correcta", explica Delias.

"La diferencia está en que el influencer genera más tracción, mientras que el Kol transmite mayor confianza. Para la marca lo que funciona es que estás utilizando una imagen pública y reconocida dentro de su rubro", explica Alejo Dogliani de We are spicy, una agencia de marketing digital.

Igualmente el trabajo que realizan los Kol se puede también complementar con el del influencer. Dogliani cuenta que con algunas marcas participan ambos, influencers y kols, porque lo que comunican y su efecto es diferente. El influencer para transmitir el mensaje de la marca y el kol para hablar sobre las particularidades del producto que vende esa marca.

El deseo de mostrar su trabajo y sus diseños, de salir del círculo de amigos y poder abrir su canal de ventas a desconocidos, fue lo que impulsó a la arquitecta y diseñadora Trinidad Reina a crear una cuenta en redes sociales. Hoy tiene más de 15.000 seguidores y es una referente sobre remodelación. "Quiero poder cambiarles su calidad de vida y contagiar a otros para poder remodelar y no morir en el intento", explica Reina. Para esto da soluciones constructivas, explica el porqué de cada combinación de colores o elección de materiales que realiza.

Muestra a sus seguidores qué marcas elige a la hora de comprar y por qué, dónde invertir más dinero y en dónde ahorrar. "Creé alianzas con empresas en las que confío para generar una fidelidad con ellas y también con mis clientes. No se trata de publicitar un producto, sino mostrar realmente lo que uso y como lo uso para compartir mi experiencia", cuenta Reina.

El vínculo comercial con la empresa se puede dar de tres maneras diferentes: por canje, es decir el KOL hace un posteo en el que menciona a la marca y la empresa le entrega productos a cambio; el pago de una membresía o ambas opciones, es decir, una parte en canje y otro en dinero.

Según un informe global que realizó en junio la Federación Mundial de Anunciantes (World Federation Advertisers), el 100% de sus miembros utiliza hoy en día influencers en sus campañas, pero prevén aumentar un 65% de sus inversiones en ellos en los próximos 12 meses.

Además de los microinfluencers, según la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), hay otros tres tipos distintos de influencers: Nano influencer (entre 3286 y 8611 seguidores), influencer (entre 96.111 y 575.000) y finalmente las celebrities, con más de 575.000 followers.

Su utilización en el marketing y la publicidad es una actividad que aún no está regulada. Hay países en los que el uso de influencers ya fue reglamentado como es el caso de España, donde son un eslabón más dentro del mundo de la publicidad.