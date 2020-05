Los gobiernos, el FMI y otros actores, ¿a quién le hablan cuando hablan?

Claudio Zuchovicki Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2020

Un amigo de mi hijo llamado Lucho me enseñó una frase que él aprendió por las calles comerciales de Avellaneda. Esa frase motivó esta nota. Así que, si no les gusta amigos lectores, la culpa es de Lucho. La frase dice: "El que explica, no paga".

Me pareció una genialidad pragmática del idioma de la calle, que por lo general es más directo, conciso y útil que los largos e inentendibles disclaimers de muchos organismos de crédito. Cuando los discursos son largos, me parece que no llevan buenas noticias.

Amigos lectores, ante todo los buenos modales: el placer de saludarlos nuevamente en este espacio, que hoy pretende desmenuzar a quién le hablan cuando están hablando. Si logramos visualizar y entender cuál es el objetivo del otro cuando me quiere explicar algo, me parece que podemos adelantarnos dos posiciones en el tablero de las decisiones económicas y financieras.

Precisamente, el mercado financiero te enseña a analizar más los gestos que las palabras y a percibir más las señales que los datos reflejados en los balances y los presupuestos, porque valen más las actitudes de los que comandan que las marketineras frases de visión, misión y objetivos de una organización pública o privada.

Uno de los ejemplos más claros que alguna vez escuché fue cuando la Premier alemana Angela Merkel se dirigió a su pueblo, 5 años atrás, y dijo: "No vamos a ayudar a Grecia; es injusto que, con el sacrificio de los ciudadanos alemanes, que se jubilan a los 65 años, trabajan 5 días y medio por semana y pagan 45% de impuestos, se subsidie a los griegos, que se jubilan a los 58 años, trabajan 5 días a la semana y pagan solo el 35% de impuestos y quienes, además, no quieren ajustarse. Mientras sea premier alemana no voy a permitir que el esfuerzo de mi pueblo financie el no esfuerzo de otro".

La gente la aplaudió a rabiar, porque se sintió protegida por su representante. De hecho, ganó luego las elecciones y por amplia diferencia.

Un día después del discurso, el ministro de Economía le dijo a su Premier: "Angela, qué buen discurso pronunció, está hoy en el máximo de su popularidad, las próximas elecciones las gana caminando. Pero tenemos un problemita; nuestros bancos son los principales acreedores de Grecia. Si nuestro país vecino no paga, somos los primeros perjudicados y nuestros bancos también puede caer. Es que ellos pagan el doble de interés, están en la Comunidad Europea y nuestras principales compañías también venden sus autos y sus maquinarias a crédito."

Al día siguiente Angela Merkel proclamó a viva voz: "A pedido de la Comunidad Europea y de la comunidad internacional, y sobre todo por una cuestión humanitaria, por última vez hemos decidido que vamos a rescatar a Grecia". ¡¡¡Y la rescataron!!! ¿Pero a quién, a Grecia o a los bancos alemanes?

Por eso, amigo lector, hay que mirar a quién le hablan cuando están hablando.

En 2002, cuando acorralaron nuestros depósitos bancarios y luego los pesificaron, ¿a quién, finalmente, cuidaron? ¿A los que se esforzaron por ahorrar centavo por centavo y solo querían proteger sus ahorros, o a los que gastaron más allá de sus posibilidades y luego les pesificaron sus deudas? ¿O simplemente a los bancos, que tenían la responsabilidad sobre los ahorristas?

Cuando obligan a un fondo común de inversión a comprar o a vender un activo, no se están metiendo con la plata de los dueños de los bancos, sino que están jugando con la plata de los cuotapartistas que, por lo general, son inversores minoritarios que no pueden defenderse. Entonces, ¿a quiénes afectan? ¿A los grandes capitales o solo a los ahorristas cautivos y más indefensos?

En el fondo, ¿a quién le hablan?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se define como el prestamista de última instancia. Cuando aparece en escena, claramente eso está indicando que el rescatado está en la última instancia; no es una señal de ayuda a los débiles, sino una señal de escape para el más fuerte.

Ahora, cuando el FMI quiere una quita importante para el resto de los prestamistas de un país. ¿Por qué lo propone? ¿Es para ayudar o para cobrar ellos primero? Hay que entender a quién le habla el FMI cuando está hablando. ¿Nos habla a nosotros o solo se justifica ante sus autoridades? Los bonistas ven al Fondo como rival de cobro, no como aliado; por lo tanto, el FMI es parte y no debería ser juez.

