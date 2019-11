Mustang Mach E SUV 100% eléctrico

Gabriel Tomich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2019 • 17:48

LOS ÁNGELES.- No por casualidad, Ford eligió esta ciudad, la más grande del estado norteamericano con mayores restricciones a las emisiones de gases contaminantes de los automóviles, para presentar su nueva gran apuesta: el Mustang Mach E SUV 100% eléctrico.

Como se sabe, el Ford Mustang es un "muscle car" con 55 años de vida y diez millones de unidades vendidas. ¿Se le puede sumar ahora un utilitario deportivo 4x4 y, además, sin su estridente y potente motor V8 con su emblemático nombre? La respuesta la da Ted Cannis, expresidente de Ford Argentina, hoy a cargo del Team Edison, el departamento global de la marca del óvalo que lleva adelante el plan de electrificación de la compañía: "Estamos ante el mayor cambio de paradigma de la industria en toda su historia. Nuestro icono es el Mustang y este Mach E responde a sus atributos: diversión, performance y libertad; pero, con una silueta SUV que lo hace apto también para las exigencias de los nuevos compradores, que quieren espacio, tecnología, conectividad y confort. Creemos que es muy digno de llevar el nombre Mustang".

Cabe recordar que este Mustang es el primer modelo del plan de electrificación de Ford, que contempla lanzar 40 modelos en total, de los cuales 16 serán 100% eléctricos y el resto híbridos, hasta 2022, con una inversión de US$11.000 millones. El próximo será la versión eléctrica de la pickup F-150.

El interior está dominado por una gran pantalla (tipo tablet) de 15,5 pulgadas (con marco y soporte de magnesio), que sirve para comandar de forma simple e intuitiva el amplio sistema multimedia de última generación, también con comandos de voz

El Mustang Mach E ya se puede reservar, pero las entregas en Estados Unidos y Europa, sus primeros destinos (no hay confirmación de cuándo llegaría a China o a mercados como los del Mercosur), comenzarán a fines de 2020. La gama tiene seis versiones: Select (cuyo precio de venta es de US$43.895, pero con US$7500 reintegrados por el gobierno a los compradores), Premium Edition, First Edition, California Route One, GT (US$60.500) y GT Performance.

Se producirá en México, en la planta de Cuautitlán, en la que se hacía el Ford Fiesta, lo que es coherente con la decisión de la marca del óvalo de fabricar solo SUV, pickups y comerciales; no más autos, excepto el Mustang, del que afirman que seguirá en el catálogo muchos años más.

El Ford Mustang es un "muscle car" con 55 años de vida y diez millones de unidades vendidas

Diseño a medida

Íntegramente nuevo, el Mustang Mach E hace gala de un diseño realmente muy logrado, elegante y atractivo, que guarda en cierta forma las proporciones del tradicional pony car de Ford, regidas por el capot largo (como el motor eléctrico frontal es más pequeño que un V8, el espacio se aprovecha con un compartimiento de carga estanco de 91 litros de capacidad), lateral estilo fastback (en realidad, un efecto visual logrado con el techo pintado de negro en la carrocería bitono) y la parte trasera ancha donde no faltan las luces con las clásicas tres barras verticales del Mustang.

El interior es lujoso y tecnológico, dominado por una gran pantalla (tipo tablet) de 15,5 pulgadas (con marco y soporte de magnesio), que sirve para comandar de forma simple e intuitiva el amplio sistema multimedia de última generación, también con comandos de voz y un diseño pensado para facilitarle la vida a los humanos a bordo. Además, con la aplicación FordPass es posible abrirlo, cerrarlo, ponerlo en marcha y mucho más desde el celular. A esto se suma el tablero digital y con múltiples informaciones, que también es una pantalla plana de 10,2 pulgadas. Tiene un gran techo panorámico y un habitáculo con mucho espacio adelante y atrás, más un baúl de 470 litros de capacidad.

Desde el punto de vista técnico, hay versiones solo con propulsión trasera y un motor eléctrico del tipo de imán permanente y otras con dos impulsores de esa especificación, uno en cada eje, que convierten al Mach E en un vehículo All-Wheel Drive (AWD) de tracción integral (doble) inteligente. Esto reporta más seguridad en condiciones desfavorables (rutas mojadas o con nieve, etcétera) y mejor comportamiento dinámico en curvas.

La gama tiene seis versiones: Select (cuyo precio de venta es de US$43.895, pero con US$7500 reintegrados por el gobierno a los compradores), Premium Edition, First Edition, California Route One, GT (US$60.500) y GT Performance.

También se ofrecerá con dos tipos de batería: estándar (75,7 kWh) y de rango extendido (98,8 kWh). Así, según la configuración de batería y tracción, el Mustang Mach E ofrece autonomías desde 338 km hasta 483 km.

En cuanto a la potencia, las versiones Select, Premium, First Edition y California Route One ofrecen 190 kW (255 HP) con un torque de 415 Nm, 210 kW (282 HP) y 248 kW (332 HP), ambas con un torque o par motor de 565 Nm.

Pero las joyas con carácter deportivo son los modelos GT y GT Performance, que tienen una potencia de 342 kW (459 HP) y un par motor de 830 Nm; este rendimiento le permite acelerar al primero de 0 a 100 km/h en 4 segundos, mientras que el GT Performance lo hace en 3,5 segundos, igual que, por ejemplo, un Porsche 911 GTS. La velocidad máxima es de 200 km/h y la autonomía es de al menos 378 kilómetros.

Esta gran capacidad de aceleración (característica de los autos eléctricos por la entrega constante del torque máximo), así como la notable agilidad del Mustang Mach E, la comprobamos en una corta demostración de prueba con prototipos.

El carácter y comportamiento del Mach E se puede variar con tres modos de conducción: Whisper (susurro), Engage (atractivo) y Unbridled (desenfrenado) que pasan de un manejo suave a uno agresivo modificando la dureza y respuesta de la dirección y del pedal de acelerador, la capacidad de regeneración de energía (al frenar) y la sensación de manejo (las versiones GT cuentan con suspensiones magnéticas ajustables).

Además, es el primer vehículo de Ford con nivel de autonomía 2+, porque permite cederle el volante al auto en autopistas, además del sistema Ford Co-Pilot360 2.0, que incluye alerta de colisión frontal, freno de emergencia, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, alerta de colisión trasera y más.

Por ley, el Mustang Mach E tiene un sonido exterior para alertar a los peatones, mientras que en el interior se sintetizó un sonido exclusivo a partir del de autos de películas como Blade Runner y Batman, y los vehículos de carrera de la Fórmula E. Nada del gutural ruido del V8 que equipa al veterano "padre" de la flamante familia Mustang.