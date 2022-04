Un argentino en España: tuvo una empresa exitosa, perdió todo y se salvó por algo que había aprendido a los 11

Alejandro Forconesi se quedó con el segundo puesto en la zona centro del Campeonato Nacional de Asadores de España. Desde 2014 es dueño de Patagonia Grill, una empresa de catering especializada en asados argentinos con la que atiende a unas 5000 personas por año, sin contar los de la pandemia del Covid-19. Arrancó “de la nada” después de haber tenido una compañía con su padre en la que les fue “muy bien”.

Sanjuanino, llegó a España hace 15 años, cuando terminó su carrera de Administración de Empresas: “Me había ido por unos meses a Estados Unidos antes y me picó el ‘bichito’ de viajar, pero antes terminé de estudiar para cumplir con mi mamá”, recuerda.

Trabaja con hasta siete nacionalidades de carnes, incluida la argentina.

Apenas llegó, armó una SRL dedicada a la ingeniería, con la que -con su papá- se convirtieron en contratistas de las obras de dragado para el tren de alta velocidad AVE. “Funcionó muy bien, nos encargamos del control topográfico, para el Madrid- Barcelona y para el de la frontera con Francia -cuenta a LA NACION-. En la crisis de 2008 se empezaron a cortar los contratos y terminaron por eliminar el área en la que estábamos. Mi papá se volvió”.

Él se quedó navegando en la disyuntiva de qué hacer; al poco tiempo se divorció y quien era su esposa regresó a la Argentina con sus dos hijos. “Quedé en la lona; sin trabajo fijo”, dice. Se quedó.

Forconesi decidió echar mano a lo que había aprendido cuando tenía unos 11 años. Los domingos a la mañana, mientras se veía Fórmula 1, se empezaba con el asado para toda la familia que era grande, con seis hermanos.

“Iba puerta por puerta dejando panfletos y tarjetas ofreciendo hacer asados -relata-. En barrios buenos, como La Moraleja, me pasaba toda una tarde. Era muy frustrante; no había ni una llamada”.

Recuerda que el primer pedido se lo hizo un vecino suyo; también había distribuido propaganda en su zona, entre Madrid y Toledo. Era un uruguayo, productor de música, que le pidió un asado para la comunión de su hijo. “Pude ir saliendo del pozo y hoy tengo un negocio que funciona bien, que permite elegir para quién trabajo”, sintetiza.

Como no tenía presupuesto para arrancar, aprovechó que viene de una “familia de ingenieros” y él mismo construyó las parrillas; con el tiempo compró un camión y una furgoneta. “Un poco como todo argentino soy multifuncional -señala Forconesi-. Tenemos que saber desde economía hasta mecánica básica; no sé si ‘por desgracia o por suerte’ pero eso nos permite acomodarnos”.

Show y color suman atractivo a la gastronomía.

La temporada alta de su negocio es de octubre a mayo; en el verano europeo se frena la actividad porque de Madrid y alrededores la gente se va a la zona de mar. Comenta que tiene propuestas de organizar en otras regiones, pero “todavía” no se ha expandido. “Me cuesta no estar presente; creo que sumaría estrés; claro que es más facturación, pero hay que hacerlo bien. He rechazado más de 20 fiestas porque no me da el equipo”, desliza.

Patagonia Grill trabaja con carnes de unas siete procedencias, incluyendo la de Argentina. El estilo de asar -admite- es el del chef Francis Mallmann, fuegos importantes, ganchos, pedazos grandes de carne colgados. “Es como montar un show que atrae, agregar color”.

En un arranque incluía empanadas en los menús, pero con la experiencia decidió que le quitaba tiempo al asado y que había comensales que “se llenaban” y la “estrella” de la empresa era el asado. Ahora solo las suma si se las piden explícitamente. Por persona, con asado y verduras libres y barra libre, incluyendo el montaje y la vajilla, cuesta entre 58 y 65 euros. Suma postres argentinos elaborados por un connacional.