Hablando de los organismos multilaterales, alguien alguna vez los definió como aquellas organizaciones expertas en sacarles plata a los pobres de los países ricos para dársela a los ricos de los países pobres.

Por eso, siempre tengo que ver a quién le hablan cuando están hablando.

Noten que las tasas de interés nunca estuvieron tan bajas en el mundo, a tal punto que el capital ya no obtiene renta. Casi todos los países se mueven a tasas reales negativas. El problema no es el costo del dinero; el problema es no generar negocios para poder pagar ese costo.

Emitir no resuelve los problemas de la gente; con suerte, solo los contiene por un tiempo. ¿Por qué hoy presenciamos récords de emisión y, sin embargo, no se erradica la pobreza ni se vive derrochando felicidad? Simplemente, porque no es un tema de dinero o del costo del dinero, de reglas o de controles. Para que eso suceda, la gente tiene que confiar en ese sistema. Lo que vale es la apreciación que tienen los individuos respecto de su situación futura.

Dicen que hay que proteger a la industria nacional, pero los productos locales son más caros por la carga impositiva que aplica el que dice que los quiere ayudar, y no por culpa de los costos de nuestros procesos productivos. Cuando hablan, dicen que quieren cuidar a la industria nacional (a la que luego castigan vía impuestos), pero saben quién es el que termina realmente subsidiando: el consumidor, que paga sobreprecios.

Una empresa en Perú, Chile o Colombia paga un 30% en concepto de cargas sociales. Una empresa en la Argentina, un 67%. Se entiende por qué somos más caros. ¿Se protege al empleado para que haya más y nuevos trabajos, o solo es un beneficio para el que ya tiene trabajo? Y, acaso, ¿eso no se traslada a los precios?

Te pueden decir que te cuidan por poner precios máximos en el supermercado, topes a las tasas de interés o al valor del dólar, pero con esas prácticas se elimina la competencia, y solo queda en pie el que puede soportar las regulaciones; o sea, el más fuerte. El supermercado se nutre de proveedores, que son los que asumen el riesgo. El banco usa dinero de terceros, se nutre de ahorristas, que son los que asumen el riesgo.

Por eso, al que están congelando es al productor o al ahorrista. Y lo desalientan a producir o a ahorrar más. Sin ahorristas no hay crédito y sin crédito solo crece el que ya tiene dinero. Eso aumenta la desigualdad y nos deja sin movilidad social.

¿Por qué esperar que un político, un economista o un gurú, puedan resolver la situación? Si depende de ellos resolverla, ¿por qué hay países pobres en el mundo?

Por eso, siempre tengo que ver a quién le hablan cuando están hablando.

Cuando una empresa decide salir a cotizar en bolsa y parte de lo que recauda no lo reinvierte, sino que lo retira el dueño, ¿qué te está diciendo? Que el que más conoce a la empresa, a ese precio prefiere vender. La señal es clara: si con lo producido el dueño reinvierte, muestra que confía en el negocio, pero si él lo retira? yo no te recomendaría comprar.

Al contrario, cuando una empresa decide recomprar sus propios activos te está diciendo que confía en su compañía y en su futuro. Por eso, son más importantes los gestos y las actitudes que lo que las empresas reflejan en sus balances.

Por último, déjenme cerrar con un dato que, para mí, es positivo. No es lo mismo cuando revienta una burbuja en algún mercado de activos, que cuando revienta una burbuja financiada con deuda. En el primer caso hay una dolorosa pérdida del patrimonio de los inversores (es la situación actual), pero nada impide mantener esos activos hasta que mejoren y se pueda recuperar lo invertido. En el segundo caso, se reduce el valor de la inversión que se hizo, y a eso se agrega una caída adicional por las deudas contraídas, y se genera un efecto dominó, que lleva a que se rematen los activos ante el pánico, lo cual agrava la situación y hace que se produzca un círculo vicioso, en el cual uno va debiendo más en términos relativos, pues va teniendo menos activos para avalar lo que se debe. Esta última no es la situación actual, sino que fue la que se dio en 2008 y 2009.

Keynes decía que el éxito no está relacionado con tener muchos estudios y posgrados, ni tampoco con tener la razón o con ser dueño de más dinero, sino con saber interpretar la verdad de las mayorías. De eso se trata. La clave reside en anticiparse a esas mayorías.

Por eso, siempre tengo que ver a quién le hablan cuando están hablando.