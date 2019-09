Tras 23 días, el goteo de depósitos en dólares encontró un freno

De los días de las colas a otros de mayor tranquilidad. Fuente: LA NACION

La sangría de depósitos bancarios privados en dólares que se inició tras el resultado de las PASO mostró el último viernes su primer freno: tras 23 jornadas de baja consecutiva el stock total de estas colocaciones cerró con un aumento de US$ 16 millones ese día al rebotar de US$22.561 a US$22.577 millones.

En dicho lapso estas colocaciones habían caído en US$ 10.107 millones (30,75%) dado que sumaban US$ 32.578 millones hasta el viernes previo a dichas elecciones, es decir, a razón de US$435,5 millones por día. Sin embargo en las jornadas más aciagas, el viernes previo al anuncio de las restricciones cambiarias y el lunes en que ya entraron en vigencia, el drenaje superó los US$ 1000 millones por jornada.

Los analistas aseguran que el dato confirma que las medidas dispuestas por el Banco Central (BCRA) para dotar de mayor liquidez en divisas a los bancos frete a la ola de retiros y auspiciar incluso horarios de atención extendidos ayudaron a calmar la ansiedad de los ahorristas. "La gente se fue tranquilizando al comprobar que los dólares estaban", repetían desde los bancos en los últimos días.

Pero a la vez advierten que la suba marginal que se registró el viernes no puede considerarse el fin del goteo ya que ese día el Gobierno realizó el pago de una Letra del Tesoro (Letes) en dólares a las "personas humanas" y concretó incluso la cancelación del 15% para las que estaban en poder de "personas jurrídicas" algo que, en muchos casos, se hizo por la noche por lo que puede ayudar a mostrar otra suba en el stock cuando aparezcan los datos del lunes.

"El viernes aumentaron los depósitos en dólares del sector privado. Es la primera vez que no caen desde las Paso aunque hay que tener en cuenta que pagaron las Letes en dólares", apuntó el economista Alejandro Rodríguez. "Hay que tener en cuenta el pago de Letes en US$ pero, así y todo, no deja de ser una señal positiva que habrá que seguir", afirmó su colega el economista Matías Carugati.

La recuperación es consecuencia de un aumento de US$58 millones que se registró al cabo de la jornada en los depósitos en caja de ahorro en dólares (el stock subió de US$ 16.016 millones a 16.074 millones) ya que el resto de las colocaciones quedaron estables (cuentas corrientes) o en baja (por caso cayó en otros US$ 30 millones el stock de plazos fijos en dólares.

Esto refuerza la hipótesis de un ingreso vinculado al mencionado pago de las Letes o la compra de billetes realizada por personas a través de home banking. En los bancos aseguran que el goteo no se ha detenido totalmente aunque se encuentra en niveles mínimos y hasta hay días en que algunas entidades no registran ya salidas. "Es lógico, la confianza se pierde en segundo pero cuesta mucho más recuperarla", señaló a La Nacion un banquero con tono resignado.