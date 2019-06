Impuestos, plazos y potestades del comprador

Dicen que comprar una casa es una de las situaciones más estresantes de la vida. Y una manera de bajar la ansiedad es informarse y asesorarse lo más posible para evitar problemas o costos extra.

En este sentido, la editora del suplemento Propiedades de LA NACION, Carla Quiroga, dio una serie de consejos en el programa "Comunidad de Negocios" para tener presentes antes de escriturar una propiedad.

1. Que el boleto de compraventa represente más del 30% del valor de la propiedad. "Un dato clave: si vas a firmar un boleto de compraventa poné mas del 30% del valor de la casa que vas a comprar porque eso te da la posibilidad de reclamar ante la justicia si surge algún problema. Esto corre sobre todo para los que firman un boleto de compraventa, toman la llave y empiezan con alguna refacción antes de tiempo", explicó.

2. Que entre la firma del boleto y la escritura haya como mucho un mes de diferencia. "En momentos como los actuales, en los que hay tanta volatilidad cambiaria, es aconsejable que no se dilate mucho el tiempo entre que firmás el boleto de compraventa y la escritura. Se aconseja que no sea más de un mes. Claro está que en el medio tenés un montón de certificados que gestionar", afirmó y dijo que en ese intervalo pueden suceder muchas cosas: que el propietario fallezca, que entre en concurso, en quiebra o que sea inhibido.

3. Si uno es el que compra tiene la potestad de elegir escribano. "El escribano lo elige siempre el que compra porque estás poniendo a alguien que releva la propiedad que vas a comprar entonces no aceptes bajo ningún concepto que el vendedor te diga ´yo pongo el escribano´ porque es tu única garantía para saber que ese inmueble no está inhibido, que no tiene problemas, que el propietario no está inhibido", aconsejó.

4. Si el inmueble que se vende es primera vivienda o donde uno habita se puede pedir la exención de ITI (Impuesto a la Transferencia de Inmueble) o ganancias. "La Afip te da un plazo de un año para vender la propiedad. Si no lo haces de inmediato, no hay problema, pero tenes que comprobar que vas a habitar lo que estás comprando y que vas a vivir", completó.

5. Los impuestos, gastos y honorarios que se pagan para comprar un bien representan entre un 10 y un 12% de lo que sale la vivienda. "Tenés que calcular que entre escribano, impuestos y corredor inmobiliario tenés que hablar del 10, 12% del valor de la propiedad en impuestos y el 70% se lo lleva el Estado", agregó. Este porcentaje está claramente encima de la media de otros países: En los Estados Unidos, no llega al 4%.

6. Si se compró la propiedad post enero de 2018 no se paga ITI sino ganancias: un 15% sobre la diferencia entre el precio en el que se adquirió el bien y el valor por el que se lo vende. "Esto lo hace la Afip para incentivar el blanqueo de la propiedades, pero dificulta mucho el tema de las mudanzas porque la carga impositiva es muy fuerte", finalizó.