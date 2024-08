Tres tips a tener en cuenta antes de invertir en Bitcoin

Escuchar

¿Cuál es el activo que ha superado en rendimiento a las acciones estadounidenses, el oro, la mayoría de los commodities y los bonos en lo que va del año? La respuesta sorprenderá a quienes no siguen de cerca los mercados y solo se quedan con los titulares de caídas en los medios financieros. Estamos hablando de Bitcoin, que al momento de escribir esta nota ha subido casi un 43% en dólares en lo que va de 2024, duplicando el rendimiento del S&P 500. Este tipo de rendimiento no es casualidad. En sus 15 años de existencia, Bitcoin ha sido el activo con mejor desempeño en el universo financiero, pasando de valer $0,01 a los 60 mil dólares actuales, tras haber alcanzado un máximo histórico de $73.777 en marzo pasado. Es por esto que el interés de los inversores ha aumentado, como lo demuestra la aprobación de su ETF Spot, que comenzó a cotizar en Wall Street el 10 de enero. Con esto en mente, en la presente nota te presentamos tres tips fundamentales a considerar antes de invertir en Bitcoin. La idea es que puedas evaluar los riesgos y beneficios que la inclusión de esta criptomoneda puede traer a un portafolio de inversión bien diversificado. ¡Manos a la obra!

Tip 1: invertí en Bitcoin, pero con cautela y diversificación

Cuando pensamos en el futuro y en las tecnologías que prometen cambiarlo todo, el riesgo es un compañero inevitable. Y cuando hablamos de Bitcoin, un criptoactivo que ha demostrado ser potencialmente disruptivo, ese riesgo no solo está presente, sino que se multiplica. Así que, por más que veamos el futuro brillante del Bitcoin, asignarle más del 5% de nuestro patrimonio a esta inversión puede costarnos mucho más que dinero: puede costarnos horas de sueño, como lo han experimentado recientemente varios inversores durante las caídas abruptas del mercado cripto. Para aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo de las inversiones en Bitcoin, es crucial mantener una proporción modesta en su portafolio, que no exceda el 5%. Con el tiempo, a medida que te sientas más cómodo con la volatilidad inherente y la naturaleza única de este activo, podés considerar aumentar esa proporción hasta un 10%. Pero, ¿por qué considerar incluir Bitcoin en tu portafolio de inversiones? Acá es donde los portfolio managers más experimentados de Wall Street tienen un as bajo la manga: incluir Bitcoin en un portafolio bien diversificado no solo tiene el potencial de aumentar el rendimiento esperado, sino que lo hace sin incrementar el riesgo global del portafolio. Esto es posible gracias a la casi nula correlación que Bitcoin tiene con las variables económicas tradicionales y con el rendimiento de otros activos, como las acciones o los bonos. Su naturaleza distinta hace que, en un portafolio diversificado, Bitcoin pueda actuar como un “amortiguador” de la volatilidad del mercado financiero tradicional. Este fenómeno no es solo una teoría; estudios recientes han demostrado que asignar incluso un pequeño porcentaje de Bitcoin a un portafolio tradicional puede mejorar las métricas de rendimiento ajustadas al riesgo, como el ratio de Sharpe, sin añadir más volatilidad. Es por eso que, en un futuro no muy lejano, podríamos ver a los inversores institucionales incorporando criptoactivos junto con acciones, bonos y otras monedas fuertes. Si ellos lo hacen, los inversores minoristas también deberían considerar esta estrategia como parte de una cartera diversificada y robusta.

