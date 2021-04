Tierra del Fuego: siguen los bloqueos y hay temor por posible desabastecimiento

SANTA CRUZ.– Después de 22 días de cortes en las rutas, los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén levantaron todos los bloqueos en Vaca Muerta y las empresas productoras podrán normalizar su producción de gas y petróleo. Sin embargo, 2000 kilómetros al sur sigue el piquete que camioneros chilenos iniciaron el sábado pasado en solidaridad con sus pares retenidos en los piquetes de Neuquén. La situación mantiene incomunicada a Tierra del Fuego y genera inquietud por un posible desabastecimiento si la medida se prolonga.

Más de 800 camiones de la Argentina y Chile permanecen atrapados a la vera de la ruta internacional que comunica ambos países a 28 kilómetros del Paso Integración Austral y en el cruce de la ruta que lleva hasta Bahía Azul, el paso obligado por ferry que atraviesa el estrecho de Magallanes, con lo cual está interrumpido el ingreso o salida de Tierra del Fuego para camiones. En la Cámara de Comercio de Río Grande informaron que hay camiones con mercadería que corren riesgo y otros con insumos médicos, incluidos 15 vehículos que llevan oxígeno y no los dejan pasar.

Pese a que el corte se levantó en Neuquén, los camioneros chilenos insisten en mantener el piquete. “Seguimos solicitando que se asegure el libre tránsito entre los dos países, pero ese tratado se incumple cada vez que algún sector productivo, en una provincia determinada, quiere hacer una movilización y usan a los camioneros como moneda de cambio para sus legitimas pretensiones. Mientras los piquetes se mantengan en Neuquén, vamos a mantener las mismas condiciones aquí en Punta Delgada, región de Magallanes”, explicó a LA NACION Ramón Vargas, camionero chileno y uno de los voceros del grupo que lleva adelante la medida.

Según Vargas, cuentan con el apoyo de los sindicatos argentinos. Sin embargo, en los sindicatos de camioneros de Tierra del Fuego y de Santa Cruz que patrullan el camino bloqueado con asistencia humanitaria no coinciden con esa mirada y están pidiendo que dejen pasar por el piquete a los camiones que deben ir a abastecer a la isla de Tierra del Fuego y están retenidos desde el viernes a la noche.

“No entendemos por qué no dejan pasar camiones desde la Argentina, porque a los camiones chilenos los están dejando pasar en Neuquén. Por eso pedimos que al menos nos liberen paulatinamente algunos camiones hacia Tierra del Fuego, para garantizar el abastecimiento de la población”, pide el dirigente gremial del Sindicato de Camioneros fueguino Guillermo Vargas desde el piquete.

En Chile, la organización gremial es diferente del sindicato camionero argentino, liderado con mano férrea por Pablo Moyano. Allí, si bien comparten la preocupación de los camioneros del piquete y reclaman el libre tránsito entre los dos países, explican que el reclamo tiene cierta independencia de la federación nacional. En las entidades que agrupan a los camioneros chilenos también bregan para que se llegue a una pronta solución.

Desde Santiago de Chile, José Sandoval Pino, presidente de la Federación y del Sindicato de Conductores de Camiones de Chile, explicó que el reclamo en el extremo austral del país responde a un pedido para que se cumpla con el Acuerdo Internacional de Transporte; en definitiva, que se cumpla con el acuerdo del Mercosur.

En Tierra del Fuego, el cierre, que mañana cumplirá cinco días, ya se vive con preocupación por un posible desabastecimiento. “Hay fruta que viene de Mendoza y ya está podrida o en mal estado, hay medicamentos dentro de los camiones, suero y demás insumos para hacer frente al Covid, hay 15 camiones con oxígeno para la isla”, afirmó Darío Loreto, presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego, en declaraciones a Radio Provincia. Y agregó: “La gente tiene que saber que nuestros choferes están al costado porque no los dejan pasar, no es que están acoplados a esta situación. La verdad es que ya se empieza a levantar temperatura y no queríamos que pase, estamos tratando de contener a los choferes porque ya no se soporta más”, afirmó el empresario.

Loreto agregó que a partir de mañana se va a empezar a complicar todo y aseguró que lograr descomprimir la cantidad de camiones no será fácil: “Esto recién se va a regularizar para el 15 o 20 de mayo”, advirtió, y comentó que en el piquete quedaron atrapadas personas que necesitan medicamentos y no se los pueden alcanzar.

