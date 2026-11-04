Tras la derrota de Trump, un organismo de Estados Unidos ratificó el financiamiento para proyectos en la Argentina

Un día después de la derrota por paliza que sufrió el partido de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos, el presidente del Export-Import Bank (EXIM), John Jovanovic, ratificó la continuidad de la cooperación financiera con la Argentina y sostuvo que existen objetivos compartidos entre republicanos y demócratas que trascienden el resultado de las urnas.

“Nadie votó anoche contra más empleos bien remunerados para los estadounidenses. Nadie votó contra una mayor seguridad de las cadenas de suministro”, afirmó Jovanovic.

El funcionario habló en un encuentro organizado por el think tank Atlantic Council, en Washington, sobre el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa que busca conectar los recursos energéticos de Vaca Muerta y los minerales críticos del noroeste argentino con los puertos del Atlántico y los mercados “occidentales”. En septiembre, el EXIM firmó un marco para movilizar hasta US$7000 millones de financiamiento hasta 2027.

Consultado expresamente por las consecuencias de las elecciones para el banco y su trabajo con la Argentina, Jovanovic respondió: “Los desafíos con los que nos despertamos ayer por la mañana en el hemisferio occidental son los mismos que tenemos hoy”.

“Seguimos trabajando con normalidad con los acuerdos Build the Future (Construir el futuro en inglés), como el que tenemos con la Argentina. Solo planeamos ampliar eso”, agregó.

John Jovanovic, Presidente y Presidente del Directorio del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank)

El titular del organismo estadounidense de crédito a las exportaciones presentó esa tarea como “uno de los pequeños destellos de bipartidismo que quedan en esta ciudad”. Según explicó Jovanovic, generar empleo, aumentar la producción industrial y asegurar el abastecimiento energético y de insumos son metas compartidas. “Son objetivos fundamentalmente bipartidistas”, dijo.

En el diálogo con Jason Marczak, vicepresidente y director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, también dejó un mensaje para las empresas: “La oportunidad en la Argentina trascenderá estos ciclos electorales”. Les pidió a las compañías aprovechar el reordenamiento de las cadenas globales de suministro y destacó el rumbo del gobierno de Javier Milei.

Uno de los puntos concretos fue la evaluación de préstamos directos para un proyecto de YPF, tras el anuncio de una autorización de crédito por US$6000 millones para la iniciativa de Argentina LNG. “Continuamos aumentando nuestro compromiso allí porque la oportunidad se vuelve más atractiva y porque los proveedores de capital adecuados se están sumando a la mesa”, afirmó. Sin embargo, no anunció un monto adicional ni una aprobación, pero sí explicó que cada dólar aportado por el banco busca movilizar al menos otro dólar de participación privada.

Jovanovic también reconoció que el historial argentino de incumplimientos de deuda sigue pesando en las decisiones de inversión. “Están lidiando con un legado de defaults”, señaló. Frente a esos antecedentes, sostuvo que el papel del EXIM es ayudar a movilizar capital privado y actualizar la percepción de los inversores sobre las oportunidades que ofrece el país.

Jovanovic también mencionó las garantías de crédito a la exportación como una herramienta para mitigar riesgos y facilitar el acceso a tecnología estadounidense. Sobre los tiempos, planteó que el objetivo es convertir las oportunidades en operaciones “en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos trimestres”, sin fijar fechas para proyectos específicos.

La competencia con China ocupó un lugar central. El funcionario afirmó que el programa del EXIM orientado a competir con ese país y promover exportaciones transformadoras pasó de tener alguna vinculación con menos de un tercio de los proyectos del banco el año anterior a alcanzar el 80%. “Quiero que eso se acerque al 100% el próximo año”, dijo.

“Para apoyar y crear más empleos, tenemos que competir”, explicó. También defendió la participación de proveedores tecnológicos confiables y advirtió sobre vulnerabilidades en infraestructura crítica y riesgos para la autonomía de los datos. A la vez, aclaró: “La Argentina quiere tener un perfil argentino en su infraestructura más crítica. Eso es normal”.

Alec Oxenford Embajada Argentina

Ante una pregunta por las dificultades logísticas para desarrollar recursos alejados de los puertos, como en Neuquén o en las provincias del noroeste, Jovanovic explicó que el enfoque del banco parte de identificar proyectos viables que generen la necesidad de construir infraestructura. “Llevemos la viabilidad intrínseca de todos estos proyectos hasta la meta y eso abrirá la oportunidad de construir la infraestructura de apoyo”, mencionó.

También le preguntaron por las islas Malvinas y sus reservas petroleras. “La pregunta es extremadamente compleja, pero tengo una respuesta muy fácil: no me corresponde definir la política sobre estas cuestiones”, respondió, sin fijar una posición sobre el asunto.

El cierre estuvo a cargo del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien buscó proyectar la relación más allá de la afinidad entre Milei y Trump. “Mi ambición es que Estados Unidos vea a la Argentina no simplemente como otro mercado emergente, sino como un socio estratégico indispensable”, afirmó.

Oxenford mencionó el posible apoyo a Argentina LNG de YPF, sujeto a las evaluaciones y aprobaciones correspondientes, y destacó el potencial de la energía, los minerales críticos y los centros de datos. “Los inversores no invierten en discursos; invierten en proyectos, en instituciones, en confianza”, señaló.