Tip 2: elegí el tipo de custodia ideal para vos

Cuando se trata de la custodia de Bitcoin, la elección adecuada puede marcar la diferencia entre una inversión segura y una experiencia potencialmente riesgosa. A diferencia de los activos tradicionales, el BTC ofrece una ventaja única: la posibilidad de la auto custodia. Esto significa que podés ser el único responsable de guardar tus bitcoins, ya sea mediante hot wallets o hardware wallets, que permiten mantener las criptomonedas fuera del alcance de terceros. Esta opción es ideal para los que disfrutan experimentando con nuevas tecnologías y quieren el control total sobre su inversión. Sin embargo, no todos los inversores se sienten cómodos con la autocustodia, y es aquí donde entran en juego otras dos formas de mantener tus bitcoins seguros. La primera es a través de exchanges. Estos son plataformas donde podés comprar y mantener tus bitcoins. Si elegís esta opción, es crucial que optes por exchanges grandes y reconocidos, con una trayectoria comprobada en el mercado cripto. Herramientas como el CEX Transparency Index te permiten monitorear el riesgo asociado a cada exchange, brindando información sobre los activos totales bajo custodia y los flujos de ingresos y egresos de criptomonedas. Por último, para quienes prefieren minimizar los riesgos de custodia, los ETFs spot de Bitcoin son la opción más recomendada. Estos fondos cotizados, emitidos por gigantes como BlackRock o Fidelity, te permiten invertir en Bitcoin a través de un agente de bolsa norteamericano, similar a la compra de acciones. Además, estos ETFs están auditados por la SEC, lo que añade una capa extra de seguridad. La decisión sobre cuál método de custodia elegir dependerá de tu nivel de experiencia y tus objetivos de inversión. Cada opción tiene sus pros y contras, y es fundamental evaluar cuál se alinea mejor con tu perfil de inversor.

Tip 3: optá por estrategias comprobadas y mantené la inversión

Cuando ya tomaste la decisión de incluir Bitcoin en tu portafolio, la siguiente pregunta que surge es: ¿cuándo es el mejor momento para comprar? Este no es un tema menor, y muchas veces se escucha que lo ideal es esperar a que el precio caiga significativamente (buy the dip) o, por el contrario, apurarse a comprar antes de que siga subiendo. Sin embargo, estas estrategias pueden ser engañosas y llevar a decisiones impulsivas. Una opción mucho más sólida es la Estrategia del Dollar Cost Averaging (DCA), que se ha demostrado como una de las más efectivas para invertir en un mercado tan volátil como el de Bitcoin. El DCA consiste en invertir una cantidad fija de dinero en Bitcoin de forma regular, sin importar si su precio está en alza o baja. Esta técnica no solo simplifica la toma de decisiones, sino que también ayuda a mitigar el impacto de la volatilidad del mercado. La magia del DCA radica en su capacidad para promediar el costo de adquisición del Bitcoin a lo largo del tiempo. Cuando el precio está alto, comprás menos Bitcoin, y cuando está bajo, adquirís más, lo que suaviza las fluctuaciones extremas y puede conducir a una rentabilidad más estable a largo plazo. Además, hay que considerar la estrategia de largo plazo conocida como buy and hold (comprar y mantener), que consiste en mantener la posición comprada sin intentar predecir los movimientos del mercado. Aunque puede ser tentador “tradear” con Bitcoin, tratando de comprar barato y vender caro, la historia ha mostrado que mantener la inversión a largo plazo ha dado resultados impresionantes. Como siempre, es esencial evaluar tu tolerancia al riesgo y estar preparado para no dejarte llevar por las emociones como la codicia o el miedo, que son comunes en cualquier tipo de inversión.

Conclusión

A medida que cerramos nuestra discusión sobre la inversión en Bitcoin, es fundamental reflexionar sobre cómo estos tres tips no solo ayudan a maximizar nuestras oportunidades, sino también a construir una estrategia de inversión que se adapte a las cambiantes condiciones del mercado. Adoptar estas estrategias nos ayuda a navegar mejor en el turbulento mundo de los criptoactivos, minimizando el impacto de nuestras emociones y maximizando el potencial a largo plazo. Así que, mientras nos preparamos para seguir explorando el fascinante universo de las inversiones, recordemos que cada decisión debe basarse en un equilibrio entre el entusiasmo por las oportunidades y la prudencia necesaria para gestionarlas adecuadamente. ¡La seguimos la semana que viene con más contenido de inversiones y finanzas personales!